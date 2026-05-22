Цена живет неделю

Вице-президент ИТ-дистрибьютера OCS Ольга Доровская

Дефицит комплектующих повлиял на всех участников российского рынка электроники. Например, крупные изменения коснулись корпоративных закупок — привычные правила игры перестают работать, и бизнес вынужден подстраиваться под новые условия.

Осенью 2025 года в мире начали беспрецедентно дорожать память и накопители — цена росла на комплектующие и готовые устройства. Некоторые производители стали уведомлять дистрибуторов о проблемах с доступностью определенных серий процессоров и «оперативки». Нехватка ряда базовых линеек перевела бюджетные модели ноутбуков и ПК в среднеценовой сегмент, что повлияло на предпочтения бизнеса. Если раньше, по нашим наблюдениям, популярная конфигурация включала твердотельный накопитель (SSD) объемом 1 ТБ и оперативную память (DRAM) на 32 ГБ, то сегодня самые востребованные параметры вдвое меньше — 512 ГБ и 16 ГБ соответственно. Фактически рынок откатился на несколько лет назад: эти характеристики как наиболее популярные среди офисных персональных устройств OCS отмечала в 2024 году.

Бюджетные устройства часто применяют для офисной работы: сотрудники выполняют на них простые задачи бизнеса. Рост цен на такие модели мог съесть значительную часть бюджетов, заложенных на 2025 год. Даже те заказчики, что направили на обновление парка больше денег, чем планировали изначально, в условных единицах, скорее всего, приобрели меньше техники, чем требовалось. В этих условиях многие компании в России стали увеличивать срок амортизации оборудования.

Повышение цен на электронику стало лишь одной из проблем бизнеса. Дефицит комплектующих привел также к изменению закупочных процедур.

В текущих условиях дистрибуторы редко держат большие объемы оборудования на своих складах: укрепление рубля негативно влияет на себестоимость товара.

Технику, как правило, заказывают под конкурс у производителей. При этом вендоры могут гарантировать сохранение цены в среднем неделю. Заказчики адаптируются к ситуации: конкурсные процедуры стали проходить гораздо быстрее, бизнес учится оперативно принимать решения по закупкам.

Изменилось и отношение к срокам поставок техники. Игроки российского рынка электроники сталкиваются не только с дефицитом комплектующих. Например, поменялись правила ввоза техники в РФ, а планшеты и ноутбуки теперь должны маркироваться «Честным знаком». Производители и дистрибуторы вносят изменения в свои бизнес-процессы и инфраструктуру. Все это, в свою очередь, увеличивает сроки поставок решений. Если раньше стандартной практикой была доставка оборудования в период до 60 дней, то теперь зачастую бизнес готов ждать в два раза дольше.

Сегмент госзакупок в меньшей степени пострадал от дефицита комплектующих. Поскольку закупочные процедуры происходят в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ, среди приобретаемого оборудования доминируют отечественные решения. В свою очередь, если на складах российского производителя есть необходимое количество товара, сроки поставок, как правило, не превышают привычных значений.

Постепенно ситуация с дефицитом комплектующих должна выправиться. Сейчас наблюдаются первые предпосылки к стабилизации: нехватка памяти уже не настолько серьезная, как в 2025 году. Возможно, осенью мы увидим позитивные изменения в стоимости и сроках поставок электроники.