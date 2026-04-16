О мотивах селлеров в сохранении логистики за собой или препоручении ее маркетплейсам “Ъ” рассказал руководитель Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко.

Глава АПЭТ Алексей Москаленко

Фото: Пресс-служба АПЭТ Глава АПЭТ Алексей Москаленко

— Наблюдаете ли вы расширение спроса со стороны селлеров на собственные логистические услуги маркетплейсов?

— Да, мы уже видим рост спроса на такие услуги. Сейчас селлеры начинают активно сравнивать логистику маркетплейсов с предложениями сторонних партнеров. Крупные и средние участники рынка больше заинтересованы в подсчете своей экономики, более ответственно подходят к логистике и чаще рассматривают другие предложения. А мелкие продавцы чаще грузят все по модели FBO (Fulfillment by Operator) и используют только предложения самих маркетплейсов. Это не самый хороший тренд, поскольку издержки продолжают расти, а маркетплейсы уже не могут субсидировать логистику и демпинговать в этой области, как делали это раньше.

— Есть ли сегменты, в которых не происходит изменение спроса?

— Скорее нет, чем да. Точных цифр у меня нет. Но часто вижу ошибки именно в подходе к использованию логистики самих площадок. Например, крупный производитель обуви полностью отдал свои товары на логистику маркетплейса, причем не соблюдая принципа локализации, просто грузит все на один склад, который ему удобно. Понятно, что издержки возросли кратно, и у него уже нет возможности конкурировать в своем сегменте. Пришлось сократить производство.

— В чем, с точки зрения селлера, преимущества и недостатки собственной логистики маркетплейсов?

— Общаясь с селлерами, мы часто говорим о том, что главное преимущество логистики маркетплейсов — то, что ты вообще перестаешь задумываться. Большой пул задач платформа с тебя снимает, и ты можешь больше времени посвятить работе с самим продуктом и его качеством, с отзывами, поставками и так далее. С другой стороны, часто логистика площадки выходит слишком дорогостоящей и существенно увеличивает издержки. Так что стоит больше рассматривать не преимущества и недостатки самой площадки, а ситуацию селлера и региона.

Если в вашем регионе логистика сильная, лучше работать по модели «витрины» (DBS — Delivery by Seller), когда площадка служит лишь рекламной витриной, а предприниматель хранит все товары на своем складе и сам их доставляет. Если у вас в регионе логистика слабая и вы там не представлены, очевидно, что для вас логистика маркетплейса — очень хорошее решение. Если вы сами поедете организовывать логистику в каком-то отдаленном регионе, то просто много потратите денег на это, и ваша юнит-экономика просто не сойдется.

— Как в мировой практике складывается взаимодействие селлеров с маркетплейсами в области логистики?

— В нашем случае я бы не стал на нее опираться — все же она сильно разная. И даже в защиту нашей модели скажу: в нашей практике она более гибридна, чем в других странах. Я люблю сравнивать развитие, например, КНР и США в разрезе платформ. То есть, рассматривая Америку на примере Amazon: это мировой лидер, который развивает и агрегирует все только на себе за счет огромного количества IT-продуктов.

Если взять, допустим, Китай, то там немного другая практика: там больше интеграции с курьерскими, складскими операторами. И это тоже связано со спецификой страны, потому что в Китае очень много маркетплейсов — там нет одного-двух лидеров, а около 150 топовых игроков. И поэтому там платформам сложнее развивать собственную инфраструктуру: они просто пользуются услугами каких-то операторов, интегрируются с ними.

У нас же, в свою очередь, идет гибридное развитие модели, когда маркетплейс дает возможность и торговать через свои склады, и отправлять с собственного склада селлера либо его партнера. Здесь, я считаю, мы более открыты к развитию рынка, у нас свой собственный путь.

Интервью взяла Алина Мигачёва