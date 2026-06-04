«Стоимость автомобилей растет быстрее возможностей многих семей»

О реакции рынка на корректировки утилизационного сбора, росте цен на автомобили, изменении потребительских предпочтений и старении автопарка рассказал “Ъ” президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин

Фото: Пресс-служба ассоциации РОАД Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин

Фото: Пресс-служба ассоциации РОАД

— Перед изменением правил расчета утильсбора в декабре 2025 года дилеры прогнозировали рост цен на автомобили. Цены выросли в соответствии с ожиданиями или сильнее?

— Рост цен был ожидаемым. Мы понимали, что изменение методики расчета утильсбора неизбежно скажется на конечной стоимости для покупателя. При этом рынок не всегда одномоментно перекладывает весь рост затрат в цену автомобиля. Где-то часть нагрузки временно берут на себя дистрибуторы, где-то дилеры работают за счет собственных программ поддержки продаж, где-то помогают складские запасы. Поэтому мы не увидели единого скачка по всему рынку.

— Какие модели и бренды подорожали наиболее существенно?

— Наиболее заметный рост мы наблюдаем в сегменте электромобилей, гибридов и автомобилей с высокой мощностью двигателя. Если говорить о рынке в целом, то за последние месяцы средняя стоимость нового автомобиля продолжила расти и сегодня находится около 3,5 млн руб. При этом показатели по отдельным брендам и моделям существенно отличаются. На цену сегодня влияет сразу несколько факторов: утильсбор, курс валют, логистика, уровень локализации и конкурентная ситуация в конкретном сегменте. И именно цена сегодня оказывает наибольшее влияние на поведение покупателей.

— Затронул ли рост цен автомобили с ДВС?

— Да, особенно в сегменте более мощных автомобилей. Но здесь важно понимать, что сегодня главный вызов для рынка — это не конкретный размер повышения цены, а общая доступность автомобиля для покупателя. Мы видим ситуацию, когда стоимость автомобилей растет быстрее возможностей многих семей. В результате люди либо откладывают покупку, либо продолжают эксплуатировать старый автомобиль. Именно поэтому мы сегодня говорим о старении автопарка как о системной проблеме.

— Как повышение цен сказалось на спросе и потребительских предпочтениях?

— Покупатель стал гораздо рациональнее. Если раньше человек выбирал прежде всего автомобиль, то сегодня он все чаще выбирает ежемесячный платеж. Поэтому растет значение кредитных программ, trade-in и особенно на рынке автомобилей с пробегом. Кроме того, часть покупателей дольше эксплуатирует имеющийся автомобиль. Это напрямую влияет на возраст автопарка. Средний возраст автомобиля в России уже приблизился к 16 годам.

— В 2025 году РОАД отмечала снижение рентабельности дилеров и предупреждала о рисках волны банкротств. Как изменилась ситуация сейчас?

— Она остается непростой. Да, рынок в отдельные месяцы показывает рост, но важно понимать, что мы сравниваемся с очень низкой базой прошлого года. При этом сохраняются большие складские запасы новых автомобилей. По нашим оценкам, сегодня на складах находится около 400 тыс. новых машин — это, считайте, трехмесячный объем рынка. Одновременно сохраняется высокая стоимость финансирования и крайне низкая рентабельность бизнеса. Если автомобиль стоит на складе два-три месяца и более, прибыль дилера начинает уходить на обслуживание кредитов и финансирование стока. В таких условиях даже хорошие продажи не всегда означают хорошую экономику. Если говорить откровенно, дилерский бизнес сегодня чувствует себя значительно сложнее, чем несколько лет назад. Запас прочности у многих компаний заметно сократился.

Интервью взяли Наталия Мирошниченко и Анатолий Костырев