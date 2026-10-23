Цели обработки данных
С какими последствиями атак на ЦОДы столкнулись операторы центров
Атаки БПЛА на ЦОДы российских компаний усугубили и без того затяжной дефицит дата-центровой инфраструктуры. Потеря около 115 МВт мощностей «Яндекса» на рынке, где неудовлетворенный спрос еще до инцидентов оценивался в 150–200 МВт, усиливает нехватку железа, электроэнергии и стоек. Одновременно операторы вынуждены закладывать в расходы физическую защиту от таких атак, а потребители — экстренно искать частные, модульные и распределенные решения. Государство же помогает льготным кредитованием, распределением по регионам и проработкой мер защиты совместно с Минобороны.
21 октября Минцифры сообщило о создании отраслевого штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия» — в первую очередь от БПЛА, при использовании которых были атакованы пять ЦОДов в разных регионах России. Как сообщил замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026», ведомство определило перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовало взаимодействие с Минобороны РФ и сформировало требования по защите объектов связи с учетом специфики отрасли. Особое внимание уделяется резервированию узлов связи и магистральных линий. «Наличие резервирования позволяет операторам продолжать оказание услуг даже при разрушении критических сетевых узлов или восстанавливать их в кратчайшие сроки»,— пояснил господин Угнивенко. При этом, по его словам, требования не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру.
Радиус поражения
В ночь с 7 на 8 октября атака БПЛА полностью вывела из строя ЦОД «Яндекса» в Рязанской области мощностью около 12 МВт, сообщила компания. В нем размещались два суперкомпьютера компании. 9 октября был атакован ЦОД компании в Калуге: более 3,8 тыс. серверных стоек, мощность 63 МВт, объект частично выведен из строя. В ночь с 10 на 11 октября атака БПЛА остановила ЦОД «Яндекса» во Владимирской области мощностью порядка 40 МВт. Там расположен один из самых мощных российских суперкомпьютеров — «Галушкин».
14 октября БПЛА атаковали строящийся ЦОД Сбербанка в Балакове Саратовской области. Банк подтвердил инцидент и заявил о штатной работе сервисов. Характер повреждений и ущерб не раскрыты. В ночь на 18 октября БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области. Компания подтвердила инцидент и заявила, что сервисы доступны в обычном режиме, однако мониторинговые сервисы фиксировали всплеск жалоб на работу «ВКонтакте» и других продуктов компании. По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, на территории дата-центра повреждения получили трансформаторное оборудование и складской комплекс. Масштаб ущерба и выбывших мощностей в VK не раскрывают.
После атак на ЦОДы «Яндекса» сбои затронули несколько десятков основных сервисов компании, а также более десятка сервисов арендаторов — в том числе ЦИАН, дейтинг-сервисы, ERP-системы и т. д. «ЭР-Телеком Холдинг» сообщал о нестабильной работе «Дом.ру»; по оценкам компании, на завершение работ по устранению причин потребовалось один-три дня. Yandex Cloud перевела облачную платформу в аварийный режим и назвала оставшуюся конфигурацию ресурсов неустойчивой, рекомендовав клиентам использовать альтернативные планы восстановления. Компания также договорилась с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов.
Три суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов» — по мощностям занимают 73% от всех российских (еще 23% приходится на «Сбер»), отмечает источник “Ъ”. И все они попали под атаки.
Их восстановление он оценивает «в несколько сотен миллиардов рублей». Но это только стоимость физического восстановления. Использование этих мощностей включено в большое количество бизнес-процессов как внутри «Яндекса», так и у его клиентов и малых и средних предприятий. Оценить полный масштаб последствий в таких случаях почти невозможно.
Если же брать строительство новых центров только для обработки данных, по оценке Kama Flow, современный дата-центр на 2 тыс. стоек (около 20 МВт мощности) стоит около 12 млрд руб. При этом сами серверы в эту сумму не входят, отмечает старший инвестиционный директор компании Роман Чустузиан. По его словам, они стоят дороже самого здания с инженерией. Для площадки масштаба владимирского ЦОДа «Яндекса» (по проекту — до 40 МВт) это 20–35 млрд руб. только на инженерную часть, без серверов и без суперкомпьютеров. Калужский ЦОД «Яндекса» рассчитан на 63 МВт, МегаЦОД Сбербанка в Балаково — на 82 МВт и 122 млрд руб. общих инвестиций, то есть каждый потерянный мегаватт — это сотни миллионов рублей, говорит он.
К деньгам добавляется время. Замена инженерного оборудования занимает от двух до шести месяцев, строительство нового здания для ЦОДа — около полутора лет, а если утрачены суперкомпьютеры, их замена под санкциями может растянуться на два года, добавляет господин Чустузиан. Один день полного простоя «Яндекса», по подсчетам ComNews, стоит около 4 млрд руб., хотя на деле сервисы были недоступны лишь частично.
Совокупно выбывшие и поврежденные мощности наложились на уже существовавший дефицит. В 2025 году коммерческие операторы ввели около 5,3 тыс. стойко-мест против 14,3 тыс. годом ранее. Емкость 30 крупнейших игроков выросла лишь на 7%, до 78,7 тыс. стоек. Неудовлетворенный спрос на мощности ЦОДов до атак в конце прошлого года оценивался в 150–200 МВт, сообщали аналитики IKS-Consulting (см. “Ъ” от 6 августа 2026). Дефицит мощностей стал сдерживающим фактором для развития инфраструктуры, отмечает руководитель направления Orion Private Cloud (компания Orion soft) Сергей Мерещенко. По его словам, с 2022 по 2026 год средняя стоимость сервера выросла в четыре-пять раз. В 2026 году компании могут закупить в среднем на 35% меньше оборудования, чем в 2020 году. На фоне этого 46% российских компаний смещают фокус с наращивания мощностей на повышение отдачи от уже имеющегося оборудования.
Разделяй и защищай
Ряд российских ЦОДов уже начали модернизацию защиты внешнего инженерно-технологического оборудования, отдельные игроки закупают средства защиты от БПЛА. Требования к такой защите пока размыты — операторы реализуют ее «в силу своего понимания и финансовых возможностей». Комплексная защита крупного ЦОДа может стоить минимум сотни миллионов рублей, указывали собеседники «Ъ FM». Возможные меры включают системы ПВО и РЭБ, металлические решетки, перенос объектов под землю, релокацию и особый режим секретности, перечисляли собеседники «Ъ FM».
Однако для крупного нового ЦОДа главным ограничением все еще остается доступная электрическая мощность в нужном месте и срок подключения, отмечает директор по развитию и эксплуатации сети ЦОДов РТК-ЦОД Константин Степанов.
По его словам, оборудование, прежде всего системы питания и охлаждения, и квалифицированные команды тоже влияют на график. «Расходы на физическую защиту растут и требуют отдельного расчета, но без подтвержденных мегаватт проект не дойдет до строительства и ввода в эксплуатацию»,— добавил он.
Рост затрат и дефицит свободных мест создают основания для пересмотра цен, прежде всего по новым договорам на colocation в востребованных локациях, объясняют в РТК-ЦОД. Ущерб от атак на ЦОДы оценить сложно, но главный эффект будет не в прямых потерях, а в изменении модели размещения инфраструктуры, считает партнер, лидер практики технологического консультирования ДРТ Тимофей Хорошев. «Повысится спрос на услуги ЦОДов, в том числе расположенных вне Москвы. От атак полностью уберечься невозможно, но необходимо задублировать инфраструктуру и быть готовыми в случае атаки на один ЦОД быстро переключиться на другой»,— говорит эксперт.
План действий
Участники рынка ожидают, что дополнительные капзатраты на безопасность в итоге скажутся на себестоимости ИТ-инфраструктуры и ценах облачных услуг для клиентов (см. “Ъ” от 2 сентября). Представитель одной крупной ИТ-компании рассказал “Ъ”, что они уже получили новый счет за ежемесячное обслуживание облака почти в два раза выше, чем за прошлый период.
Спрос на частные, в том числе контейнерные, ЦОДы с июля по октябрь вырос на 50% по сравнению с первым полугодием 2026 года; после атак дистрибуторы зафиксировали новую волну запросов (см. “Ъ” от 16 октября). Бизнес стремится снизить зависимость от внешних облачных операторов и получить резервную инфраструктуру под собственным контролем. Небольшие контейнерные ЦОДы требуют 30–40 кВт, решения под ИИ — до 300 кВт. Стоимость небольших решений оценивается в 30–50 млн руб., более масштабные — до 180 млн руб. «Датарк» в 2026 году увеличил производство модульных ЦОДов на 40%, до 50 модулей в год.
«Запросы заказчиков услуг ЦОДов, безусловно, изменились, но сместились в сторону архитектурной устойчивости»,— отметил директор по связям с общественностью сети дата-центров 3data Дмитрий Преде.
По его словам, клиенты все чаще обсуждают не один машинный зал, а две-три площадки в разных локациях или регионах, отдельный контур резервного копирования и заранее обозначенные сценарии аварийного восстановления. Бизнес уже пересматривает стандарты своей инфраструктурной политики, отмечает менеджер по партнерским программам MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Алина Прасковина: «Раньше в рамках подготовки ИТ-компанией модели отказоустойчивости своих сервисов предложения добавить дополнительную локацию размещения и распределить вычислительные ресурсы воспринимались как «необязательные» расходы».
Реакция государства
Минцифры до конца 2026 года разработает меры поддержки строительства ЦОДов в регионах, включая льготное кредитование, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совместном заседании двух профильных комитетов Госдумы. «Фабрика проектного финансирования, СПИК, соглашение о защите и поощрении капиталовложений — все то, что сейчас работает на большие инфраструктурные проекты»,— уточнил он. Министр напомнил, что большая часть всех вычислительных ресурсов расположена в Московской области, поэтому ведомство стремится распределить их более равномерно. Приоритет будут отдавать регионам с профицитом энергетики — например, на Урале и в Восточной Сибири. Сейчас, по его словам, в России строятся 42 ЦОДа, большинство из которых расположены за пределами столичного региона. Впрочем, согласно схеме территориального планирования РФ в области связи от 1 августа 2026 года, опубликованного на сайте правительства, в перечень планируемых к строительству ЦОДов включены только 14 объектов в нескольких регионах страны и только два из них расположены за Уралом.
По энергомощностям подтвержденной меры об обязательном выделении мощностей ЦОДам пока нет. Напротив, ранее Минэнерго и «Россети» не поддержали идею создания специальных энергозон с льготами и обсуждали более жесткие условия подключения для крупных ЦОДов. Минцифры предлагало снизить плату за передачу энергии исходя из 40% заявленной мощности, до 70–80% зимой (см. “Ъ” от 1 апреля). На запрос “Ъ” в Минцифры не ответили.
Аварийный режим и данные за рубежом
Бизнес уже вышел с конкретными предложениями к государству. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 15 октября направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести аварийный спецрежим для торговли на случай массовых сбоев в государственных информационных системах (ГИС). В рамках спецрежима бизнес сможет накапливать данные без передачи в ГИС и откладывать фискализацию расчетов. Письмо направлено в Минфин, Минцифры, Минэкономики и Минпромторг (см. “Ъ” от 20 октября).
В том же письме АКИТ просит временно разрешить хранение и обработку персональных данных (ПД) россиян в дружественных странах. Предложен специальный правовой режим, при котором пострадавшие от атак компании могут временно размещать критически важные системы в зарубежных резервных дата-центрах. С похожим предложением 20 октября выступила Ассоциация больших данных (в нее входят «Яндекс», VK, «Сбер», Газпромбанк, Т-Банк и другие). В их принципы хранения и обработки ПД россиян в дружественных странах входят требования к защите данных, сроки хранения, порядок передачи информации.
«Собирать основную базу данных за границей маловероятно что разрешат, поскольку это означает резкую смену вектора госполитики»,— считает руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его прогнозам, возможны компенсационные меры.
Например, могут ввести правило, что основная база остается в России, а резервные копии хранятся в дружественных юрисдикциях, предположил эксперт. Формально это возможно уже сейчас через трансграничную передачу, когда компания уведомляет Роскомнадзор, а регулятор вправе передачу запретить или ограничить. Государство может разве что упростить эту процедуру для резервного копирования, говорит он. Однако и это не во всех случаях поможет. Как отмечает юрист, существуют отраслевые законы, которые распространяют дополнительные требования к критической инфраструктуре, в соответствии с которыми данные и трафик должны храниться в России. Для них перенос за рубеж закрыт.
Трансграничные проекты будут сложнее и дороже, отмечают в операторе ЦОД Oxygen. По их оценке, бюджет вырастет на 20–30%. «Кроме того, провайдерам будет нужна экспертиза работы в нескольких юрисдикциях»,— добавили там.
Краткосрочно атаки могут привести к росту цен на облачные услуги и серверное оборудование из-за выбытия предложения и дорогой замены мощностей (см. “Ъ” от 11 октября). Среднесрочно сохранятся структурные ограничения, в том числе дефицит энергомощностей, высокая стоимость подключения и нехватка площадок, которые усиливаются переносом сроков ввода новых мощностей, отмечают эксперты. «В целом мы видим, что рынок воспринял атаки как новые вызовы, новые рабочие задачи и довольно быстро научился их решать»,— отмечает пресс-служба Oxygen.
Мнение эксперта
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 10