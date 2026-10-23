Цели обработки данных

Минцифры до конца 2026 года разработает меры поддержки строительства ЦОДов в регионах, включая льготное кредитование, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совместном заседании двух профильных комитетов Госдумы. «Фабрика проектного финансирования, СПИК, соглашение о защите и поощрении капиталовложений — все то, что сейчас работает на большие инфраструктурные проекты»,— уточнил он. Министр напомнил, что большая часть всех вычислительных ресурсов расположена в Московской области, поэтому ведомство стремится распределить их более равномерно. Приоритет будут отдавать регионам с профицитом энергетики — например, на Урале и в Восточной Сибири. Сейчас, по его словам, в России строятся 42 ЦОДа, большинство из которых расположены за пределами столичного региона. Впрочем, согласно схеме территориального планирования РФ в области связи от 1 августа 2026 года, опубликованного на сайте правительства, в перечень планируемых к строительству ЦОДов включены только 14 объектов в нескольких регионах страны и только два из них расположены за Уралом.