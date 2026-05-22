«Объединение дистрибуторов выглядит нереалистично»

В 2026 году участники рынка дистрибуции электроники все чаще сокращают складские запасы, переходят на работу «под заказ» и пересматривают товарную модель в пользу более оборачиваемых категорий. Руководитель департамента закупок 3Logic Group Максим Родионов рассказал “Ъ” о причинах и последствиях ситуации на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента закупок 3Logic Group Максим Родионов

Фото: Пресс-служба 3Logic Руководитель департамента закупок 3Logic Group Максим Родионов

Фото: Пресс-служба 3Logic

— Как оцениваете текущее состояние рынка дистрибуции электроники в России?

— Продолжается снижение спроса практически во всех сегментах. После периода перегретого спроса предыдущих лет рынок входит в фазу коррекции. Если говорить о масштабах, то в среднем по разным сегментам снижение можно оценить в диапазоне от 10% до 40% в зависимости от структуры спроса и корпоративных или розничных закупок.

— Что сильнее ударило по бизнес-модели дистрибуторов?

— Ключевым фактором уже второй год остаются «дорогие деньги». Высокая стоимость заемного финансирования напрямую влияет на экономику поставок и делает классическую модель с формированием складских запасов менее эффективной. Однако в 2026 году к этому добавился еще один значимый фактор — рост цен на ключевые компоненты, прежде всего память, SSD и процессоры.

Это приводит к удорожанию практически всей линейки продукции: от ноутбуков и персональных компьютеров до серверных решений и части бытовой техники.

При этом рост налоговой нагрузки и санкционные ограничения, по нашей оценке, оказывают менее существенное влияние на ценообразование. Они скорее создают дополнительный операционный фон, но не являются определяющими факторами динамики.

— Какие сегменты сейчас чувствуют себя хуже всего?

— Во втором квартале основное падение связано с корпоративным сегментом. Мы наблюдаем заметное сокращение количества заказов со стороны бизнеса. Традиционно второй квартал используется для формирования бюджетов и подготовки проектов под вторую половину года, однако в текущем году ситуация усугубляется тем, что даже на этом фоне количество конкурсов и закупочных процедур снижается. Это связано с урезанием бюджетов, в том числе у крупных корпоративных заказчиков.

Если говорить о конкретных категориях, то в сегменте серверного оборудования в натуральном выражении падение наиболее заметно.

В розничном сегменте также наблюдается снижение спроса, что связано с удорожанием продукции. Хотя отдельные ниши, напротив, показывают рост. В частности, в первом квартале сохранялся спрос на видеокарты для гейминга.

— Насколько изменилась экономика склада и товарного запаса за последний год?

— При текущей стоимости денег держать глубокие складские запасы стало экономически нецелесообразно. По многим категориям фактически происходит переход к модели «под заказ», когда товар закупается под конкретную потребность, а не впрок. Это снижает риски, связанные с переоценкой и стоимостью финансирования, но одновременно ограничивает гибкость бизнеса и широту ассортимента.

— Есть ли ощущение, что часть игроков работает уже на грани рентабельности?

— Да. По отдельным сегментам можно говорить о том, что бизнес находится на грани рентабельности, а в некоторых случаях уходит в отрицательную зону. Это связано с одновременным давлением со стороны издержек и снижением спроса.

— Почему мы не наблюдаем консолидацию на рынке?

— Скорее речь не о классической консолидации через сделки, а о постепенном перераспределении рынка. Часть игроков уже начинает уходить с него, что фактически приводит к его сжатию. При этом объединение дистрибуторов как модель выглядит нереалистично: это не дает существенной экономии, а в ряде случаев может даже увеличивать издержки.

Интервью взял Филипп Крупанин