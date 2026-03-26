Очень ресторанные дела

Начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. По их доходам сильно ударило сокращение потребительской активности: за три неполных первых месяца текущего года трафик в ряде заведений общепита сократился на 40%. Рынок мгновенно отреагировал на это волной закрытий заведений — их общее количество в городах-миллионниках в зависимости от сегмента снизилось на 2–11%.

Не до походов в рестораны

С 1 января по 23 марта количество чеков в ресторанах и барах по всей России сократилось на 3% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”. При этом в крупных городах снижение оказалось более заметным. Аналитики сервиса уточняют, что в ресторанах и барах Москвы количество покупок стало меньше на 12% год к году, Санкт-Петербурга — на 8%.

Неприятности общепита начались с Нового года, после роста налоговой нагрузки как на сам сегмент, так и на все звенья поставщиков продуктов и алкоголя. С 2026 года планка выручки для большинства участников отрасли, обязывающая платить НДС, снизилась с 60 млн до 20 млн руб. в год. Эффект оказался столь значительный, что уже в марте 2026 года Минфин предложил освободить от НДС организации и предпринимателей, работающих в сфере общепита по упрощенной и патентной системам налогообложения, до конца 2026 года. Таким образом, для операторов общепита планка в 60 млн руб. сохранилась. Но повышение налоговой нагрузки коснулось и всего звена поставщиков рестораторов. Поставщики и арендодатели теперь несут это налоговое бремя, что косвенно перекладывается на плечи операторов общепита. Например, алкоголь подорожал вследствие роста акцизов, а продукты — из-за перехода многих поставщиков на уплату НДС после сокращения предельной выручки с 60 млн до 20 млн руб., отмечает вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. В этом году цены на ряд продуктов выросли на 30%, добавляет он.

Операторы общепита подтверждают и снижение трафика.

По словам Алексея Небольсина, с начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. Год к году трафик у многих ресторанных сетей снизился на 10–15%, а у некоторых — и вовсе на 30–40%, уточняет он.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что в начале года в некоторых ресторанах его сети снижение посещаемости составило 15–20%, но есть и заведения, демонстрирующие рост на 5–10%. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный фиксирует падение трафика на 10–20%. В заведениях Gagawa он снизился на 6%, уточняет гендиректор сети Ленар Кутлин. В сети «Раковая» количество чеков стало меньше прошлогоднего на 10–12%, отмечает основатель компании Евгений Ничипурук. «За все десять лет, которые существует наша сеть, это самый плохой показатель»,— говорит предприниматель.

Одна из главных причин плохих показателей — падение реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года, поясняет Михаил Гончаров. При этом, по его словам, цены продолжают расти, из-за чего граждане «немножечко зажались» в расходах. По данным Росстата, в четвертом квартале 2025 года средняя начисленная зарплата составила 112,6 тыс. руб., что на 11,8% больше год к году. Годом ранее рост составил 20%.

Рестораны среднего ценового сегмента с чеком 1,5–3 тыс. руб. на человека оказались под ударом перед лицом кризисных явлений в экономике, отмечает руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Михаил Гончаров возражает. По его словам, ухудшение чувствуется абсолютно во всех сегментах: падение доходов сказывается одинаково и на дорогих ресторанах, и на заведениях быстрого питания.

Даже в сегменте фастфуда, который традиционно считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов, соглашается директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов. Посетители стали чаще сравнивать цены и требовать большего за те же деньги, добавляет директор по маркетингу сети Rostic’s Евгения Маркова.

Госпожа Маркова говорит, что если в 2025 году рынок QSR (рестораны быстрого обслуживания) показал рост количества визитов на 4%, то в начале этого года значение оказалось ниже этого уровня. В «Чек Индексе» говорят, что в январе—марте число чеков в заведениях фастфуда по всей России выросло на 7%, в Москве — на 2%, в Петербурге — на 1%.

Еще одной причиной снижения трафика в ресторанах стала усиливающаяся конкуренция с ритейлерами. Потребители частично переключились с походов в рестораны на покупку готовой еды в торговых сетях и через сервисы доставки, отмечает Алексей Небольсин. В частности, уточняет он, многие сотрудники офисов вместо походов на бизнес-ланчи стали заказывать доставку готовых обедов. По данным «Нильсен», в 2025 году продажи готовой еды в натуральном выражении в FMCG-сетях выросли на 12% год к году. Эта категория стала самой быстрорастущей индустрией в отрасли.