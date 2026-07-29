Виноград обреченный

Бурный рост российского виноделия закончился: в январе—июне выпуск продукции сократился на 12,6–14% год к году. Несмотря на системные меры поддержки и ограничения для импорта, российские производители сталкиваются со снижением спроса на вино в целом и переориентацией потребителей на другие виды алкоголя: цены кажутся им слишком высокими, а ассортимент недостаточным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года в России было произведено 15,44 млн декалитров (дал) тихого вина и 6,16 млн дал игристого, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Год к году значения снизились на 12,6% и 14% соответственно. В сегменте ликерных вин падение достигло 31,6% год к году, до 441,1 тыс. дал. Спад прослеживается практически во всех основных винодельческих регионах. Тенденция на рынке поменялась после трех лет роста. Например, за 2025 год российское производство тихих вин увеличилось на 13,6% год к году, игристых — на 7,7%, ликерных — на 12,7%. Терять объемы рынок начал вопреки усилиям властей. Сейчас вино — единственный массовый вид алкогольной продукции, получающий системные меры прямой поддержки. В конце прошлого года в Минсельхозе говорили, что на поддержку виноградарства и виноделия на 2025 и 2026 годы было выделено по 4 млрд руб. Своеобразным подспорьем для рынка стало и существенное повышение в 2023 году пошлин на продукцию недружественных стран. Сейчас они достигают 25%, но не менее $2 за литр продукции.

Сервисный сбор В Минсельхозе говорят, что многие компании в этом году начали работу по повышению операционной эффективности. Она включает в себя в том числе меры по обновлению техники. Руководитель WineRetail Александр Ставцев рассказывает, что сразу несколько крупных игроков останавливали производство на два месяца и более. Некоторые их крупных компаний, впрочем, руководствовались не повышением эффективности, а требованиями регуляторов. Например, РАТК с 9 апреля 2026 года приостановил лицензию ЗАО «Игристые вина» из Санкт-Петербурга, выпускающего вино «Лев Голицынъ». Служба посчитала, что продукция не соответствует ГОСТу. Возобновить производство компании удалось только 6 июля. Усилия властей привели к росту количества российских виноделов. Согласно Rusprofile, на конец июня 2026 года в России работали 224 организации, специализирующиеся на производстве вина из винограда. Год к году значение увеличилось на 7,7%. Оценка «Контур.Фокуса» — 1,87 тыс. структур, занимающихся вином и выращиванием винограда. Рост год к году — на 2,2%. Но далеко не всем из них сейчас удается найти рынок сбыта. Значительный рост производства вина в 2025 году, по всей видимости, не был в полной мере подкреплен спросом. В этом году у производителей скопились складские запасы, констатирует руководитель испытательно-лабораторного центра винного города «Белый мыс» Алексей Соловьев. Увеличивая производство, виноделы, по словам господина Ставцева, оглядывались на успешный для всего потребительского рынка 2024 год. Тогда спрос на основные товарные позиции рос.

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Бокалы без вина Прошлогодние позитивные ожидания виноделов не оправдались — потребители начали активно экономить, а спрос падать. По данным РАТК, розничные продажи тихого вина в России в январе—июне 2026 года снизились на 2,7% год к году, до 26,38 млн дал. Реализация игристого выросла 3,9%, до 9,99 млн дал. Александр Ставцев говорит, что работать на склад виноделы больше не готовы — это слишком рискованно и дорого. Поэтому копании массово корректируют процессы и выпускают продукцию преимущественно под текущие потребности. Положительный эффект от повышенных пошлин на продукцию из недружественных стран к началу 2026 года фактически исчерпал себя. Важно не только количество бутылок на полке, но и разнообразие привычных видов вин, регионов происхождения и ценовых предложений, объясняет Александр Липилин. Когда выбор сузился, потребителю стало сложнее сравнивать продукты, а производители лишились стимула постоянно повышать качество и бороться за покупателя, поясняет он. Господин Ставцев обращает внимание на общее снижение доступности вина: расти на падающим рынке российским виноделам невозможно. Олеся Латышева — об отношении потребителей к российскому вину и конкуренции виноделов Президент алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар считает, что сейчас на массовом рынке комфортная для покупателя стоимость бутылки вина — 300–400 руб. Но выбрать продукт в этой категории непросто. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что вино, которое два года назад стоило 500 руб. за бутылку, сейчас обходится в 1 тыс. руб. В результате потребители просто снизили частоту покупок, продолжает он. Согласно Росстату, в июне розничная стоимость тихого вина составила 726,7 руб. за литр, увеличившись год к году на 8,9% По наблюдениям господина Грабара, потребители также стали чаще выбирать другой алкоголь. Они отдают предпочтение, например, несложным коктейлям, базой которых служат недорогие джин, ром, виски или аперитивы. Они схожи по крепости, но позволяют существенно сэкономить, считает эксперт. По словам Александра Ставцева, снижение интереса к вину отмечается во всем мире, и особенно в случае с красными винами.

Импортный передел Оставшиеся на рынке поклонники вина в то же время начали реже отдавать предпочтение российской продукции. Согласно подсчетам участников рынка, в январе—июне 2026 года спрос именно на локальные марки в сегменте тихого вина в рознице сократился на 4,9% год к году. Доля российской продукции в общей структуре продаж за счет этого сократилась с 60,2% до 59,5%, в сегменте игристых вин значение за год снизилось с 71,7% до 70,9%. Часть потребителей переориентируется на дружественные страны, говорят в SimpleWine. Например, продажи тихого аргентинского вина в первом полугодии 2026 года, по оценке участников рынка, увеличились на 30,8%, до 266,47 тыс. дал, молдавского — на 28,8%, до 133,1 тыс. дал, чилийского — на 20%, до 1,33 млн дал, южноафриканского — на 10,2%, до 978,03 тыс. дал. В сегменте игристых вин значительный рост спроса отмечается у продукции из Молдавии, Сербии и Аргентины. Позиции постепенно начали возвращать и итальянские вина. За год их доля в продажах возросла с 21,6% до 22,5%. По данным Минсельхоза, доля российских тихих вин в общем объеме реализации в январе—июне 2026 года составила 59,3%, прибавив 0,02 п. п. год к году, игристых — 71,21%, потеряв 0,35 п. п. год к году. Мотивация выбирать российскую продукцию на винной полке у потребителей могла снизиться и за счет постепенного выравнивания ее стоимости с импортной. Руководитель по управлению категориями «Гипер Ленты» Анастасия Петрова объясняет, что резкое повышение пошлин на алкоголь из недружественных стран привело к исчезновению конкуренции в сегменте 500–700 руб. за бутылку. Российские вина в закупке из-за этого быстро подорожали.

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Нерентабельная лоза Впрочем, российские виноделы повышают цены не только из-за снижения конкуренции. Александр Соловьев отмечает также рост себестоимости производства. На рентабельности виноделов, по словам Александра Ставцева, сказываются топливный кризис, удорожание средств защиты растений, высокая стоимость заемных средств и многих комплектующих, а также дефицит рабочей силы на местах. Например, согласно «Контур.Фокусу», 18,5% российских виноделов и виноградарей сейчас зарегистрированы в Крыму, где в этом году вопрос с доступностью бензина и дизеля стоит наиболее остро. Поставки из региона сильно осложнились, констатирует господин Ставцев. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин напоминает, что производство вина также сильно зависит от урожая винограда. Формально показатель, согласно Минсельхозу, за прошлый год увеличился на 5,2%, до 955 тыс. тонн. Но хозяйства части регионов, например Крыма, фиксировали снижение. Владелец винодельни «Остров» Олег Николаев напоминает, что ситуация с погодой была крайне непростой. В особенности на игристых отразились возвратные заморозки на Таманском полуострове и в зоне возле Севастополя, что создало нехватку урожая по отдельным белым сортам, отмечает Александр Ставцев.

Пустые полки Другая проблема — позиционирование российских брендов. Вадим Аникин отмечает, что спрос во многом зависит от возможности сформировать ассортимент. Пока российские вина занимают только около 13% товарных позиций в рознице, говорит он. Решить проблему власти собираются кардинально. В апреле заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов говорил, что с 1 марта 2027 года ожидается запуск «российской винной полки». Мера предполагает установление минимальной доли отечественной продукции в рознице на уровне 20%. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов обращает внимание на то, что для достижения этого показателя необходимо увеличение производства во всех ценовых сегментах. Александр Ставцев полагает, что сложности могут возникнуть у специализированных винотек: им может не хватить брендов российского вина. Впрочем, важнее для рынка, по его мнению, объем продаж. С этим дело пока обстоит тоже непросто: Александр Липилин говорит, что, хотя физически российского вина в последнее время стало больше на полках, доверие потребителей соразмерно не выросло. Увеличивая предложение позиций, сетям не удается добиться повышения продаж, поясняет он. Старший вице-президент по маркетингу ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Элла Нистратова отмечает, что в винной карте, например, ресторанной сети «IL Патио» более 30% составляют российские вина. Но в продажах по-прежнему лидируют итальянские позиции. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук рассказывает, что в его заведениях основной спрос формируют вина из Испании, Италии и Нового Света. Российские вина, по его словам, назвать «хитом продаж» сложно. Господин Ничипурук обращает внимание на то, что качественного локального вина на рынке мало и вся эта продукция довольно дорогая. Александр Липилин тоже отмечает, что не хватает продукции со стабильным и понятным соотношением цены и качества, которую ресторан или магазин могли бы уверенно предлагать как замену привычному импорту.

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Дополнительные барьеры В «Фанагории» считают, что российское виноделие нуждается в дополнительной комплексной поддержке. Удачным начинанием в компании считают ограничение импорта. Например, можно установить квоту на ввоз зарубежного вина, которая будет сокращаться по мере увеличения производства в России винограда. На каждую дополнительную тонну ягод из нее может вычитаться 6 тыс. бутылок. Такая система создаст стимул инвестировать в отрасль, а у производителей появится мотивация расширять площади, зная, что их урожай, скорее всего, найдет своего покупателя, говорят в компании. В «Фанагории» отмечают, что действующая система пошлин не решает, например, проблему с ростом импорта из недружественных стран. Александр Ставцев, впрочем, предупреждает, что дополнительные меры ограничения поставок из-за рубежа могут привести к новому витку роста цен на вино. Вадим Аникин тоже склоняется к тому, что, если административные меры начнут опережать возможности российских виноделов, это может стать причиной сокращения ассортимента и падения конкуренции. Производителям важно поддерживать баланс между ценой, качеством и стилистикой продукции, убеждая потребителей в ее привлекательности, не только на уровне отдельных производителей, но и винных регионов, рассуждает Александр Ставцев. Например, многие новые винодельни пока не имеют репутации, чтобы оправдать высокую цену своей продукции в сознании потребителя, поясняют в Ladoga. Из-за этого у потребителей часто могут возникать претензии к цене. Впрочем, сейчас речь идет и о мягких мерах поддержки. Например, власти вернулись к рассмотрению законопроектов о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев также в своем обращении к Владимиру Путину предложил легализовать рекламу российского вина в местах его производства. Ожидается, что новые меры позволят виноделам в том числе расширить географию сбыта (см. “Ъ” от 5 июня).

Владимир Комаров, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Василий Берзин

Мнение эксперта