Металлурги не у дел

Металлургическая отрасль остается в одном из самых затяжных кризисов за свою историю. Выпуск стали в России по итогам 2025 года снизится до 66,5 млн тонн, а потребление — до 38,9 млн тонн. Ситуация усугубляется низкой экспортной рентабельностью и санкционным давлением на российских производителей. Отрасль настаивает на пересмотре акциза на жидкую сталь и снижении налоговой нагрузки, а также на необходимости государственной поддержки потребителей и смягчении денежно-кредитной политики. По прогнозу экспертов, в 2026 году возможно лишь незначительное восстановление, а для выхода на докризисный уровень могут потребоваться годы.

Черная металлургия функционирует в условиях стремительно ухудшающихся макроэкономических факторов, цены рухнули на уровень одиннадцатилетней давности при постоянном росте стоимости всех факторов производства, и даже самые эффективные комбинаты начали фиксировать отрицательный денежный поток при необходимой рентабельности в 15% для сохранения производственных программ и инвестиционного цикла. Об этом говорится в декабрьском обращении ассоциации «Русская сталь» (есть у “Ъ”) к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Объединение просило поручить Минфину, Минпромторгу и Минэкономики подготовить и представить на рассмотрение правительства РФ законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 апреля 2026 года «цены отсечки» для расчета акциза на жидкую сталь до экономически обоснованного уровня в размере 43,47 тыс. руб. за тонну с ежегодной индексацией на уровень инфляции. Текущее значение «цены отсечки» в 30 тыс. руб. перестало выполнять свою функцию (то есть обнулять акциз на сталь в месяцы с неблагоприятной рыночной конъюнктурой), так как себестоимость производства сляба уже превышает 40 тыс. руб. за тонну, поясняют в ассоциации. Факт проведения совещания и содержание письма «Русской стали» “Ъ” подтвердили в нескольких металлургических компаниях. В министерствах это не прокомментировали.

Металлу не хватило рынков По данным «Русской стали», производство стали в 2025 году снизится на 5%, до 66,5 млн тонн, потребление металлопроката — на 14%, до 38,9 млн тонн. Слабый внутренний спрос усугубляется замедлением экспортных рынков и приводит к снижению загрузки мощностей. Экспорт металлопроката с 2021 года к 2024 году снизился на 35%, до 20 млн тонн, объемы производства металлопроката в 2025 году могут сократиться до 58 млн тонн, пишет «Русская сталь». Производство стали в России в 2025 году снизится до 57–59 млн тонн, а внутреннее потребление упадет до минимума с 2011 года, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. В сравнении с 2021 годом производство может оказаться на 13–14% ниже в текущем году. «В 2026 году возможно лишь незначительное восстановление, а для выхода на докризисный уровень могут потребоваться годы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кризис в России глубже мирового из-за санкций, потери ключевых рынков и снижения конкурентоспособности. Компании вынуждены оптимизировать производство и сокращать инвестиции, а для выхода из кризиса необходимы меры государственной поддержки, снижение ставок и стимулирование внутреннего спроса»,— говорит Дмитрий Орехов. Аналитик по металлургическому сектору «Эйлер» Иван Сальковский считает, что достижение «дна» в секторе стали России вероятно в конце первого квартала 2026 года при условии дальнейшего снижения ставок и постепенного восстановления глобальных котировок. «Предварительно ждем, что в 2026 году выпуск начнет постепенно восстанавливаться и достигнет 69,0 млн тонн, а потребление — 40,5 млн тонн»,— отмечает Иван Сальковский. Директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий указывает, что в жилищном строительстве, малом бизнесе и социальном строительстве потенциал роста спроса на сталь ограничен в первую очередь высокой стоимостью металла и сильными колебаниями цен, связанными с динамикой мировых котировок. «При сохранении текущего тренда по траектории ключевой ставки пока мы скорее ожидаем дальнейшее снижение потребления стали»,— говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, некоторое «потепление» возможно во втором полугодии 2026 года, но в базовом сценарии заметное полноценное восстановление рынка возможно только в 2027 году.

Китайская угроза В кризисе находятся не только российские компании: цены на сталь на глобальном рынке находятся на многолетних минимумах. Конъюнктура начала ухудшаться в первом полугодии 2022 года из-за слабого внутреннего спроса в Китае, который привел к росту экспорта стали из КНР, говорит Иван Сальковский. Китайские заводы не спешат сокращать загрузку мощностей, даже работая в убыток из-за большой доли фиксированных издержек в себестоимости, добавляет он. Основным фактором, который держит цены на сталь под давлением, стал рост китайского экспорта в последние 12–18 месяцев, поясняет Борис Красноженов. Сейчас Китай экспортирует около 110–120 млн тонн стали в годовом исчислении при производстве около 1 млрд тонн в год, приводит данные он. По его словам, давление на мировые цены на сталь также оказывают многочисленные торговые барьеры, которые фактически изолируют ключевые экспортные рынки. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По большому счету причины кризиса на сталелитейном рынке в мире и в России одни и те же — низкий спрос, избыток производственных мощностей, говорит начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. «Но российский кризис отличается тем, что он в немалой степени "рукотворный" — рожден денежно-кредитной политикой государства»,— считает он. Проблема мирового рынка стали, по словам эксперта, лежит не в области структурного избытка предложения, а в снижении спроса из-за растущей геополитической напряженности, нарушения логистических маршрутов, проблем с финансовой логистикой, санкций и изоляции ряда ключевых рынков за счет использования торговых барьеров. Ситуация на мировом рынке стали, скорее всего, останется напряженной в следующем году, хотя потенциал дальнейшего снижения цен ограничен, говорит Борис Красноженов.

Возможности выхода Перспективы восстановления сталелитейной отрасли будут зависеть в значительной степени от двух факторов: спроса на внутреннем рынке и стоимости заемного финансирования, считают в Минпромторге. Там отметили, что ситуация в отрасли остается непростой, но в 2025 году сжатие внутреннего рынка компенсируется положительной динамикой на экспортных направлениях. «Что касается восстановления спроса на внутреннем рынке, продолжают в министерстве,— это, конечно, инфраструктурные проекты, такие как строительство ВСМ, где сейчас прорабатываются вопросы расширения проектных решений с применением современных металлоконструкций. Также ожидается рост потребления со стороны автомобилестроения в условиях углубления локализации иностранных брендов из дружественных стран». «В первую очередь потенциал роста спроса есть в индустриальных и логистических проектах, энергетике, нефтегазовом секторе и нефтехимии, мостостроении. Вопрос в том, насколько динамично будут развиваться сами эти направления в ближайшие годы»,— уточняет директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий. По его словам, в жилищном строительстве, малом бизнесе и социальном строительстве потенциал ограничен в первую очередь высокой стоимостью металла и сильными колебаниями цен. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потенциал использования металлоконструкций в строительстве есть, в том числе и за счет использования в промышленных и складских объектах, в коммерческом строительстве, продолжает Евгений Высоцкий, но рост доли металлоконструкций в строительстве замедлился. Причины возможного дальнейшего снижения спроса на строительные металлоконструкции эксперт видит в снижении инвестиционной активности, сокращении числа крупных проектов строительства и реконструкций, а также высокой ставке по кредитам, что снижает спрос на промышленные объекты. «В массовом сегменте использования металлоконструкций российские заводы полностью конкурентоспособны по качеству и значительно выигрывают в цене и сроках поставки»,— считает господин Высоцкий. Виктор Тарнавский говорит, что кое-где в мире есть тенденция к вертикальной интеграции, и металлурги покупают крупных потребителей своей продукции. «Российским компаниям необходима дальнейшая интеграция в металлоемкие производства и развитие сортамента продукции с высокой добавленной стоимостью. Внутренний спрос на сталь возможно поднять за счет общего увеличения инвестиций в основные средства, развития металлоемких производств и реализации крупных инфраструктурных проектов»,— полагает Борис Красноженов.

Поддержка для домны В части адресной поддержки отрасли актуальным остается вопрос фискальной нагрузки, в том числе индексации цены на жидкую сталь. Также согласуется вопрос внесения поправок в Налоговый кодекс по применению продуктов прямого восстановления железа наравне с ломом и отходами черных металлов при выплавке электростали, сообщили “Ъ” в Минпромторге. «Важным также считаем оказать поддержку новым проектам, направленным на организацию полного металлургического цикла, в части освобождения от уплаты акциза на жидкую сталь на срок инвестиционной фазы плюс три года. В свою очередь, в целях неотвлечения оборотных средств металлургов считаем целесообразным продлить отсрочку платежей по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ»,— перечисляют в министерстве . Как отмечает источник “Ъ”, временный экономический эффект от налоговой отсрочки обещал быть незначительным, но на практике мера не сработала вовсе. «Льгота должна была действовать три месяца, однако фактически металлурги получили отсрочку всего на три дня. Для ряда компаний экономия составила лишь несколько сотен тысяч рублей. На эти деньги можно купить, например, около 15 тонн коксующегося угля и обеспечить работу доменной печи примерно на семь минут»,— приводит пример он. По словам собеседника “Ъ”, необходимо вернуться к обсуждению временного моратория на взимание акциза на жидкую сталь или индексации «цены отсечки» сляба до справедливого значения с учетом инфляции за эти годы. «Мы по-прежнему считаем, что инструмент акциза на жидкую сталь нуждается в доработке или отмене. Также, конечно, помимо снижения ключевой ставки, важны меры поддержки наших клиентов. В первую очередь строительного сектора (льготная ипотека, субсидии и инфраструктурные проекты). Вообще, любые меры, стимулирующие экономическую активность и поддерживающие наших клиентов, очень нужны»,— говорят в «Северстали».