Слияние и истощение

Евгений Уфимцев о том, почему снижается чистая прибыль страховых компаний

Чем определялись слабые финансовые показатели страховых компаний в последнее время, каким образом можно снизить убыточность в ОСАГО, на что хватит лимитов при страховании от рисков терроризма и диверсий — рассказал в интервью “Ъ” глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Уфимцев, глава Всероссийского союза страховщиков

Фото: личный архив Евгений Уфимцев, глава Всероссийского союза страховщиков

Фото: личный архив

— В первом полугодии 2026 года совокупная чистая прибыль страховых компаний снизилась впервые за четыре года. И одна из причин ухудшения финансовых показателей — рост убыточности в ОСАГО. Какие главные факторы привели к этому?

— ОСАГО стало убыточным почти в половине российских регионов. Уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года составил 94% в среднем по России. Это на 12 п. п. больше, чем годом ранее. В 43 из 89 регионов этот уровень равен или превышает 100%. На убыточность ОСАГО влияют такие факторы, как рост стоимости запчастей и стоимости ремонта, активное использование автоюристами недобросовестных практик и, как следствие, рост судебных расходов, страховое мошенничество, аварийность по причине низкой дисциплины на дорогах и недооснащенность дорог и перекрестков аппаратно-программными комплексами фотовидеофиксации нарушений.

На сложность ситуации с убыточностью указывает и доля договоров ОСАГО, заключенных с высокорисковыми сегментами страхования или в регионах с высоким уровнем недобросовестных практик и переданных в перестраховочный пул. В среднем по России в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года в него ушло 8,8% полисов, однако в части регионов доля достигала 50% и даже выше.

Дополнительное давление на рынок создают судебные издержки.

В Новосибирской области на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,49 руб. штрафов, пеней и неустоек. Почти такой же уровень зафиксирован в Приморском крае — 3,48 руб. В тройку регионов с максимальной судебной нагрузкой также вошла Республика Марий Эл — более 3 руб.

С 19 сентября 2026 года вступят в силу новые версии справочников средней стоимости запчастей, формируемых РСА, которые используются при расчете определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства. В этой версии справочников будут учтены изменения в Единой методике, утвержденные Банком России в июне этого года. Прогнозируется, что уровень цен на запасные части вырастет в среднем на 8,2%. Исходя из того, что стоимость заменяемых запасных частей составляет около 80% от стоимости ремонта, следует ожидать роста размера возмещения по ОСАГО в случае причинения вреда автотранспорту на 6–7%. Такой рост выплат также может оказать дополнительное влияние на убыточность сегмента.

— Некоторые участники рынка набирали более рискованных водителей, чтобы создать денежный поток, а убытки рассчитывали перекрыть инвестиционным доходом. Однако на фоне снижения ключевой ставки снижались и ставки на долговом рынке, и, соответственно, снижался инвестдоход. Как в таких условиях меняется инвестиционная стратегия страховых компаний? Поможет ли она нивелировать убытки в ОСАГО?

— В условиях невысокого результата от страховой деятельности от максимизации инвестиционных доходов зависит итоговый финансовый результат. В первом полугодии страховщики нарастили вложения в облигации, в том числе ОФЗ с фиксированным купоном, чтобы сохранить двузначные ставки на пять-десять лет. При дальнейшем снижении ставок рыночная стоимость таких облигаций будет расти, обеспечивая дополнительную доходность.

Для улучшения результата от страховой деятельности действия страховщиков направлены на снижение убыточности и расходов на ведение дел. В частности, страховщик вынужден либо снижать расходы на местах за счет сокращения персонала и количества офисов, либо повышать цену продукта. В первую очередь изменения в ОСАГО могут коснуться аварийных и высокорисковых водителей. Но бесконтрольного роста тарифа быть не может, так как стоимость ограничена тарифным коридором ЦБ.

Чтобы сдержать рост убыточности и, соответственно, стоимости полисов, нужны новые предложения к закону об ОСАГО.

К примеру, нужно ограничить компенсации третьим лицам: деньги должен получать сам пострадавший или его законный представитель. Ограничение сверхлимитных выплат и проверка наличия действующего договора ОСАГО дорожными камерами также будут содействовать снижению убыточности обязательного страхования автогражданской ответственности.

— Убыточность растет в страховании рисков терроризма и диверсий, и страховщики указывают на необходимость прекратить предоставлять подобное покрытие в страховании юрлиц. Кому страховщики сейчас отказывают и как страховщики снижают убыточность, если клиента не взять невозможно?

— Страхование от падения беспилотников или страхование риска терроризма сейчас очень востребовано. Но надо помнить, что это добровольный вид страхования, и страховщик сам определяет условия страхования, исходя из своей статистики и опыта своих андеррайтеров. Если вероятность наступления страхового случая является слишком высокой, страховщики могут предложить высокие тарифы. Либо могут даже отказаться от предоставления услуги, если, например, чрезмерно высокая степень риска не позволит сформировать сбалансированный страховой портфель.

Расширение риска от прилета беспилотников непредсказуемо для страховых компаний, потому что нет достаточного объема статистики, потому что эти риски стали реализовываться относительно недавно. Еще три месяца назад такие объекты, как склады маркетплейсов, считались объектами обычного риска, а сейчас это сверхвысокий риск. Кроме того, поскольку речь идет о значительных страховых суммах, такие риски подлежат перестрахованию, прежде всего в РНПК. В настоящее время страховое сообщество ведет диалог с национальным перестраховщиком, в том числе о лимитах перестраховочного покрытия и о размере собственного удержания страховщика, от чего будут зависеть условия страхования данных рисков.

— РНПК ввела новые правила перестрахования таких рисков, в частности, коробочные продукты с едиными тарифами, лимитом для различных сегментов — от ТЭК до ЦОДов. Для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы. Хватит ли этих выплат в отраслях, которые наиболее подвержены налетам, прежде всего ТЭК и склады?

— 10 млрд руб. для ТЭК и крупных складских объектов это скорее не полное восстановление объекта после крупного поражения, а существенная часть покрытия. В ТЭК этого может хватить на восстановление или замену отдельных поврежденных объектов инфраструктуры, оборудования, резервуаров, технологических установок. Но если речь идет о серьезном поражении крупного НПЗ, нефтебазы или другого высокостоимостного комплекса, то ущерб вполне может исчисляться десятками миллиардов рублей.

Со складами ситуация похожая. Для обычного регионального складского комплекса 10 млрд руб.— очень значительный лимит, который потенциально может покрыть большую часть ущерба. Но для крупного логистического хаба с дорогим оборудованием и большим объемом товарных запасов этого может оказаться недостаточно.

Поэтому я бы рассматривал 10 млрд руб. не как универсальную сумму, которой должно хватить на любой убыток, а как базовый уровень защиты, который позволяет страховому рынку принять на себя наиболее значимую часть риска. Для объектов с большей стоимостью, вероятно, потребуется дополнительное покрытие за пределами коробочного продукта. При этом для клиента важен не только лимит, но и то, что именно входит в страховую сумму: имущество, оборудование, товарные запасы, простой бизнеса, дополнительные расходы.

— Пойдут ли страховщики по пути РНПК, создавая коробочные продукты для наиболее убыточных сегментов?

— Думаю, что элементы коробочных продуктов страховщики действительно будут использовать все активнее. Особенно там, где риск сложно оценивать индивидуально или где государственная система уже сформировала определенные стандарты покрытия. У коробочного продукта есть очевидные преимущества: понятный тариф, лимит и условия, более быстрое заключение договора и меньше затрат на индивидуальный андеррайтинг. Для массового или достаточно однородного сегмента это может быть эффективно.

Но я не думаю, что страховщики полностью перейдут на такую модель в наиболее крупных и рискованных сегментах. В ТЭК, крупных складских комплексах и другой высокоценной инфраструктуре слишком сильно отличаются стоимость объектов, концентрация риска, меры безопасности и потенциальный размер убытка.

Причем для страховщика главный вопрос — не просто сделать продукт с привлекательным тарифом, а обеспечить адекватность тарифа риску.

Если сегмент действительно наиболее убыточный, слишком универсальный тариф может привести к ситуации, когда хорошие риски будут субсидировать плохие. Коробочные продукты будут развиваться там, где можно достаточно хорошо сегментировать риски и контролировать накопление убытков.

— По словам страховщиков, регулирование также стало одной из причин замедления роста чистой прибыли. В частности, участники рынка перешли на новый стандарт отчетности МСФО 17, им ограничили возможность продажи полисов ИСЖ. Считаете ли вы регуляторные изменения причиной ухудшения показателей страхового рынка?

— Страховщики перешли на новый стандарт МСФО с 2025 года, поэтому этот фактор, на наш взгляд, не является причиной ухудшения финансового результата в первом полугодии 2026 года. Учет договоров страхования в соответствии с этим стандартом стал более прозрачным и позволяет точно оценить обязательства и риски, выявить убыточные договоры при их заключении.

Запрет на продажу ИСЖ не привел к снижению премий страховщиков жизни. В первом полугодии это компенсировалось ростом премий по НСЖ, с 1 июля начались продажи по новым видам — с объявляемой доходностью (для всех видов инвесторов) и с расчетной доходностью (для квалифицированных инвесторов). Постепенно эти виды займут свое место на рынке, как и развивающийся сегмент долевого страхования жизни.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает в регулировании в первую очередь ОСАГО?

— Основные инициативы в ОСАГО сейчас — это старт проверки камерами фото- и видеофиксации наличия у водителя действующего полиса и реформирование системы возмещения вреда. Со стороны страхового сообщества все готово к запуску проверки наличия у водителя действующего договора ОСАГО дорожными камерами. Заключенные договоры ОСАГО передаются страховщиками в АИС страхования, которая находится в ведении АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС). По информации НСИС и Банка России, сверки данных в АИС страхования и базах МВД России подтвердили полное соответствие данных, в связи с чем мы не видим препятствий для запуска проверок в этой части.

Сейчас наиболее остро стоит проблема, связанная с взысканием со страховщиков сверхлимитных выплат в случаях, когда ремонт поврежденного транспортного средства не может быть организован.

В том числе и в ситуациях, когда, например, станция технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор на проведение такого ремонта, отказывает в его проведении. Например, невозможность выполнить ремонт в сроки, установленные законом об ОСАГО, в связи с недоступностью запчастей, с техническим состоянием автомобиля по возрасту, отсутствием необходимых специалистов и т. д. Такая практика приводит к активности недобросовестных страхователей и автоюристов. Она же создает неопределенность для страховщика, поскольку резервы для выплат рассчитываются с учетом лимитов, установленных законом об ОСАГО, а суды неисполнение ремонта независимо от причины с подачи автоюристов рассматривают как нарушения страховщиком условий договора, что в конечном итоге влечет выплату сверх лимита и рост санкций и неустоек. Подготовленный ранее для рассмотрения Госдумой законопроект включает положение об ограничении размера убытков лимитом 400 тыс. руб. по имуществу. Ожидается, что в рамках осенней сессии состоится рассмотрение законопроекта.

Сложности с поставкой и логистикой запчастей за последние несколько лет привели к снижению доли ремонта в ОСАГО. В настоящее время РСА разрабатывает комплексные изменения в части полной переработки системы возмещения вреда с учетом сохранения двух форм возмещения и учета постановления Конституционного суда РФ в части возмещения по «среднему рынку». Данные меры должны привести к снижению доли таких выплат и уменьшению давления на размер премий, а также частично разрешить проблематику при спорах по организации ремонта.

Интервью взяла Юлия Пославская