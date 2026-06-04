«Введение новых правил расчета утильсбора создало дополнительный импульс»

О росте спроса на электромобили и гибриды Evolute и Voyah, влиянии корректировки утильсбора на продажи брендов, а также о новинках в модельном ряду, загрузке производства и перспективах рынка автомобилей на новых источниках энергии (NEV) “Ъ” рассказала гендиректор дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека

Фото: Пресс-служба дистрибутора Voyah и Evolute Глава дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека

Фото: Пресс-служба дистрибутора Voyah и Evolute

— Evolute и Voyah, по данным «Автостата», сейчас находятся на первом месте по продажам новых электромобилей и гибридов в России. С чем связываете результат?

— В первую очередь с системной работой нашей команды. Несколько лет назад мало кто допускал, что подобные результаты будут достигнуты в этом сегменте. Но мы последовательно формировали портфель конкурентоспособных продуктов, ориентированных на реальные потребности российского покупателя, и делали это с принципиальной ставкой на высокое качество и доступность.

— Что касается доступности: как изменились цены на Evolute и Voyah с конца 2025 года?

— Цены не изменились. Мы придерживаемся политики ценовой стабильности и не реагируем на краткосрочные колебания экономической конъюнктуры пересмотром прайс-листов. С 1 января 2025 года отпускные цены для дилеров по всей линейке Voyah и Evolute остаются неизменными. Мы рассматриваем это как элемент доверия к бренду — покупатель должен быть уверен в предсказуемости условий приобретения.

— Изменение правил расчета утильсбора в декабре 2025 года, вызвавшее рост цен на импортные электромобили и гибриды, поддержало спрос?

— Если обратиться к ретроспективным данным, спрос на наши модели демонстрировал рост и до декабря 2025 года. Вместе с тем введение новых правил расчета утилизационного сбора создало дополнительный импульс: после их вступления в силу спрос вырос существенно и быстро. Это закономерный результат того, что мы производим качественный продукт на российских мощностях по конкурентоспособным ценам.

— Какова сейчас загрузка производства? Есть ли планы расширения в связи с увеличением спроса на бренд?

— В рамках реализации программы локализации наш завод в Липецкой области переходит на полный цикл производства, включающий сварку и окраску кузовов. Evolute i-Space производится по этому циклу с ноября прошлого года. В текущем году на полный цикл будут переведены модели Evolute i-Joy и новинка i-Sky. Параллельно с углублением локализации мы наращиваем объемы выпуска: увеличение производительности запланировано уже на этот год.

— По вашему мнению, господдержка еще нужна для развития рынка, когда от нее можно будет отказаться?

— Ситуация в России уникальна тем, что в данный момент рынок переживает не циклический спад, а структурную трансформацию: уход глобальных брендов, разрыв логистических цепочек, необходимость создания собственной компонентной базы. Поэтому говорить об отказе от государственной поддержки пока преждевременно. Доля экологичного сегмента NEV в общей структуре продаж новых легковых автомобилей остается несопоставимо малой по сравнению с автомобилями на традиционных двигателях внутреннего сгорания. На текущем этапе участие государства выполняет принципиальную функцию: оно создает условия для прогнозируемости спроса и позволяет выстраивать долгосрочные производственные планы. Это, в свою очередь, дает возможность обеспечивать рынок автомобилями по доступным ценам в каждом целевом сегменте. По мере зрелости рынка вопрос о масштабах поддержки может быть пересмотрен, однако сейчас она остается необходимым инструментом развития отрасли.

Интервью взяли Наталия Мирошниченко и Анатолий Костырев