Газета терпит

Будущее сегмента газетной бумаги во всем мире оказалось под вопросом в условиях серьезного сокращения потребления из-за перехода на электронные носители. Но, несмотря на активный вывод мощностей в западных странах, российские компании до сих пор не собираются сокращать объемы производства, рассчитывая на экспортные рынки. В моменте предприятия даже фиксируют ажиотаж из-за дефицита бумаги в ряде других стран, но уже готовятся к падению рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Центра системных решений (ЦСР), последние десять лет мировой рынок газетной бумаги падает со скоростью около 7% в год, опережая остальные сегменты целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Объем мощностей за 2020–2024 годы сократился более чем на 4,6 млн тонн. За последние три года динамика замедлилась, но закрытия предприятий продолжаются. По оценке ЦСР, в 2025 году будут сокращены мощности объемом 380 тыс. тонн, в 2026–2027 годах — по 100–200 тыс. тонн. «Общий тренд связан с глобальной тенденцией сокращения использования бумаги как информационного носителя. Многие новостные издания полностью переходят в электронный формат. Реклама также все реже размещается в печатных изданиях в пользу продвижения в интернете. Таким образом, спрос на газету неизбежно и стремительно падает»,— отмечают эксперты. По данным коммерческого директора типографии АО «Прайм Принт Москва» Андрея Малахова, с 2012 года тиражи печатных СМИ в России упали более чем в три раза, с 2016 года — более чем в два раза, до 2,9 млн экземпляров. Руководитель направления рыночных исследований и аналитики «Тайга Групп» (включает Кондопожский ЦБК) Антон Потапов говорит, что темпы падения потребления газетной бумаги на российском рынке в 2025 году оказались выше, чем в европейских странах и на североамериканском континенте. Внутренний спрос упал на 17,8% год к году, до 145 тыс. тонн. Экспорт газетной бумаги из России сократился на 13,3%, до 705 тыс. тонн, говорит господин Потапов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Росстата, выпуск газетной бумаги в РФ в этих условиях в прошлом году сократился на 10,1%, до 795 тыс. тонн. Для сравнения: объем производства бумаги и картона прибавил 0,6%, выпуск ящиков и коробок из гофрированных бумаги или картона снизился на 0,4%, этикеток из бумаги или картона — на 5,9%.

Газетный квартет Прежде ситуация была иной. Газетная бумага занимала лидирующие позиции не только среди графических бумаг, но и среди всей продукции ЦБП. Растущие тиражи газет и печать недорогих книг способствовали увеличению спроса на 1 млн тонн каждые три года до начала 2000-х годов, по оценкам ЦСР. Газетная бумага — самая доступная по цене. Ее ключевые характеристики — малая непрозрачность и относительно невысокая белизна, около 60%. Весь объем газетной бумаги делится на несколько основных марок: стандартная, на которой печатаются газеты, листовки и другая продукция с коротким сроком жизни, улучшенная повышенной белизны, которая чаще используется для рекламной продукции, а также пухлая бумага, которая востребована для печати книг, учебников и рабочих тетрадей. Всю газетную бумагу в России выпускают четыре предприятия, расположенные в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Лидер рынка с долей около 60% — Кондопожский ЦБК (мощности — около 500 тыс. тонн).

(мощности — около 500 тыс. тонн). Остальные объемы приходятся на Сыктывкарский ЛПК (СЛПК), «Соликамскбумпром» и АО «Волга», которое управляет Балахнинским бумкомбинатом. Последние годы почти все отраслевые игроки демонстрировали отрицательные результаты на фоне сжатия рынка и падения спроса. У «Волги» чистая прибыль в 2024 году упала в 2,4 раза, до 770 млн руб. при выручке 14,5 млрд руб. Кондопожский ЦБК показал убыток в 720 млн руб. при выручке в 28,8 млрд руб., убыток «Соликамскбумпрома» составил 1,9 млрд руб., выручка — 16 млрд руб. По словам источников “Ъ”, после перехода Кондопожского ЦБК в собственность «Тайга Групп» предприятие получило новые зарубежные контракты, в январе 2026 года вышло в прибыль. В то же время сложная ситуация в «Соликамскбумпроме» несколько раз обсуждалась с банками-кредиторами и заинтересованными ведомствами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным “Ъ”, в конце 2025 года в Минпромторге состоялось совещание, на котором «Соликамскбумпром» просил о реструктуризации задолженности с декабря 2025 года на конец 2026–2027 года и о поддержке банков для продолжения работы. Согласно протоколу заседания, с которым ознакомился “Ъ”, большинство кредиторов готовы реструктурировать долги, но отказываются от дальнейшего финансирования, требуя найти инвестора. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что по итогам 2025 года «Соликамскбумпром» также получил существенный убыток и ситуацию на предприятии осложняют разногласия между акционерами.

Один продукт хорошо, а два — лучше Основной проблемой комбинатов на рынке считают то, что изначально они были спроектированы под производство единственного продукта. Исключение — СЛПК. Исторически ориентированный на массовые сорта бумаги, такие как газетная и офсетная, этот комбинат начал выпускать офисную бумагу и сформировал программу развития, включающую ускоренный переход к выпуску биоразлагаемой упаковки и бумаги для промышленно-санитарных нужд, спрос на которые уверенно растет. Также СЛПК сделал ставку на развитие мощностей по производству целлюлозы, востребованной в химической и текстильной промышленности. С 2019 года на российских комбинатах началось производство окрашенной под цвет тарных картонов газетной бумаги — интерлайнера, которая оказалась востребованной в Китае с ростом почтовых отправлений (см. интервью). Гендиректор Центра системных решений Денис Кондратьев о кризисе рынка газетной бумаги По словам Антона Потапова, интерлайнеры, пухлые сорта полиграфической бумаги, цветная бумага для обложек и т. д. выпускаются на тех же бумагоделательных машинах, что и основной продукт, и диверсификация позволяет поддерживать приемлемый уровень загрузки работы оборудования при постоянном снижении выпуска газетной бумаги. Группа «Тайга», добавил он, сегодня нацелена на поиск новых решений в соответствии с существующими трендами, а также реализацию ассортиментной и рыночной синергии от управления своими активами. В других производителях газетной бумаги комментарии не предоставили.

Последний оплот Спрос на газетную бумагу за рубежом пока сохраняется, и сейчас основную часть своей продукции российские производители газетной бумаги экспортируют. В мире Россия традиционно занимает третье место по производству газетной бумаги после Канады и Японии с долей около 10% от мировой. По объемам экспорта РФ занимает второе место, уступая с большим отрывом только Канаде. По данным ЦСР, Кондопожский ЦБК экспортировал в 2024 году 379 тыс. тонн. «Волга» — 110 тыс. тонн, СЛПК и «Соликамскбумпром» — по 100 тыс. тонн. В мире в число основных импортеров газетной бумаги входят страны Европы (37%), Индия (13%), США (12%) и Китай (7%). Для российских производителей после 2022 года и прекращения поставок в недружественные страны ключевыми направлениями для экспорта остались Китай, Индия и Турция. Там отечественные поставщики занимают существенную часть рынка. По состоянию на 2023 год доля российских компаний в импорте Китая превысила 80%, а в общем объеме потребления газетной бумаги в стране — 31%. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние годы КНР существенно сократила импорт газетной бумаги из Канады, заместив его поставками из России. Как отмечают в ЦСР, на рынке Китая сложилась тенденция сокращения производства газетной бумаги и увеличения доли импорта. Но в целом в Китае потребление газетной бумаги продолжает сокращаться. Глава Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов о перспективах производителей газетной бумаги Для Индии характерен тот же сценарий развития: сокращение собственного производства с компенсацией спроса за счет импорта. Но на этом рынке РФ проигрывает в конкуренции с Канадой. В качестве основных причин аналитики называют логистический фактор, связанный с международной обстановкой. В то же время для России рынок Индии является одним из ключевых, и дальнейшая динамика спроса там и успешность борьбы за долю с Канадой будут в достаточной степени определять совокупный спрос на газетную бумагу российских производителей, считают аналитики ЦСР. В агентстве IndexBox указывают, что остаются и рынки, где ожидается рост спроса. В частности, это страны Ближнего Востока и Северной Африки. Потребление газетной бумаги там к 2035 году может вырасти до 447 тыс. тонн со среднегодовым ростом с 2024 года по 2035 год на 2,1%. По итогам 2024 года в спрос на газетную бумагу в регионе составил 356 тыс. тонн, что ниже рекордного уровня 2013 года на 66%.

Спасительный дефицит При этом сокращение во всем мире мощностей по производству газетной бумаги последние два года поддерживает цены на нее. А ускоренное сокращение выпуска в Канаде привело к кратковременному дефициту в странах-импортерах. «И так как скорость вывода мощностей опережает скорость падения спроса, сегодня российская бумага на коне. Все близлежащие страны стараются разместить заказы на газетную бумагу в России, потому что им постоянно приходят уведомления о прекращении выпуска бумаги с разных комбинатов Канады и Европы. Это создает ажиотаж, как в 2022 году, и цены начинают расти»,— поясняет один из участников рынка. По данным производителей, в России в 2024 году наблюдался резкий рост цен на газетную бумагу до более 33 тыс. руб. за тонну после длительного периода сравнительной стабильности. Динамика была продиктована общей индексацией цены на значения показателей инфляции, поясняют в ЦСР. Там отмечают рост многих издержек, включая оплату труда, покупку импортных запасных частей для оборудования и одежды машин, химикатов и прочее. В то же время темпы подорожания логистики превышают рост стоимости продукции, так что комбинаты не выигрывают от увеличения цены продажи, указывает собеседник “Ъ”. Кроме того, по его словам, как только падающий спрос сравняется с предложением — настанет рынок покупателя и цены резко упадут, особенно если за предыдущий период типографии создадут стратегические запасы.

Ольга Мордюшенко

Мнение эксперта

«Каждый рассчитывал на скорый уход конкурентов» Глава Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов о перспективах производителей газетной бумаги Глобальное потребление газетной бумаги сократилось в разы в последние годы, но на планах российских предприятий это почти не отразилось. О том, на что рассчитывали участники рынка, и перспективах развития кризиса «Ъ» рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурьянов

Фото: Пресс-служба Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов

Фото: Пресс-служба Лиги переработчиков макулатуры — Когда началось падение спроса на газетную бумагу? — Пик спроса на газетную бумагу пришелся на начало XXI века. Но после появления электронных гаджетов началось падение. Если в начале 2000-х потребление составляло 40 млн тонн, то к началу пандемии COVID-19 оно сократилось вдвое и за последующие пять лет упало до 10 млн тонн. Это сопровождалось закрытием как газет и типографий, так и бумагоделательных производств. Но такое катастрофическое падение рынка практически не затронуло долгосрочные стратегии российских комбинатов. Наоборот, они даже начали проводить модернизацию машин и наращивать объемы выпуска, планируя остаться в газетном бизнесе. — Компании рассчитывали на восстановление спроса? — Меня тоже удивлял такой оптимизм. Но потом я случайно наткнулся на прогноз одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний, в котором говорилось, что падение рынка газетной бумаги вследствие экономического кризиса 2008–2009 годов является временным и после него произойдет отскок к прежней динамике. Особенно радужными были прогнозы по материковому Китаю, который начал активно выводить из строя устаревшие буммашины, создавая дефицит газетной бумаги. Необходимо отметить, что Китай исторически был самодостаточен, до 2017 года доля импорта газетной бумаги не превышала 3%, а в 2017-м она выросла до 12%. Видимо, таким прогнозам хотелось верить. К тому же каждая из трех крупнейших компаний в отрасли — Кондопожский ЦБК, АО «Волга» и «Соликамскбумпром» —рассчитывала на скорый уход конкурентов с рынка. Тем более для этого были предпосылки — Сыктывкарский ЛПК начал специализироваться на офсетной и офисной бумагах, производстве тарного картона; в отношении Кондопожского ЦБК в 2013 году была начата процедура банкротства; «Волга» после затяжной войны с энергетиками в 2016 году подала заявление о собственном банкротстве. Как производители газетной бумаги в России адаптируются к кризису Кроме того, более низкая себестоимость производства газетной бумаги в России относительно конкурентов из Северной Америки и Европы позволяла рассчитывать на вытеснение их с большинства экспортных рынков. Чтобы еще улучшить свое положение, российские «газетчики» начали трансформацию производств, пытаясь снизить себестоимость. Но пандемия и последовавший политический и логистический кризис резко изменили ситуацию, вызвав необходимость развития новых продуктов и каналов сбыта. — Речь идет о Китае? — Китайский рынок был знаком с российской продукцией, но объемы экспорта туда были невелики. Однако пандемия дала скачок развитию дистанционной торговли, и особенно это сказалось на экономике Китая. С целью облегчения упаковки на фоне дефицита волокна китайские производители стали использовать более легкие тарные картоны, и хорошо зарекомендовали себя пятислойные конструкции с легким промежуточным плоским слоем (интерлайнером). Так как их не может выпустить ни один производитель тарных картонов, эти заказы были отданы производителям газетных бумаг. Тем не менее, когда на китайском рынке восстановился баланс волокна, интерес к данному продукту в Китае начал снижаться. — Насколько высока конкуренция на китайском рынке? — Конкуренция там сильно обостряется, и рынок меняется. Если до 2024 года тендеры на закупку бумаги типографиями четко разделялись между иностранными поставщиками и китайскими производителями, то сейчас импортная продукция торгуется отдельно, однако национальные поставщики теперь допущены к этим тендерам вместе с зарубежными продавцами. При этом цены на импортных сессиях традиционно ниже, чем на национальных, что исходно ставит иностранных поставщиков в менее выгодную позицию. — Есть и другой крупный рынок — Индия… — Да, конечно, Индия — крупнейший импортер газетной бумаги в мире, доля которого составляет 13%. Импорт газетной бумаги для Индии остается необходимостью. Для сохранения низких цен на газеты требуется использование более низких граммажей (плотности бумаги.— “Ъ”). Индийская ЦБП не может производить бумаги ниже 45 г на 1 кв. м, подходящие для современных высокоскоростных печатных станков. Более 83% импорта — это бумаги 40–42,5 г на 1 кв. м, которые производятся в России или Канаде. Но Индия тоже быстро движется к исчерпанию интереса к бумажному носителю. — Какие есть варианты модернизации российских производств? — Честно говоря, особо никаких. Мощности российского производства газетной бумаги должны ограничиваться возможностью сбыта, то есть не превышать 300–400 тыс. тонн в год, следовательно, около 1 млн тонн мощностей должно быть выведено из строя. Можно удержаться какое-то время на плаву, снижая себестоимость за счет замены исходного сырья, отказавшись от прочной, но дорогой целлюлозы и производя газетную бумагу из улучшенной древесной массы. Большинство производителей по всему миру производят газетную бумагу из макулатуры, получая за это от государства экологический сбор. В России большие запасы макулатуры, а мы переводим на производство умирающего продукта, не требующего особых прочностных характеристик, дорогое первичное хвойное волокно, востребованное во всем мире. Перестройка всего бумажного производства под новый продукт потребует огромных капиталовложений, которых нет ни у одного из рассматриваемых здесь комбинатов. Но если все менять, то тут должен быть единый подход. Например, можно полностью остановить бумагоделательные машины, сохранив варку целлюлозы из хвойной и лиственной древесины, спрос на которую постоянно растет. Можно перерабатывать целлюлозу в вискозное волокно, крайне востребованное текстильной промышленностью, особенно учитывая отсутствие хлопка на территории России. Интервью взяла Ольга Мордюшенко

Мнение эксперта