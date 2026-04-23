В ожидании биржи

Пока госкомпании ждут первичных публичных размещений, частные компании тестируют различные возможности выхода на рынок акций. Набирающий популярность вариант расширения бизнеса и повышения капитализации компании — проведение сделок пре-IPO, то есть размещение акций среди ограниченного круга инвесторов без вывода бумаг на биржевые торги. Этот сегмент прежде всего рассчитан на состоятельных инвесторов со средним счетом от 1 млн руб., готовых несколько лет ждать выхода купленных акций на биржу. В свою очередь эмитенты и инвестплощадки, через которые проводятся сделки пре-IPO, стараются повысить привлекательность таких инвестиций за счет обязательств по выкупу акций и обеспечения вторичного внебиржевого оборота ценных бумаг.

Два года назад на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост капитализации российского фондового рынка до 66% ВВП РФ к 2030 году. В сентябре 2025 года первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отметил, что эта амбициозная задача потребует провести первичные размещения общим объемом 7–9 трлн руб. В ноябре 2025 года было принято постановление правительства, призванное мотивировать топ-менеджмент госкомпаний работать над ростом капитализации. Новая система мотивации предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций, отмечал министр финансов Антон Силуанов. Однако в прошлом году прошло лишь одно IPO госкомпании — ПАО «Дом.РФ» (хотя и на рекордную для российского рынка последних лет сумму — почти 32 млрд руб.). В апреле 2026 года на форуме Московской биржи Антон Силуанов заявил, что список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO, внесен в правительство. Тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о подготовке в этом году лишь одного, «достаточно знакового» первичного размещения.

Частный случай капитала Тем временем негосударственные компании активно тестируют различные возможности выхода на публичный рынок акций. Тем более что из-за сохраняющейся жесткой кредитно-денежной политики ЦБ на рынке сформировался отложенный спрос на первичные размещения и пре-IPO в десятки миллиардов рублей. В июне 2025 года директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров заявлял, что более 50 компаний находятся в разной степени готовности к пре-IPO на площадке MOEX Start (входит в группу Мосбиржи). Однако, по его словам, выход будет постепенным, «по мере снижения ключевой ставки». Действительно, в 2025 году суммарный объем крупных пре-IPO-размещений составил около 2,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 марта), а крупнейшими сделками года стали размещения компаний «Цифровые привычки» (на 900 млн руб.), «Экзалтер» (660 млн руб.), «Даблби» (313 млн руб.) и ARS Smart Robotics (почти 250 млн руб.). В феврале 2026 года на инвестплатформе «ВТБ Регистратора» компания «Степлайф» собрала около 200 млн руб., в конце марта на MOEX Start стартовало пре-IPO «Петрокартона» (на 310 млн руб.). «Эмитентам по-прежнему интересен данный вид привлечения капитала, так как им не нужно будет наращивать долговую нагрузку для развития бизнеса в период высокой ключевой ставки»,— поясняет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. При этом, после «раунда пре-IPO компании все так же менее зарегулированы, чем после выхода на "классическое" IPO», отмечает эксперт.

Размещение для избранных По мнению экспертов, пре-IPO помогло бы компаниям значительно усилить собственные позиции перед полноценным размещением акций на бирже. «Обычно на пре-IPO выходят компании малой и средней капитализации, от 500 млн руб. до 10 млрд руб., чаще всего — технологические компании и сильные потребительские бренды с понятной моделью бизнеса»,— указывает руководитель департамента альтернативных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Магомед Асхабов. По словам гендиректора Rounds Антона Утехина, выручка таких компаний составляет 1–5 млрд руб., и, хоть надзор регулятора за раскрытием информации таких компаний слабее, чем в случае с эмитентами, чьи акции торгуются на бирже, желающие провести пре-IPO компании «как правило, стараются раскрывать существенную информацию о бизнесе». При этом в России процесс пре-IPO занимает гораздо больше времени, чем за рубежом, и не всегда означает предварительное размещение за несколько месяцев до гарантированного выхода на биржу. «Многие сделки на платформе действительно совершаются эмитентами в последней стадии подготовки к IPO, но это скорее исключение, так как подготовка компании к выходу на полноценное IPO может занимать до нескольких лет»,— отмечает гендиректор «ВТБ Регистратора» Константин Петров. Как поясняет господин Асхабов, основное ограничение для публичного размещения связано с размером компаний, ведь для полноценного IPO с участием розничных и институциональных инвесторов компании требуется EBITDA около 2 млрд руб. «Даже активно растущим компаниям нужно время, чтобы реализовать планы роста и достичь этого уровня»,— указывает эксперт. Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин о разнице между американскими и российскими пре-IPO Инвесторам продукт интересен за счет потенциально более высокого инвестиционного результата по таким сделкам относительно облигаций, если компании удастся достичь своих финансовых целей. Как считает портфельный управляющий УК «Первая» Денис Григорьев, даже с учетом текущей ключевой ставки доходность инвестиций в рамках пре-IPO составляет 25–30% от вложенных средств. «При особо удачном выборе компании для инвестирования стоимость акций компании может увеличиваться в разы в течение нескольких лет»,— указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Однако на это сильно влияет экономической ситуация в стране, а также специфические для компании риски, поэтому «инвестиции могут принести и большой убыток, так что даже при хорошей конъюнктуре сделки пре-IPO относятся к высокорисковым». При этом, как указывает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, для самой компании проведение пре-IPO обходится в минимум 30–40 млн руб., поэтому без участия надежных институциональных инвесторов проведение такого раунда сопряжено с рисками. Впрочем, за последние годы рынок пре-IPO заметно изменился. Если раньше он «представлял собой закрытый клуб, то сейчас вход на него открыт более широкому кругу инвесторов», отмечает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. При этом ключевая цель участия в пре-IPO заключается в доступе инвестора к управлению компанией на стадии активного роста, а также возможности продать купленные акции в рамках классического IPO (cash-out), считает Магомед Асхабов. Самым распространенным способом проведения пре-IPO является размещение акций на инвестиционных платформах, таких как MOEX Start, Rounds, Brainbox.VC, Zorko и др. Основными клиентами таких платформ являются состоятельные квалифицированные инвесторы, хорошо знакомые с особенностями рынка. Как заявляет господин Утехин, в 2024–2025 годах средний размер инвестиций на одной пре-IPO составлял 200–400 тыс. руб. Причем, по словам члена совета директоров платформы Brainbox.VC Сергея Егорова, как правило, такой инвестор вкладывает средства сразу несколько сделок (до 20 шт.). На платформе в сделках участвуют и неквалифицированные инвесторы, однако «по объему вложений данная категория инвесторов обеспечивает около 20% от раунда финансирования стартапа», отмечает он. В пре-IPO активную роль могут играть и брокерские компании. Как указывает Антон Утехин, «ранее Rounds перетягивал сделки пре-IPO в приложения брокеров», что во многом позволяло площадке сформировать клиентскую базу. Однако, как заявляют эксперты, комиссионные платежи, которые платформы собирают с клиентов при размещении, довольно высокие и могут доходить до 7% от суммы сделки. Инвесторы также могут инвестировать в стартапы, покупая паи закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФов), которые, в свою очередь, формируют портфель из нескольких компаний. Средний объем инвестиций в стартап составляет несколько миллиардов рублей, заявил Денис Григорьев. «В УК "Альфа-Капитал" доля купленных акций в обществе, как правило, не превышает 25%, если сделка не носит характер проектного финансирования»,— объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании Владимир Брагин. В последнее время ЗПИФы стали занимать одну из ключевых позиций на рынке пре-IPO. «Это связано как с экспертизой внутри холдинговых управляющих компаний и прозрачным регулированием инструмента, так и с накопленной клиентской базой внутри инвестиционно-банковских групп»,— указывает Дмитрий Целищев. «Работа через ЗПИФ позволяет максимально снизить риски, связанные с недобросовестным поведением, выводом активов и пр., так как мы через участие в совете директоров и права вето по ключевым вопросам можем следить за компанией»,— отмечает Владимир Брагин. В опрошенных управляющих компаниях заявили, что ориентируются в первую очередь на работу с состоятельными инвесторами. Как объясняет Магомед Асхабов, приобретение паев ЗПИФ стоит от 100 тыс. руб., а целевой аудиторией таких фондов являются инвесторы с портфелем от 1 млн руб. В «Альфа-Капитале» средний чек инвестора «на одну идею» составляет 5–10 млн руб.

Гарантии для инвестора Главным ограничением сегмента пре-IPO в настоящее время является сокращение числа крупных институциональных инвесторов, прежде всего зарубежных, считают эксперты. Такие участники пре-IPO обычно выступали «квазигарантией для остальных инвесторов», так как это служило бы для них индикатором того, что крупные инвесторы заинтересованы в развитии бизнеса, в том числе через участие в деятельности в совете директоров, отмечает господин Целищев. Поэтому эмитенты все чаще вынуждены предлагать инвесторам дополнительные меры защиты их вложений. Одним из таких инструментов является put-опцион — обязательство компании выкупить размещенные акции, если эмитенту не удастся достичь заранее оговоренных целей в установленные сроки. В частности, «Степлайф» ставила главным условием достижение целевых финансовых значений. Другие компании — «Цифровые привычки», «Экзалтер», «Петрокартон» — обещают инвесторам провести «классическое» IPO в 2027–2028 годах. Раньше примеры подобных предложений были редки. Так, в 2023 году, во время раунда пре-IPO, компания «Развитие биотехнологий» (РБТ) предложила инвесторам опцион — выкупить бумаги по цене размещения, если IPO компании не состоится в начале 2026 года. Условие реализовалось, и материнская компания РБТ — «Артген биотех» — объявила, что инвесторы смогут продать акции по цене инвестирования с 20 апреля по 20 мая 2026 года. При объявлении нынешних опционов эмитенты вынуждены предлагать инвесторам премию к стоимости акций, которая может доходить до 10% годовых. Как поясняет Владимир Брагин, такие меры необходимы, если у инвесторов есть желание «зафиксировать обязательство эмитента обеспечить ликвидность бумаг». Повысить привлекательность сделок пре-IPO также пытаются и инвестплатформы. В частности, внебиржевые торги акциями таких компаний частично реализованы через платформу Brainbox.vc на внебиржевом рынке СПБ Биржи, а также через MOEX Start на внебиржевом рынке Московской биржи. Ожидаемо, объемы таких торгов крайне низкие. Тем не менее, по оценке господина Егорова, «по лучшим из стартапов оборот торгов достигает 20% от объема эмиссии», при этом площадка собирается запустить вторичные торги акциями всех стартапов. При этом для части инвесторов именно невозможность «выйти» из бумаг «срабатывает как триггер в принятии решения: стоит ли участвовать в сделке вообще и замораживать деньги на длительный срок до IPO», заявляет господин Утехин. Однако далеко не все компании, желающие провести раунд пре-IPO, готовы к полноценному публичному размещению, считают участники рыка. «В последнее время на рынок пре-IPO чаще стали выходить компании, желающие продать акции, чтобы снизить собственный долг, а не вложить средства в дальнейший рост»,— считает господин Григорьев. Отчасти это связано с заметным ухудшением качества эмитентов, выходящих на рынок пре-IPO, так как число потенциально привлекательных компаний технологического сектора, желающих в будущем провести IPO, ограничено, заявили в «Риком-Трасте». За последние годы всего две компании — CarMoney и Whoosh — смогли провести качественное IPO на бирже после раунда пре-IPO. В обоих случаях компаниям потребовалось один-два года для выхода на биржевой рынок. По оценке экспертов, из компаний, прошедших пре-IPO в последние два года, в ближайшее время на публичный рынок могут выйти три эмитента. Пока на сегмент пре-IPO продолжает негативно влиять и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. «В период высоких ставок большая часть инвесторов предпочитает рискованным инвестициям инструменты с фиксированными ставками — депозиты и облигации»,— указывает Дмитрий Целищев. Тем не менее опрошенные “Ъ” инвестплатформы заявили, что в 2026 году смогут провести до 30 размещений. На фоне рынка ожидаемого снижения доходностей долговых инструментов и роста спроса на такие более высокодоходные продукты со стороны инвесторов в процессе снижения ключевой ставки, число размещений пре-IPO будет увеличиваться, считают эксперты. По мнению господина Целищева, чтобы инвесторы вновь начали обращать внимание на этот рынок, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а период при ставке ниже 10% и вовсе станет самым оптимальным. В итоге развитие сегмента пре-IPO отчасти поможет разрешить проблему с массовым входом компаний на публичный рынок, резюмирует эксперт.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев

Мнение эксперта