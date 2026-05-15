Вот новый оборот

Российские власти, начавшие более двух лет назад бороться с нелегальной продукцией на рынке биологически активных добавок (БАД) введением обязательной маркировки, смогли наладить контроль за их производством и оборотом внутри страны. Однако полностью перекрыть импорт некачественной продукции, особенно из стран—участниц ЕАЭС, пока не удалось. “Ъ” разбирался, какие еще лазейки остаются для поставок в Россию контрафактных БАДов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последнее время на российском рынке сокращается оборот нелегальных биологически активных добавок, отмечают в Роспотребнадзоре. За 2023–2025 годы доля такой продукции снизилась до 5%, хотя ранее достигала 21%, подсчитали в ведомстве. В денежном выражении теневой оборот рынка, по данным исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, тоже упал — до 10%. Учитывая оценку DSM Group общих продаж БАДов в России в 2025 году на уровне 463,59 млн упаковок на 237,39 млрд руб. (рост год к году соответственно на 1,5% и 25,2%), объем несертифицированной продукции в натуральном выражении может составлять около 23 млн упаковок, в стоимостном — 23 млрд руб. Рынок БАДов продолжает показывать рост: по итогам первого квартала 2026 года, по подсчетам DSM Group, в рознице, включая офлайн и онлайн, продано 122,95 млн упаковок на 69,43 млрд руб., что больше на 3,9% и 19,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Резкое сужение серого оборота рынка БАДов произошло за два последних года, что в Роспотребнадзоре связывают с введением осенью 2023 года в этом сегменте обязательной маркировки продукции. Этот механизм позволяет прослеживать все этапы производства продукции, включая ее состав, до объемов продаж. В 2025 году ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак» — зарегистрировал у себя 2,56 тыс. легальных производителей БАДов, что втрое больше, чем было ранее, число легальных импортеров такой продукции выросло в 13 раз, до 2,61 тыс. Похоже, вольница, позволявшая вводить массово в оборот на российском рынке несертифицированные биодобавки, уже позади. Впрочем, однозначно утверждать о полном исчезновении из нашей жизни нелегальных биодобавок пока преждевременно, поскольку все еще сохраняются слепые зоны, откуда проникает нелегальная и подчас опасная для здоровья продукция. По итогам января—марта 2026 года в российской рознице предотвращен оборот 10,2 млн упаковок таких БАДов, в том числе 596 тыс. единиц продукции с истекшими сроками годности, сообщили “Ъ” в Роспотребнадзоре. За весь 2025 год ведомство заблокировало продажу более 30 млн единиц таких биодобавок.

Дробление бизнеса и таблеток Первая слепая зона, через которую проникают несертифицированные БАДы,— трансграничная торговля со странами ЕАЭС. По словам Александра Жесткова, например, объемы ввоза такой продукции из Киргизии в Россию значительно превышает емкость внутреннего рынка этой республики. Аналогичная ситуация и с Арменией, отмечает ряд опрошенных “Ъ” участников рынка. По данным ЦРПТ, в 2025 году 16% всех введенных в оборот БАДов были импортированы. По разным оценкам участников рынка, с начала 2026 года около 45% поступающих в РФ из стран ЕАЭС биодобавок приходится на Киргизию, еще 20% — на Армению, оставшуюся долю делят между собой Казахстан и Белоруссия. На рынке большую долю Киргизии и Армении объясняют, с одной стороны, тем, что в этих республиках отпускные цены ниже, чем в других странах ЕАЭС, с другой — тем, что таможенные системы стран ЕАЭС не синхронизированы с национальными системами прослеживаемости, как это реализовано в России. Это позволяет привлекать к поставкам так называемые закупочные союзы — объединение розничных покупателей, приобретающих официально БАДы за границей для личного пользования. В таком случае физлицо не обязано декларировать ввозимый продукт и, значит, может не предъявлять свидетельство о госрегистрации на товар, который оформляется как «комплексная добавка» или «пищевой ингредиент», поясняет директор по развитию СРО «Союз производителей БАД к пище» Иван Дындиков. Завозить из стран ЕАЭС биодобавки в Россию нелегальным импортерам выгодно из-за отсутствия таможенных пошлин. Такой товар продается ниже рынка, так как, по словам гендиректора «Мьюз Медиа», эксклюзивного дистрибутора в РФ бренда NOW Foods, Александра Черниченко, он не прошел таможенную оценку. То есть не были уплачены таможенные пошлины и НДС и реализуется товар через ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения, уточняет он. Разрыв в себестоимости у легального и нелегального продукта достигает 40–60%, а иногда — больше, добавляет Иван Дындиков. «Для легальных производителей, вкладывающих средства в госрегистрацию своих БАДов, лабораторные испытания, сложившаяся ситуация создает прямую конкурентную диспропорцию»,— подтверждает гендиректор Solgar (производитель БАДов) в России и СНГ Хакан Эртюрк. Кроме того, почти во всех странах—участницах союза довольно мягкая экспертиза биодобавок, позволяющая использование компонентов, не допустимых в РФ, поясняет член Международной ассоциации юристов Евгения Безмаленко. Как сообщили “Ъ” в Росаккредитации, сейчас в стране действуют 180 деклараций на БАДы, ранее были приостановлены или прекращены более 60 таких деклараций. Кроме того, действуют 5,3 тыс. деклараций на сырье для производства биодобавок, 712 были ранее прекращены или приостановлены. Кроме того, действуют 11,1 тыс. деклараций на комплексные пищевые добавки, ранее были прекращены более 2,7 тыс.

Та еще добавка С декабря 2024 года по июнь 2025 года по поручению Минпромторга проходил эксперимент по поиску псевдопроизводителей БАДов, которые фактически ввозили готовую продукцию из-за рубежа, декларируя ее как местного производства. В рамках этой программы ЦРПТ по специальным критериям риска из 2,3 тыс. компаний отобрал 32 производителей с подозрительной схемой выпуска продукции. Из них в итоге только шесть обладали реальными производствами. Это вторая слепая зона, откуда на российский рынок проникает несертифицированная продукция под видом БАДов. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит новый механизм проверки производителей маркируемых товаров. Он позволит выявлять компании, которые заявляют себя российскими производителями, но фактически не имеют производственной площадки, оборудования, сотрудников или складских запасов. Советник директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Алексей Веремеев о рисках бесконтрольного применения БАДов Таких участников рынка называют псевдопроизводителями, или предприятиями-фантомами. Они могут использовать фиктивные адреса и поддельные документы, чтобы вводить товары в оборот под видом продукции собственного производства. Новый механизм будет работать на основе данных системы маркировки «Честный знак». Постановление утверждает два вида мониторинга. В первом случае на этапе регистрации компаний будет проходить дистанционная оценка через специальное мобильное приложение. Участники будут направлять фото- и видеоматериалы с фиксацией геолокации и времени съемки. Во втором случае будет проводиться регулярная оценка всех производителей, по которым система зафиксирует подозрительное поведение. При выезде на место производства будет проверяться наличие производственного оборудования, профильных сотрудников, склада, а также соответствие адресов и наименований изготовителя в уведомлении о начале деятельности и документах соответствия товара требованиям техрегулирования. Сейчас почти 90% БАДов, которые регулятор и участники рынка помечают как поступившие на российский рынок по серым каналам, реализуются на маркетплейсах, оценивают в СРО «Союз производителей БАД к пище». Объем продаж в целом всех биологически активных добавок на онлайн-площадках действительно увеличивается: по итогам 2025 года на них пришлось 54,35 млрд руб., что на 28,5% больше год к году, в первом квартале 2026 года — 16,6 млрд руб., рост на 30%, по данным DSM Group. Для сравнения: за те же периоды в офлайн-аптеках продажи выросли год к году на 24,3%, до 183 млрд руб., и на 16,9%, до 52,82 млрд руб., соответственно. «В традиционной фармрознице ситуация иная, так как аптечные сети не хотят получить огромные суммы в виде доначисления таможенных пошлин и избегают реализации поступившего по серым канал импорта»,— говорит Александр Черниченко. В 2024 году поток несертифицированных БАДов Роскачество, например, обнаружило на маркетплейсах в рамках масштабного мониторинга. В ходе проверки было выявлено более 400 товаров, в составе которых были запрещенные для использования в биодобавках вещества, такие как ашваганда (обладает нефротоксичным эффектом), эфедра (входит в перечень сильнодействующих наркотических и психотропных растений), кава-кава (за реализацию в РФ предусмотрена уголовная ответственность). В ходе мониторинга были выявлены и другие грубые нарушения. Так, БАДы продавались под видом пищевой добавки, свыше 60 тыс. товаров были представлены на маркетплейсах без свидетельства о госрегистрации. БАДы стали одним из самых быстрорастущих сегментов в e-commerce, а эта среда долгое время развивалась быстрее, чем механизмы госконтроля, поэтому пока на маркетплейсах условия мягче, чем в офлайн-фармрознице, констатирует управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов. По его наблюдениям, серый импорт особенно активно развивается в сегментах спортивного питания, препаратов для похудения, гормональных добавок и продукции для повышения потенции.

Без дозы дозволенного На маркетплейсах продаются БАДы, не имеющие госрегистрации, при наличии таких свидетельств там не прописываются конкретные дозировки действующих веществ, что является нарушением российского законодательства, добавляет руководитель категории «Витамины» фармкомпании «Акрихин» Юрий Самородов. В Ozon заявляют, что карточки БАДов до публикации на витрине автоматически сверяются с реестром Роспотребнадзора и системой «Честный знак». Алгоритмы анализируют описание, свойства товара и ключевые слова, после чего подозрительные карточки отправляются на дополнительную проверку, добавляют в компании. В Wildberries говорят, что тоже проводят такую проверку. Там подчеркивают, что в рамках саморегулирования «маркетплейс взял на себя обязательства по подготовке к вступлению в силу закона о платформенной экономике», что позволит усовершенствовать процедуру проверки товаров, в том числе БАДов. Руководитель отделения гепатологии МОНИКИ имени Владимирского Павел Богомолов о причинах популярности БАДов «Онлайн-площадки действительно реагируют на наши претензии и закрывают карточки таких товаров»,— подтверждает Юрий Самородов. Но, указывает он, системно это не решает проблему: не подлежащие продаже БАДы с концентрацией компонентов, многократно превышающей допустимые, вновь появляются на платформах очень быстро. В Ozon настаивают, что отдельно контролируются попытки подмены декларации соответствия. К тому же есть механизм внесудебной блокировки страниц Роспотребнадзором, говорит Александр Жестков. Пока правила работы на рынке БАДов для производителей из всех стран ЕАЭС не будут унифицированы, побороть нелегальный ввоз будет сложно, считает Николай Титов. С российской стороны есть все инструменты для проверки. Импортер декларирует каждый нанесенный на упаковку БАДа уникальный код маркировки, который таможенные органы в режиме реального времени проверяют в системе «Честный знак», а после выпуска товара окончательно сверяют данные декларации и отгрузки через Единую автоматизированную систему российских таможенных органов. Такая двусторонняя проверка полностью исключает возможность манипуляций или многократное использование одной таможенной декларации для разных товаров, считают в ЦРПТ. Иван Дындиков считает, что борьба с нелегальной продукцией должна начаться с закрытия правовой лазейки, позволяющей продавать БАДы под видом комплексных пищевых добавок. Эксперт ссылается на техрегламент Таможенного союза, куда также входят страны—участницы ЕАЭС: согласно документу, пищевые добавки и комплексные пищевые добавки не допускаются к розничной продаже, за исключением столовых подсластителей, столового уксуса, желе домашнего использования и некоторых видов пищевых красителей. Второе — производственные стандарты. Рынок не может нормально развиваться без обязательных для всех требований к производству, убежден он. Опрошенные “Ъ” участники рынка надеются, что рано или поздно власти возьмутся за ликвидацию оставшихся слепых зон на рынке БАДов. В обновленной редакции Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции до 2030 года пресечение реализации контрафакта в онлайн-торговле и борьба с псевдопроизводителями, выдающими продукцию неизвестного происхождения за российскую, заявлены в числе приоритетных направлений работы. Кроме того, одним из важных направлений станет гармонизация законодательства стран Евразийского экономического союза в сфере противодействия незаконному обороту. К этому будет подталкивать, с одной стороны, растущая популярность среди российских граждан биохакинга — поддержки здоровья с применением биодобавок, с другой — рост назначения этих средств врачами. С этого года они получили возможность прописывать утвержденные Минздравом биодобавки пациентам как дополнение к основной терапии.

Халиль Аминов, Виктория Колганова

Мнение эксперта «Биохакинг может порождать тревожность» Советник директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Алексей Веремеев о рисках бесконтрольного применения БАДов Набирающий обороты биохакинг, предполагающий поддержание здоровья в том числе с применением биологически активных добавок (БАД), может таить в себе опасности. Как не оказаться в ловушке тотального контроля над организмом, "Ъ" рассказал советник директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Алексей Веремеев.

Фото: личный архив Алексея Веремеева — В последнее время наблюдается всплеск интереса к биохакингу — детальному контролю за образом жизни, включая прием БАДов. Почему эта стало популярным явлением? — Этот защитный эффект человеческой психики называется «иллюзия контроля». Когда внешняя среда становится хаотичной — пандемия, экономическая турбулентность, информационная перегрузка, военные конфликты,— человек ищет пространство, где можно восстановить ощущение самостоятельности. В этой ситуации кажется, что собственное тело можно «взять под контроль». Но есть и более глубокий слой. Люди начали понимать, что привычная нам медицина хорошо работает с острыми состояниями, но хронически не успевает за профилактикой. Это показал COVID-19, что заставило думать с акцентом на профилактику, на построение своих собственных резервов. Рост интереса к биохакингу — это ответ на системный сбой в парадигме здравоохранения, инвестировавшей десятилетиями в лечение, а не в предотвращение заболеваний. — Какое место занимают БАДы в системе биохакинга? — В логике биохакинга БАД — не «таблетки для здоровья», а инструментарий для коррекции дефицита витаминов и оптимизации биохимического фона организма. Врач, назначая БАДы, должен использовать качественный подход, начинающийся с диагностики. — Как вы подходите к оценке доказательной базы для каждого конкретного препарата? — Я работаю в трех уровнях доказательности. Первый — систематические обзоры и метаанализы. Второй — клинические исследования с контрольными группами. Третий — механистические исследования на клеточном и молекулярном уровне. Многие добавки демонстрируют эффективность в исследованиях на дефицитных популяциях, но не работают у людей с нормальным нутритивным статусом (обеспеченность организма питательными веществами, включая соотношение мышечной и жировой массы.— "Ъ"). Принимать витамин D, когда у вас норма,— это выброшенные деньги. — Где проходит грань между осознанным биохакингом, направленным на оптимизацию здоровья, и неконтролируемым самолечением с помощью БАДов? — Вот типичные ошибки при приеме БАДов: люди принимают 15–20 добавок одновременно, не учитывая синергию и антагонизм. Высокие дозы цинка вытесняют медь. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) конкурируют за абсорбцию. Один из самых опасных сценариев — отказ от необходимой фармакотерапии в пользу «натуральных» альтернатив. Кроме того, многие биохакеры ожидают быстрых результатов. Но большинство превентивных вмешательств работают в горизонте месяцев и лет, а не недель. Самый тонкий момент — биохакинг может порождать тревожность, связанную со здоровьем. Это когда человек отслеживает десятки биомаркеров и постоянно ищет «отклонения», которые нужно «исправить». Биохакинг требует не только биохимической грамотности, но и психологической зрелости. — С точки зрения биохакинга, насколько приемлемо использование БАДов, не прошедших должную сертификацию или происходящих из серых каналов? — Здесь я буду жестким: даже хорошо образованный биохакер не может гарантированно отличить легальный безопасный продукт от серого аналога. Ситуация пока остается тревожной. Только с начала 2025 года заблокировано 5,3 млн упаковок БАДов, и среди причин — содержание сибутрамина, препарата для похудения, снятого с оборота в ряде стран, лития, незарегистрированных гормональных веществ. Интервью взяла Виктория Колганова