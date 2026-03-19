Деньги вне зоны доступа

За последние годы Банк России фактически перестроил правила борьбы с мошенниками. Ограничения на переводы, их приостановки, лимиты на снятие наличных в банкоматах — лишь малая часть новой реальности, в которой оказались привыкшие к простоте безналичных расчетов граждане. При этом четких правил, что делать, чтобы добросовестному банковскому клиенту внезапно не остаться без денег, и куда обращаться, если все же столкнулcя с ограничениями, до сих пор нет. Добавляют нервозности и постоянные блокировки интернета. В таких условиях логично актуализировались расчеты наличными, и статистика это подтверждает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Активную борьбу с мошенниками, опустошающими счета и карты граждан, Банк России и другие ведомства ведут не один год. На любые ограничения мошенники отвечают новыми схемами хищения, поэтому объемы операций без согласия клиентов продолжают расти. В таких условиях регулятор меняет подходы, делая их все более комплексными. «По сути, меняется сама логика: раньше гражданин был один на один с аферистами, теперь в схему защиты втянуты банки, ЦБ и даже случайный получатель чужих денег»,— отмечает директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

ЦБ на дропе войны Сейчас ЦБ заставляет банки не просто «вести учет мошенничества», а делиться конкретными данными — реквизитами, схемами, признаками — «и нести ответственность, если они эти данные игнорируют», говорит господин Коваленко. В последнее время усиливается акцент на борьбе с дропами — людьми, которые сознательно или по неосмотрительности предоставляют злоумышленникам свои счета для обналички. Как отмечает Павел Коваленко, «на стыке 2025–2026 годов ЦБ утвердил процедуру, по которой тот самый дроп может отказаться от зачисления средств, полученных по мошеннической схеме». Так ЦБ пытается разорвать классическую цепочку «жертва — дроп — обналичивание», оставляя добросовестному человеку возможность выйти из нее без уголовного дела и без репутации мошенника. Новый этап ограничений — снятие наличных в кассах банков. С таким предложением в феврале 2026 года выступило МВД. «Для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. руб. в день»,— пояснял замглавы МВД Андрей Храпов (см. "Ъ" от 20 февраля). Это связано с сокращением использования услуг дропперов, изменением взаимодействия с ними. «Потерпевшие идут в кассу, снимают деньги, которые потом передают курьеру мошенников»,— пояснял господин Храпов. Банк России инициативу поддержал, однако сроки охлаждения и суммы снятия пока обсуждаются. Еще одна новация — ограничение числа карт, выдаваемых в одни руки клиентам банка. ЦБ предлагает ограничить общее количество карт на одного человека 20 картами и 5 картами в конкретном банке. Однако и здесь параметры ограничения только обсуждаются.

Деньги с поражением в правах Но чем больше ответственности регулятор возлагает на кредитные организации, тем жестче они ограничивают граждан в возможности распоряжаться собственными средствами. Эксперты оценивали, что за первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн (см. "Ъ" от 19 января). «Количество ограничений по операциям в банковском секторе действительно растет — как из-за ужесточения регуляторных требований, так и на фоне увеличения числа мошеннических схем»,— констатирует руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров. «Каждый из нас регулярно совершает переводы по номеру как между банками, так и внутри банка. На каждого россиянина (включая стариков и детей) приходится по 11 переводов в месяц»,— указывает независимый эксперт Максим Митусов. В результате банки, с одной стороны, сталкиваются с повышенной трансакционной активностью своих клиентов, а с другой стороны, на них давит регулятор с требованием свести к минимуму и полностью прекратить сомнительные операции. При этом банки зачастую действуют на опережение и «блокируют мало-мальски подозрительное поведение "до выяснения обстоятельств"», отмечает он. «Исходя из информации граждан, нередко проверки касаются обычных операций, например, оплаты коммунальных услуг, перевода сумм между родственниками, покупки на маркетплейсах»,— указывает заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. Такая ситуация, естественно, вызывает недовольство со стороны потребителей. В начале марта на ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что «тема ограничения операций является достаточно острой для клиентов банков». По ее словам, в Банк России поступает большое количество жалоб на то, что «после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности». Банкиры также отмечают, что сегодня ключевая проблема для клиента часто заключается не в самом ограничении операции, а в отсутствии понятного объяснения причин и дальнейших действий. По мнению руководителя блока цифрового бизнеса Транскапиталбанка Натальи Базалей, «если человек не понимает, что произошло и как снять ограничение, это приводит к росту жалоб и снижению доверия к безналичным сервисам».

Дайте жалобную книгу На этом фоне ЦБ предложил вести банкам проактивное реагирование на жалобы. По закону кредитная организация обязана отвечать на обращения потребителей в течение 15 рабочих дней и лишь в особых случаях продлять срок на 10 дней. Однако, по мнению госпожи Набиуллиной, банки не должны дожидаться, «когда к ним обратятся, а сразу же информировать клиентов о том, почему введены ограничения, и о шагах, которые нужно предпринять, чтобы снять их». Также в ближайшее время Банк России собирается выпустить рекомендации на этот счет, чтобы у всех банков были единообразные подходы к информированию. В прошлом году в среднем на рассмотрение жалобы гражданина у банков уходило три-пять дней. Эксперт Игорь Бедеров о блокировках и их жертвах В то же время Банк России в свойственной регулятору манере старается не накалять обстановку, а оценки экспертов по числу пострадавших от борьбы с мошенниками добропорядочных граждан считает завышенными. «По предварительным данным, в январе—феврале 2026 года количество поступающих жалоб граждан на отказ банков в проведении операций снизилось примерно на 18% по сравнению с ноябрем—декабрем 2025 года»,— сообщили в пресс-службе Банка России, но абсолютных цифр не назвали. И хотя Эльвира Набиуллина и ранее указывала на перегибы в борьбе с мошенниками, останавливаться регулятор не намерен и собирается «создать сплошной контур защиты». Однако для этого необходимо «отладить механизм их четкого и эффективного исполнения всеми заинтересованными финансовыми организациями», отметили в Банке России. Банкиры признают, что необходима своевременная нотификация клиента. Как считает Алла Храпунова, банки постепенно «подстраивают свои системы под требования законодательства и постоянные вызовы со стороны мошенников». Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев заявил, что «клиентам сразу направляются СМС-сообщения при каждом отклонении операций с указанием причины и рекомендаций, что клиенту необходимо предпринять». Однако, как отмечает Евгений Винокуров, «важно сохранять баланс между эффективной защитой клиентов и понятным для них сервисом».

В борьбе с обналичкой побеждает наличка Эксперты не исключают, что в условиях тотальных ограничений и до момента отстраивания «сплошного контура защиты» ряд граждан предпочтут перейти на наличные расчеты. В 2024-м — начале 2025 года были небольшие колебания в объеме наличных денег, находящихся в обращении, указывают эксперты. Во второй половине 2025-го и начале 2026 года наметился уверенный рост. «За почти полгода объем наличности вырос на 2,5 трлн руб. (на 8%), и на сегодня уже почти 19,5 трлн руб. находится в обращении»,— указывает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. И если ничего не поменяется в существующих проблемах и ограничениях, то многие граждане «будут постепенно если не переключаться полностью на расчеты наличностью, то хотя бы иметь некий страховой запас», считает он. «Добавят аргументов в пользу такого поведения участившиеся случаи массового отключения интернета в крупных городах, и в Москве в частности: люди будут вынуждены иметь больше наличных при себе, так как возрастает риск остаться без услуг в городе»,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Ситуация вполне может повысить объем расчетов наличными на 20–25%, оценивает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. По данным ЦБ, доля наличных платежей в РФ по итогам 2025 года составила 12,2%.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Максим Буйлов

