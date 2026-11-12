Рокады грома

Перевозки аграрных грузов являются наиболее зависимыми от работы портов АЧБ, подчеркивает старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов: традиционно три четверти экспорта зерновых и более половины экспорта растительного масла в объемном выражении вывозились из России через южные порты. «С середины августа экспорт начал массово переориентироваться на порты Северо-Запада, причем железнодорожные перевозки зерновых в их адрес получили максимальный приоритет по отношению к прочим грузам,— рассказывает он.— Согласно данным ЦЦИ, стоимость железнодорожной перевозки пшеницы на экспорт из Ростовской области выросла за год почти в три раза: с 1,8 тыс. руб. за тонну без НДС в октябре 2025 года, когда зерно направлялось в южные порты, до 5,1 тыс. руб. тонн без НДС в октябре 2026 года при отправках в порты Балтики». Рост стоимости перевозок частично компенсируют государственные субсидии, что несколько улучшает экономику экспортных поставок, отмечает господин Шагалов, однако перегруженность железнодорожной инфраструктуры, нехватка специализированного вагонного парка и терминальных мощностей на Балтике вынуждают экспортеров искать самые нетривиальные способы и маршруты для сбыта продукции.