Варианты снижения нагрузки для небольших банков есть, это уход от модели полного локального развертывания к более легким и дешевым решениям. «Использование облачной модели, когда вместо покупки и развертывания оборудования и ПО на своих серверах банк может арендовать готовую инфраструктуру, что снижает порог входа до 45 млн руб., а срок внедрения сокращает до трех—шести месяцев, однако риски такой модели в условиях атак на дата-центры высоки»,— говорит Роман Прохоров. ЦБ и Ассоциация ФинТех создали рабочую группу для подготовки типовых архитектурных решений, это позволит банкам использовать уже проверенные и более дешевые конфигурации. Как отмечает Роман Прохоров, активно обсуждается модель полного или гибридного аутсорсинга цифрового рубля, и Газпромбанк, предлагающий небольшим банкам подключаться через свою систему, здесь является одним из пионеров. Помимо него на роль «хаба» для небольших банков претендует «Гознак» со своим облачным решением, в рамках которого банкам предлагается арендовать платформу, размещенную в его дата-центре, которая интегрируется с их существующим ПО. «По оценке компании, это позволит сократить затраты и сроки подключения в 1,5–2 раза, а расходы на эксплуатацию — более чем вдвое»,— говорит господин Прохоров. Также Россельхозбанк предлагает другим кредитным организациям готовые решения по подключению к платформе цифрового рубля на базе R-Style Softlab.