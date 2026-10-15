Погашение следует

В каждом деле суды проверяют, сможет ли должник выполнить план, подтверждены ли доходы и хватает ли оставшихся после выплат средств на жизнь должнику и его иждивенцам. Однако за основу тут берется размер прожиточного минимума, который объективно не дает гражданину возможности покрывать все необходимые для нормальной жизни расходы, отмечает господин Катков. Должник может потребовать увеличить эту сумму, ведь любой человек имеет право на достойную жизнь и достоинство личности, указывает председатель правления СРО АУ «Развитие» Олег Логинов. Нужно дополнительно учитывать обоснованные расходы на лечение, наем жилья и содержание иждивенцев, считает госпожа Фатыхова. “Ъ” обнаружил в практике большое число случаев, когда при зарплате в 40–50 тыс. руб. должника обязывали по плану ежемесячно отдавать более половины своих доходов кредиторам. Иногда такие условия предлагали сами должники.