Фонды вписали в дефицит

В предложении Минфина участники рынка отмечают множество вопросов, которые требуют уточнения и разъяснения до вступления закона в силу. По мнению Екатерины Черных, один из нерешенных вопросов связан с несовпадением момента получения дохода фондом и его распределения среди пайщиков. Если фонд получил доход и уплатил с него налог, но не произвел выплату пайщикам, зачет в этот момент не происходит. «Предусмотренная формула привязывает зачет к фактически выплаченному пайщику доходу и одновременно учитывает накопленные фондом доходы, с которых налог уже был уплачен»,— поясняет госпожа Черных. По словам гендиректора УК «Первая» Андрея Бершадского, дополнительно необходимо проработать порядок зачета налога в случае, если пайщик владеет паями через номинального держателя, так как тогда у УК может не быть достоверной информации для применения и корректного расчета зачета.