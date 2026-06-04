Ценовое ралли

Включение показателя мощности двигателя в механизм расчета утильсбора в декабре ожидаемо привело к повышению цен на авторынке, хотя его темпы несколько сдержали крепкий рубль, снижение ключевой ставки и усилия дистрибуторов. Тем не менее премиальные китайские электромобили и гибриды подорожали до 11%, а в среднем цены выросли на 5–7%. “Ъ” разбирался, какие модели стали менее доступными и какие бренды выиграли от изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средние цены на новые автомобили в России с декабря 2025 года, когда изменились правила расчета утильсбора, выросли в пределах 7%, но отдельные бренды с мощными двигателями подорожали более чем на 10%. Это следует из опроса дилеров и онлайн-площадок, проведенного “Ъ”. С декабря при расчете утильсбора учитывается не только объем двигателя и год выпуска машины, но и мощность. В большей степени новые правила затронули частных лиц: на ввоз автомобилей с двигателями от 160 лошадиных сил ставки выросли до коммерческих, для менее мощных сохранились льготные коэффициенты в размере 3,4 тыс. руб. для машин до трех лет и 5,2 тыс. руб. для более возрастных. Лоббировавшее изменение Объединение автопроизводителей России (включает КамАЗ, «Соллерс» и АвтоВАЗ, который, впрочем, под инициативой не подписался) указывало, что для гибридов и электромобилей, набирающих популярность на российском авторынке, а также машин с турбодвигателем (где объем двигателя также не показатель) существовала «лазейка», которой активно пользовались участники серого рынка — перекупщики. В организации указывали, что дорогостоящие автомобили с небольшим объемом турбодвигателя и электрическими, гибридными силовыми установками привозились для коммерческой продажи по льготным ставкам. Как отмечали регуляторы, более 80% всего российского автопарка — машины с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, а значит, самые массовые и востребованные модели останутся доступными. Дилеры в основном инициативу приветствовали, отмечая важность «обеления» рынка. Хотя, по данным “Ъ”, некоторые прибегали к льготному утильсбору для физлиц при покупке дорогостоящих машин для клиентов. Рост цен, особенно на электромобили и гибриды, был неминуем.

С разным темпом Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что эффект нового механизма утильсбора частично был сглажен укреплением рубля. Средняя цена нового легкового автомобиля на рынке, по оценке господина Иванова, сейчас находится примерно на уровне 3,4 млн руб., увеличившись на 5–7% с декабря. Но, добавляет он, значение сильно отличается от сегмента к сегменту. По данным «Авто.ру», с декабря по апрель средняя стоимость новых автомобилей локальных марок выросла на 4,5%, до 2,04 млн руб., а китайских — на 6,2%, до 4,06 млн руб. Рост цен, считает коммерческий директор классифайда Даниил Шкурыгин, сдерживается как инициативами дистрибуторов, так и изменениями ключевой ставки и курсами валют, которые играют в пользу покупателей. На платформе «Авито Авто» средневзвешенная цена новых машин (учитывается идентичная структура предложения в сравниваемых периодах) с декабря по апрель увеличилась на 1,2%, до 3,44 млн руб. «Небольшое изменение цен произошло, но это все же не резкий скачок цен, который прогнозировали на рынке. Рост оказался очень плавным»,— говорит руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито Авто» Артем Хомутинников. Средний ценник на площадке (зависит от структуры предложения) вырос заметнее — на 3,6%, до 3,55 млн руб. По словам господина Хомутинникова, выросла доля более дорогих предложений. В частности, для машин дороже 3 млн руб. за год она увеличилась на 3 процентных пункта. В «Автостате», напротив, отмечают тренд на рост спроса на автомобили массового сегмента и сокращение реализации дорогих моделей. По данным агентства, этим объясняется снижение средневзвешенной цены на новые машины в апреле до 3,36 млн руб. Это на 5% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,45% меньше, чем в декабре. Собеседники “Ъ” добавляют, что на ценах также сказались индексация ставки утильсбора на 10–20% с начала 2026 года и повышение НДС.

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Электрический рывок Как и ожидалось, сильнее всего подорожали импортные гибриды и электромобили. По данным «Рольфа», премиальные гибридные модели китайской Li Auto (модели L6, L7 и L9) с декабря 2025 года по май 2026-го подорожали на 6–11%. Li Auto L9 показал самый заметный рост в абсолютном выражении: с 8,6 млн в декабре до 9,5 млн руб. в мае. По данным «Авто.ру», гибрид Lixiang L7 стал самой подорожавшей моделью на платформе с декабря по апрель: цена автомобиля выросла на 11%, до 9,97 млн руб. А вот стоимость китайского Zeekr 9X, согласно «Рольфу», снизилась на 11%, до 11,73 млн руб. По словам господина Иванова, машины этого сегмента российской сборки, такие как Voyah, ощутили значительно меньшее давление за счет локального производства, более комфортного утильсбора и мер поддержки. Так, на покупку автомобилей с электродвигателем российской сборки в кредит можно получить скидку 35%, но не более 925 тыс. руб. Аналогичная ситуация с электромобилями Evolute, отмечают эксперты. Согласно «Автостату», электромобили Evolute и гибриды Voyah, выпускаемые на заводе «Моторинвеста» под Липецком, в 2026 году сместили прежних лидеров сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV) Zeekr и Lixiang. По итогам первого квартала самый популярный электромобиль в стране — Evolute i-Joy, гибрид — Voyah Free. Глава дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека о спросе и производстве Как отмечает господин Шкурыгин, в условиях роста доли брендов российской сборки (Evolute, Voyah), а также китайских брендов среднего ценового сегмента (Geely, GAC) средневзвешенные цены в сегменте снизились, несмотря на резкий рост стоимости отдельных премиальных марок. «Автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками с конца года даже стали немного доступнее, но всего на полпроцента. Их средняя цена — чуть меньше 7 млн руб.»,— добавляют в «Авито Авто». В «Моторинвесте» сообщили “Ъ”, что не пересматривали отпускные цены по всей линейке гибридов и электромобилей с начала года. Хотя, по данным «Авито Авто», Voyah Free с декабря по апрель подорожал на 6,5%, до 6,7 млн руб. Рост цен на новые импортные электромобили и гибриды, лишившиеся льгот при ввозе из-за границы, сдерживается предложением на вторичном рынке, считает гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. По его словам, ажиотаж по поводу китайских электромобилей сошел на нет, прежде всего — на востоке страны. «Ограниченный запас хода, особенно раздражающий при движении с высокой скоростью на длинных дистанциях, сложности с квалифицированным обслуживанием, проблемы эксплуатации в зимний период — все это привело к тому, что мощные и престижные электрички дешевеют на вторичном рынке кратно быстрее традиционных машин с ДВС (двигателем внутреннего сгорания.— “Ъ”)»,— говорит он.

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Модели с плюсом Помимо NEV-сегмента, цены выросли на новые иномарки мощностью свыше 160 лошадиных сил. Средняя цена таких машин, по данным «Авито Авто», увеличилась с декабря на 11%, до 5,9 млн руб. Средняя цена на иномарки с моторами до 160 лошадиных сил практически не изменилась и составила 2,8 млн руб., уточняет господин Хомутинников. Среди наиболее распространенных моделей по числу предложений наиболее сильный рост цен c декабря по апрель помимо Voyah Free зафиксирован на Jetour T1 (на 7%, до 4,1 млн руб.) и Haval H3 (на 4,9%, до 3 млн руб.), уточняют в «Авито Авто». В «Авто.ру» отмечают заметный рост ценников с декабря по апрель на Jaecoo J7 (на 8,7%, до 3,31 млн руб.) и Haval H5 (на 8,2%, до 4,07 млн руб.). Согласно выборке «Рольфа», значительнее всего с декабря подорожали Toyota Land Cruiser 300 (на 25%), Hyundai Staria (на 21%), Volkswagen Talagon (на 17%), BMW X5 (на 12%) и Mazda CX-5 (на 9%). «Это как раз те модели, где на цену сильнее влияют поставки, комплектации, спрос и изменение себестоимости ввоза»,— поясняет Николай Иванов.

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Пробег на месте Несмотря на достаточно заметный рост цен на рынке «мощных» новых автомобилей, вторичный рынок практически не отреагировал на регуляторные изменения, констатирует Артем Хомутинников. Среди иномарок (за исключением китайских) мощностью от 160 лошадиных сил средняя цена выросла на 3,7%, до 3,1 млн руб. А китайские автомобили мощнее 160 лошадиных сил, уточняет топ-менеджер, стали даже на 5% доступнее, подешевев до 3,2 млн руб. В целом на вторичном рынке средняя цена выросла на 5,5%, до 1,37 млн руб. Средневзвешенная цена не изменилась — 1,29 млн руб., оценивают в «Авито Авто». Президент РОАД Алексей Подщеколдин о реакции покупателей и вызовах для дилеров Рынок автомобилей с пробегом меняется не так стремительно, как рынок новых автомобилей, добавляет Даниил Шкурыгин, поэтому заметных изменений в структуре спроса и предложения за последние месяцы не произошло. «Единственным исключением можно считать рост доли китайских марок среди подержанных автомобилей до семи лет»,— уточняет топ-менеджер. По данным «Авто.ру», с декабря по апрель на вторичном рынке средняя стоимость российских автомобилей выросла на 6,3%, до 729 тыс. руб., китайских — на 11,5%, до 2,26 млн руб., европейских, японских и корейских — также на 11,5%, до 2,42 млн руб. Сильнее всего, согласно данным портала, подорожали Chery Tiggo 4 Pro (на 10,5%, до 1,57 млн руб.), Haval Jolion (на 10%, до 1,82 млн руб.) и Exeed LX (на 8,4%, до 1,9 млн руб.). В «Рольфе» рост цен на автомобили с пробегом с декабря к маю оценивают в среднем в 4%, среднюю стоимость подержанной машины — в 2,24 млн руб. «Сильнее всего дорожают ликвидные автомобили в сегменте премиальных SUV, а также модели, по которым предложение качественных экземпляров ограничено»,— говорят в компании. Например, средний ценник Land Rover Range Rover Sport вырос на 33%, до 4,8 млн руб., а у Range Rover Velar прибавил около 10%, до 4 млн руб. В массовом сегменте заметно подорожал Mitsubishi Outlander — средняя цена выросла на 16%, до 1,7 млн руб., Audi A3 также подорожала примерно на 16%, до 1,8 млн руб. Среди седанов бизнес-класса выделяется BMW 5, стоимость которого увеличилась на 14%, до 3,8 млн руб.

Настройка продолжается Декабрьское изменение правил расчета утильсбора, очевидно, не последняя корректировка этого механизма. В феврале Минпромторг анонсировал распространение единой формулы расчета утильсбора на ввоз в Россию автомобилей из других стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), которая действует для юрлиц, на физлиц. Мера, пояснял регулятор, направлена на борьбу с преднамеренным занижением таможенных платежей. Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 апреля, но они были отложены. Новые сроки в министерстве пока не называют. Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в конце мая, отвечая на вопросы журналистов, отмечал, что они «много и часто дискутировали по этому вопросу». Как заявил Владимир Путин, в РФ «никогда не ограничивали» поставки товаров из стран ЕАЭС, а действия российских властей направлены на то, чтобы через рынок партнеров не осуществлялась поставка продукции из третьих стран. «По мере того как наши партнеры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищен»,— рассказывал в интервью “Ъ” первый вице-премьер Денис Мантуров. Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что потребители чувствительны к новостям об утильсборе — любые изменения отражаются на нем скачками спроса и последующим падением продаж.

Наталия Мирошниченко

Мнение эксперта

«Введение новых правил расчета утильсбора создало дополнительный импульс» Глава дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека о спросе и производстве О росте спроса на электромобили и гибриды Evolute и Voyah, влиянии корректировки утильсбора на продажи брендов, а также о новинках в модельном ряду, загрузке производства и перспективах рынка автомобилей на новых источниках энергии (NEV) “Ъ” рассказала гендиректор дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека

Фото: Пресс-служба дистрибутора Voyah и Evolute Глава дистрибутора Voyah и Evolute Виктория Кукарека

Фото: Пресс-служба дистрибутора Voyah и Evolute — Evolute и Voyah, по данным «Автостата», сейчас находятся на первом месте по продажам новых электромобилей и гибридов в России. С чем связываете результат? — В первую очередь с системной работой нашей команды. Несколько лет назад мало кто допускал, что подобные результаты будут достигнуты в этом сегменте. Но мы последовательно формировали портфель конкурентоспособных продуктов, ориентированных на реальные потребности российского покупателя, и делали это с принципиальной ставкой на высокое качество и доступность. — Что касается доступности: как изменились цены на Evolute и Voyah с конца 2025 года? — Цены не изменились. Мы придерживаемся политики ценовой стабильности и не реагируем на краткосрочные колебания экономической конъюнктуры пересмотром прайс-листов. С 1 января 2025 года отпускные цены для дилеров по всей линейке Voyah и Evolute остаются неизменными. Мы рассматриваем это как элемент доверия к бренду — покупатель должен быть уверен в предсказуемости условий приобретения. — Изменение правил расчета утильсбора в декабре 2025 года, вызвавшее рост цен на импортные электромобили и гибриды, поддержало спрос? — Если обратиться к ретроспективным данным, спрос на наши модели демонстрировал рост и до декабря 2025 года. Вместе с тем введение новых правил расчета утилизационного сбора создало дополнительный импульс: после их вступления в силу спрос вырос существенно и быстро. Это закономерный результат того, что мы производим качественный продукт на российских мощностях по конкурентоспособным ценам. — Какова сейчас загрузка производства? Есть ли планы расширения в связи с увеличением спроса на бренд? Как изменение расчета утильсбора отразилось на стоимости автомобилей — В рамках реализации программы локализации наш завод в Липецкой области переходит на полный цикл производства, включающий сварку и окраску кузовов. Evolute i-Space производится по этому циклу с ноября прошлого года. В текущем году на полный цикл будут переведены модели Evolute i-Joy и новинка i-Sky. Параллельно с углублением локализации мы наращиваем объемы выпуска: увеличение производительности запланировано уже на этот год. — По вашему мнению, господдержка еще нужна для развития рынка, когда от нее можно будет отказаться? — Ситуация в России уникальна тем, что в данный момент рынок переживает не циклический спад, а структурную трансформацию: уход глобальных брендов, разрыв логистических цепочек, необходимость создания собственной компонентной базы. Поэтому говорить об отказе от государственной поддержки пока преждевременно. Доля экологичного сегмента NEV в общей структуре продаж новых легковых автомобилей остается несопоставимо малой по сравнению с автомобилями на традиционных двигателях внутреннего сгорания. На текущем этапе участие государства выполняет принципиальную функцию: оно создает условия для прогнозируемости спроса и позволяет выстраивать долгосрочные производственные планы. Это, в свою очередь, дает возможность обеспечивать рынок автомобилями по доступным ценам в каждом целевом сегменте. По мере зрелости рынка вопрос о масштабах поддержки может быть пересмотрен, однако сейчас она остается необходимым инструментом развития отрасли. Интервью взяли Наталия Мирошниченко и Анатолий Костырев

Мнение эксперта