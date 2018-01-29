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10:21
«Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 42,35% голосов
11:00
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
01:10
Western Union ограничила переводы за границу суммой 600 тыс. рублей в месяц
10:24
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
11:56
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
12:34
С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года
12:31
Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года
12:28
Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении норм провоза овощей и фруктов
12:22
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
11:59
Эксперты сообщили об опасности внедрения банками технологии блокчейн
11:50
Врио главы Севастополя отправил в отставку вице-губернатора Илью Пономарева
11:37
Правозащитники сообщили о 16 жертвах авиаудара России в Сирии
11:35
ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году
11:29
Задержанного на совещании в мэрии Читы майора МЧС подозревают в хищении 1,65 млн рублей
11:27
НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям
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Тема
(обновлено: 22.07.2019)
Охота в России
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Комиссия по притравке договорилась о формулировках, но расходится в трактовках
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Собак отделили от ловчих птиц
Сенаторы и депутаты почти договорились по притравке
1
Две палаты ищут путь к единогласию
Госдуму и Совет федерации скрепят по партийному принципу
1
Депутаты вышли на собачий след
Госдума и Совет федерации нашли повод для дискуссии при создании согласительной комиссии по притравке
1
Парламентарии ищут притравочный компромисс
До выборов президента Госдума и Совет федерации решат, как защищать диких животных
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«В этих 70 странах медведи и кабаны не водились»
Совет федерации и Госдума разошлись в поправке о притравке
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Притравку отклонят во всех чтениях
Сенаторы согласились принять депутатский закон, но считают его неработающим
Поправка о притравке дошла до Совета федерации
В верхней палате нет единой позиции по закону
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия