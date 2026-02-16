В Приморье охотник погиб после нападения тигра

В Чугуевском округе Приморского края в результате нападения амурского тигра погиб охотник. Специалисты ищут хищника, чтобы застрелить его.

«Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку»,— сообщили в региональном Минприроды. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 20 км от близлежащего населенного пункта. Угрозы для его жителей нет. В Минприроды добавили, что «ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания».

В 2025 году в Приморье от нападения тигров погибли два человека. 14 января в Дальнереченском районе тигр напал на рыбака неподалеку от села Зимники. Тигра застрелили. Вскрытие показало, что у хищника было застарелое огнестрельное ранение.

В марте 2025-го в Красноармейском районе погиб сотрудник КГКУ «Примлес». Тигр подкрался и напал на мужчину в лесу. Позднее хищник был отстрелен. В нацпарке «Удэгейская легенда» заявили, что тигра до этого ранили браконьеры. С такими ранениями хищник больше не мог полноценно охотиться.

Алексей Чернышев, Владивосток