В Бурятии увеличили выплату за отстрел медведя после нападения на человека
В Республике Бурятия по распоряжению главы региона Алексея Цыденова сумма выплаты за добычу медведя увеличена с 6 тыс. до 15 тыс. руб. По информации Бурприроднадзора, это касается лишь случаев, когда особь представляет угрозу жизни и здоровью людей.
Как прокомментировала руководитель ведомства Марина Дамдинова, в таком случае добыча медведя «сопряжена с повышенной опасностью и требует значительных временных и материальных затрат». По состоянию на 7 сентября в республике отстреляно 76 медведей, представлявших угрозу жизни или здоровью людей.
Размер выплаты за любительскую и спортивную охоту, а также охоту в целях ведения традиционной хозяйственной деятельности остается на уровне 6 тыс. руб. за особь. При этом постановлением правительства расширен перечень районов, в которых предусмотрены выплаты. Исключение составляет Тункинский район, так как его территория входит в национальный парк. Также выплаты не предусмотрены в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах в связи с низкой популяцией хищника.
Алексей Цыденов 7 сентября заявил о первом тяжелом случае, связанном с нападением медведя на человека в Закаменском районе. Глава Бурятии попросил граждан «максимально серьезно отнестись к ситуации», без надобности не выходить в лес и не отпускать детей на прогулку. Позднее политик уточнил, что мужчина, на которого напал медведь, скончался в больнице.
Повышенная выплата в этой системе предназначена не для любой добычи медведя, а для регулирования численности зверя, признанного опасным для людей. На практике сигнал о появлении медведя рядом с жильем проверяют на месте госохотинспекторы совместно со специальными бригадами профессиональных охотников-медвежатников; только после подтверждения опасности проводится изъятие зверя. Приоритетное право на вознаграждение имеют участники такого регулирования численности, а также представители коренных малочисленных народов, ведущие традиционный образ жизни.
Поэтому обычная любительская или спортивная охота относится к другой цели добычи и под повышенную выплату не подпадает. Необходимость адресного реагирования связана с тем, что медведей привлекают к населенным пунктам неорганизованный выпас скота, стихийные свалки и близость жилых массивов к тайге — только за год таких случаев появления зверя рядом с людьми, дорогами и объектами зафиксировано несколько десятков.