В Бурятии увеличили выплату за отстрел медведя после нападения на человека

В Республике Бурятия по распоряжению главы региона Алексея Цыденова сумма выплаты за добычу медведя увеличена с 6 тыс. до 15 тыс. руб. По информации Бурприроднадзора, это касается лишь случаев, когда особь представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Как прокомментировала руководитель ведомства Марина Дамдинова, в таком случае добыча медведя «сопряжена с повышенной опасностью и требует значительных временных и материальных затрат». По состоянию на 7 сентября в республике отстреляно 76 медведей, представлявших угрозу жизни или здоровью людей.

Размер выплаты за любительскую и спортивную охоту, а также охоту в целях ведения традиционной хозяйственной деятельности остается на уровне 6 тыс. руб. за особь. При этом постановлением правительства расширен перечень районов, в которых предусмотрены выплаты. Исключение составляет Тункинский район, так как его территория входит в национальный парк. Также выплаты не предусмотрены в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах в связи с низкой популяцией хищника.

Алексей Цыденов 7 сентября заявил о первом тяжелом случае, связанном с нападением медведя на человека в Закаменском районе. Глава Бурятии попросил граждан «максимально серьезно отнестись к ситуации», без надобности не выходить в лес и не отпускать детей на прогулку. Позднее политик уточнил, что мужчина, на которого напал медведь, скончался в больнице.

Влад Никифоров, Иркутск