В Бурятии создали бригады охотников для защиты от медведей

В Бурятии региональная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (Бурприроднадзор) создала 17 бригад, состоящих из профессиональных охотников на медведей. Они будут работать в 10 районах республики. Формирование бригад в еще 11 районах продолжается в настоящее время, сообщает ведомство.

Охотники будут действовать совместно с госохотинспекторами – реагировать на сигналы о появлении медведей рядом с жильем, выезжать на место и при подтверждении опасности «проводить изъятие». Как уточнили в ведомстве, помимо бригад в республике будут действовать мобильные группы. В их составе работают общественные охотничьи инспекторы. Заповедники и национальные парки Бурятии меры по регулированию численности медведей «будут проводить самостоятельно», в рамках природоохранного законодательства и с учетом оценки рисков для посетителей и экосистемы.

С начала года в республике зафиксировано 52 случая появления медведей вблизи населенных пунктов, автомобильных дорог, туристических и промышленных объектов. Бурприроднадзор в числе причин называет неорганизованный выпас скота, стихийные свалки и близость жилых массивов к тайге.

Усиление мер безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей в Бурятии началось с 25 августа по поручению главы региона Алексея Цыденова. В Бурятии для стимулирования легальной добычи правительство ввело выплаты за каждого добытого медведя в размере 6 тыс. руб. На эти цели из бюджета республики на 2026 год выделено более 4,7 млн руб. В настоящее время поступило 50 заявлений от охотников, по 45 из них выплаты уже произведены.

Влад Никифоров, Иркутск