А теперь — мохнатый

Нашествие медведей на востоке страны вызвало бурное обсуждение с участием чиновников, охотников и зоологов. Представители Минприроды связали нападения медведей на людей с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком, призвав активнее отстреливать хищников. Охотники пожаловались на квоты на добычу и короткие 30-дневные лицензии на отстрел, призвав чиновников разрешить им ходить на медведя весь сезон. Зоологи объясняют всплеск активности изменением поведения медведей и их стремлением искать еду на помойках, а не в лесу. Минприроды уже объявило сбор идей с регионов, как изменить законы об охоте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У регионов есть все полномочия для регуляции численности медведей, утверждают в Минприроды

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ У регионов есть все полномочия для регуляции численности медведей, утверждают в Минприроды

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ситуация с нашествием медведей в России обсуждалась 16 сентября на конференции «Медведи и люди» в ТАСС. «Бурый медведь выходит активно в населенные пункты, заглядывает в палатки. Мы имеем дело уже не с милым персонажем сказок»,— предупредила модератор.

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны и использования объектов животного мира Минприроды РФ Татьяна Арамилева сообщила, что за последние 15 лет численность медведя выросла почти вдвое, и в этом году «действительно отмечается выход» зверей в города и села. Нападения животных чиновник связала с их большим количеством, «неурожаем основных кормов» (например, корнеплодов) и потерей страха зверя перед человеком. Последнее обстоятельство в Минприроды объясняют снижением или отсутствием охотников в ареалах обитания медведей, призвав активнее отстреливать их. Татьяна Арамилева сообщила, что в регионах уже принимаются необходимые меры и за последнее время застрелили 400 агрессивных медведей. Тем не менее в Минприроды считают, что надо «срочно и комплексно принимать меры» для дополнительной регуляции численности зверя.

По данным Минприроды, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей (в 1990 году — около 133 тыс., в 2011 году — 182 тыс.). Основная их популяция рассредоточена в Красноярском и Хабаровском крае (по 26 тыс. в каждом), на Камчатке (24,2 тыс.) и в Иркутской области (22,4 тыс.). В августе—сентябре 2026 года нападения зафиксированы во всех этих регионах, а также на Алтае (там обитает 4,7 тыс. особей), в Бурятии (6,1 тыс.), Кемеровской и Новгородской областях. Ситуация активно обсуждалась в СМИ.

В Минприроды, отвечая на запрос “Ъ”, рассказали, что число нападений зверей в 2026 году не является рекордным. Обычно в год случается 20–30 подобных инцидентов. По данным ведомства, в 2025 году было зафиксировано 34 таких случая, в 2024 году — 19, а аномальным был 2014 год, когда было зафиксировано 166 нападений. Между тем только в Иркутской области губернатор Игорь Кобзев 15 сентября рапортовал о 66 сообщениях о нападениях хищников за сутки. 16 сентября в поселке Папана на Камчатке застрелили медведя, который перелез через забор школы. В тот же день зверь напал пенсионерку в деревне Верхний Кебеж в Красноярском крае — от полученных травм женщина скончалась на месте. В Приангарье и Бурятии власти принимают срочные меры для безопасности граждан: обучение в школах переводится на дистант, закрываются туристические тропы, вводятся ограничения на посещение лесов и кладбищ. В Красноярском крае объявили премию в 35 тыс. руб. за голову убитого медведя.

Охотники между тем жалуются на излишне жесткие правила отстрела. Врио президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сыцко, выступая 16 сентября на совместной с Минприроды конференции, рассказал о квотах, которые устанавливают на добычу медведя (не более 30% от численности популяции). Он также напомнил, что для отстрела хищника нужно разрешение стоимостью 3–6 тыс. руб., а в 2025 году срок его действия ограничили одним месяцем.

«За 30 дней добыть медведя далеко не всегда возможно»,— сказал господин Сыцко, посетовав, что по окончании лицензии за нее приходится платить повторно.

Охоте мешает и то, что в некоторых регионах, например Московской области, медведь внесен в Красную книгу и его отстрел запрещен.

Зоолог, главред «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречман рассказал, что давно не путешествует по востоку России без «пневмогорна и фальшфейеров» — из-за изменившегося поведения медведей, ищущих теперь еду на помойках, а не в лесу и переставших бояться людей. «Росохотрыболовсоюз» предложил Минприроды убрать квоты на отстрел зверя, а срок действия лицензии продлить на весь охотничий сезон. Звучали на конференции и более экзотические идеи, в том числе использовать опыт участников СВО для подготовки граждан к борьбе с медведями. Эту идею чиновники не комментировали.

В Минприроды дали понять “Ъ”, что в действующем законодательстве и сейчас есть механизмы регулирования численности медведей. Каждый регион может установить свои лимиты добычи зверя, а также «обязан предупреждать случаи нападений». В ведомстве считают, что «сократить количество конфликтов» можно и за счет профилактики, исключив доступ медведей к пищевым отходам на свалках. Тем не менее Минприроды накануне объявило о сборе предложений от регионов, как быть с медведями и совершенствовать законодательство об охоте. В ведомстве заявили “Ъ”, что эта работа еще не закончена, заодно дав понять, что ситуация под контролем: «Другое дело, что снятое видео (с нападением медведей.— “Ъ”) сейчас быстро распространяется через интернет, соцсети — и возникает ощущение массовости».

Александр Воронов, Иван Буранов