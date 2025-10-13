Три четверти граждан России не бывали на охоте

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса об охоте. Исследование проводилось в июле 2025 года, было опрошено 1,6 тыс. человек старше 18 лет. У респондентов, в частности, интересовались, бывали ли они на охоте, при каких условиях пойдут на нее, какие виды охоты они предпочитают и что их больше всего привлекает в этом занятии.

Во ВЦИОМе (проводил опрос вместе с «Русским охотничьим журналом») констатировали, что на охоте хоть раз был каждый четвертый россиянин (26%). Среди мужчин таких 40%, среди женщин — 14%. 38% респондентов «точно или скорее всего» согласились бы отправиться на охоту, если создать «комфортные условия и приятную компанию», 57% россиян отказались бы от такой идеи в этой ситуации.

Из тех, кто когда-либо посещал охоту, 53% лишь наблюдали за другими, 35% — охотились сами, 18% разделывали и готовили пищу. На вопрос, «что вас больше всего привлекает в занятии охотой», 65% ответили, что любят природу и лес. 48% опрошенных «нравится активный отдых на природе», а 45% «нравится проводить время в компании у костра».

Три четверти всех опрошенных никогда не были на охоте, 21% заявили, что «были давно». Для большинства россиян охота, следует из опроса ВЦИОМа, выступает скорее культурным образом и развлекательным сюжетом, а профессиональная информация об этом занятии востребована далеко не всеми гражданами. Так, лишь 3% респондентов «сталкивались с материалами об охоте» на специализированных выставках, тогда как 25% — лишь в художественных фильмах.

Иван Тяжлов