Охотникам на медведей выписывают новые штрафы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 26 января одобрил ко второму чтению поправки к ст. 8.37 КоАП РФ, увеличивающие штрафы за нарушение правил охоты. Законопроект в Госдуму внес Госсовет Татарстана в феврале 2023 года.

Сейчас за нарушение правил охоты граждан могут оштрафовать на 0,5–4 тыс. руб., должностных лиц — на 25–35 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты (или без таковой). Изначально законодатели предлагали лишь увеличить нижнюю планку штрафов для граждан с 500 руб. до 2 тыс. руб. Они ссылались на статистику «охотничьего» департамента Минприроды, который в 2019–2021 годах выявил 122 тыс. нарушений требований правил охоты. При этом в 80% случаев виновным был назначен минимальный 500-рублевый штраф (по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ).

Депутаты обращали внимание, что за тот же срок на охоте в России из-за нарушений правил погибли 193 человека. Из этого парламентарии сделали вывод, что штрафы «не отвечают требованиям соразмерности наказания совершенному правонарушению». В апреле 2023 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

В редакции второго чтения в статью 8.37 КоАП РФ предложено внести отдельную ответственность за добычу медведей, а также лосей, оленей, кабанов и других копытных животных без разрешений, с нарушением «срока и места охоты» или с превышением разрешенного количества добытых животных. За такую провинность граждан предлагается лишать лицензии охотника на срок от одного года до трех лет, а должностных лиц штрафовать на 35–50 тыс. руб. За охоту на копытных животных и медведей без лицензий (то есть приобретенного права на охоту) предлагается штрафовать граждан на 5–15 тыс. руб., должностных лиц — на 35–50 тыс. руб.

Поправки запланированы к рассмотрению Госдумой в феврале 2026 года.

Александр Воронов