Правила охоты сделали петлю

В Ульяновской области намерены разрешить охоту с использованием петель, световых устройств, тепловизоров и приборов ночного видения, а также снять запрет на добычу самок копытных диких животных, имеющих приплод текущего года. Проект указа губернатора, отменяющего соответствующий пункт прежнего указа, которым вводились запреты, подготовлен региональным минприроды. В ведомстве отмечают, что вынуждены это делать в целях приведения в соответствие с федеральными нормативными актами. Категорически против снятия запретов выступили экозащитники, документ вызвал широкий негативный резонанс. В профильном комитете Госдумы с позицией регионального минприроды не согласны и, если указ будет подписан, намерены его опротестовать через прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В пятницу на странице общественной и антикоррупционной экспертизы официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области был выложен проект указа губернатора, которым отменялись ранее введенные запреты на некоторые виды охоты и на применение в целях охоты специальных устройств.

Документом отменяется пункт указа губернатора о видах и параметрах разрешенной охоты, подписанного 3 марта 2021 года еще прежним губернатором Сергеем Морозовым. Согласно этому пункту ранее вносился запрет на добычу самок копытных животных, имеющих приплод текущего года, на использование любых световых устройств, тепловизоров и приборов ночного видения для добычи охотничьих ресурсов, а также на использование петель для добычи охотничьих ресурсов. Теперь все эти запреты снимаются. Проектом также расширяется охотничий сезон и разрешается охота на серых ворон в указанные сроки. В пояснительной записке к проекту указа отмечалось, что изменения необходимы для приведения предыдущего указа в соответствие с федеральным законом об охоте (№209-ФЗ от 24 июля 2009 года) и Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды РФ (№477 от 24 июля 2020 года).

На проект указа сразу обратила внимание экозащитник Наталия Лазарева, выразившая сомнение в законности отмены запретов и противоречия их смыслу и духу российского и международного законодательства об охоте и охране природы. По ее словам, разрешение охоты на самок с приплодом текущего года — это жестоко и безответственно по отношению к животным и самой природе, а применение петли, которая считается «неизбирательным» инструментом, ведет к тому, что в 75% случаев в ней гибнут совершенно другие животные, петли были запрещены Бернской конвенцией об охране дикой фауны. Охота с тепловизорами и прочими современными устройствами не может, по ее мнению, считаться охотой.

Информация о проекте указа быстро распространилась в соцсетях и Telegram-каналах, вызвав широкий общественный резонанс и недовольство отменой запретов. На сообщения, «разделяя негативные оценки», отреагировал и экс-губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов, назвав в своем Telegram-канале планируемые изменения «вопиющим безобразием» и пообещав поднять вопрос в Госдуме, правительстве РФ и в Генпрокуратуре.

В итоге проект указа уже к полудню пятницы был снят со страницы экспертизы. В региональном минприроды “Ъ” пояснили, что это сделано «по чисто технической» причине: он еще не прошел необходимые согласования контрольно-надзорных органов, «но текст его останется тем же, ничего не изменится». «Нами проводились консультации в Минприроды РФ, во время которых было разъяснено, что предыдущий указ противоречит действующему законодательству и в случае невнесения изменений могут быть приняты меры прокурорского реагирования»,— ответили в пресс-службе регионального минприроды на запрос “Ъ”.

Отметим, в ряде регионов указами губернаторов в 2022 году введены запреты на добычу самок копытных животных, имеющих приплод текущего года. Так, обзор ограничений по регионам показал, что как минимум в девяти регионах установлен запрет на добычу самок кабана, имеющих приплод до одного года, а в Курганской области запрет распространяется и на самок лосей. Кроме того, в последней редакции (от 5 апреля 2022 года) Правил охоты отмечается, что именно главы субъектов РФ «определяют виды разрешенной охоты», а «в случаях, предусмотренных правилами, определяют сроки охоты» и «допустимые для использования орудия охоты и иные ограничения» (п. 16). Также Правила охоты прямо запрещают «применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения за исключением определенных случаев» (п. 62.9), а также применение «петель для добычи копытных животных, медведей, пушных животных, птиц» за исключением некоторых случаев (п. 62.24).

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР) с позицией регионального минприроды не согласен и считает, что у предыдущего указа противоречий с федеральным законодательством нет. В беседе с “Ъ” он подтвердил, что в федеральных Правилах охоты уже установлены запреты (с перечнем исключений) на применение тепловизоров, прочих спецсредств, на использование петель, а также дано право главам регионов определять перечень ограничений. Депутат отметил, что уже отдал проект указа «в работу», потому что ему предложенные изменения кажутся «странными и немотивированными», «это явный перебор». «Эти отмены уже вызвали большой резонанс в разных уголках страны, и мы обязательно будем предлагать видоизменить его, чтобы, как минимум, не ухудшать ситуацию, которая была сформирована предыдущей версией указа… Документ надо корректировать, и лучше, если это сделают региональные власти. А если они этого не сделают, то мы подключим прокуратуру»,— сказал господин Бурматов.

Сергей Титов, Ульяновск