В Забайкалье будут платить по 15 тысяч рублей за убитого медведя

Власти Забайкальского края ввели выплату за добычу медведя из-за участившихся случаев выхода хищника в населенные пункты. Как сообщает краевое минприроды, размер выплаты составит 15 тыс. руб.

По данным министерства на 1 октября, за последнее время в крае добыто 70 медведей. Зафиксировано более 100 сообщений о выходах диких животных, из них 35 — непосредственно в населенные пункты.

С 29 сентября в Забайкалье действует режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано временно воздержаться от походов в лес, рыбалки, пикников и сбора грибов и ягод. Выплату за добычу медведя ранее ввели и в Бурятии. В республике по 15 тыс. руб. платят за добычу медведя, когда особь представляет угрозу жизни и здоровью людей, и по 6 тыс. руб., если зверь добыт в рамках любительской или спортивной охоты.

Влад Никифоров, Иркутск