Санкции больше не стреляют

Депутаты Госсовета (парламента) Татарстана обеспокоены «крайне низкими» санкциями за нарушение правил охоты на территории России. Они предлагают увеличить минимальный размер штрафа для нарушителей в четыре раза — с 500 до 2 тыс. руб., введя минимальный срок лишения охотничьей лицензии на один год. Такие меры содержит поступивший в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 8.37 КоАП РФ». Авторы инициативы приводят статистику, согласно которой в 2019–2021 годах в России выявлено 122 тыс. нарушений требований правил охоты, при этом по более чем 80% из них назначен штраф в 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Проект федерального закона об усилении ответственности за нарушение правил охоты в Госдуму от имени Госсовета Татарстана внес его спикер Фарид Мухаметшин. Текст документа в понедельник был зарегистрирован в думской электронной базе.

Депутаты Госсовета предлагают внести изменения в ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Сейчас она предусматривает для граждан штраф от 500 руб. до 4 тыс. руб. «с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет». По мнению татарстанских парламентариев, минимальный размер штрафа должен быть увеличен до 2 тыс. руб. Кроме того, проект Татарстана устанавливает минимальный срок лишения права на охоту — один год (сейчас нижняя планка отсутствует). Для должностных лиц размер наказания предлагается оставить без изменения — от 20 тыс. до 35 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или без таковой.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2019–2021 годах в РФ выявлено 122 тыс. нарушений требований правил охоты. Однако по более чем 80% из них назначается минимальный размер административного штрафа — 500 руб. За этот период «в результате нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека», указывает Госсовет. А охотничьим ресурсам РФ был нанесен ущерб в размере 79,8 млн руб. (взыскано в счет возмещения ущерба 51,6 млн руб.), ссылается парламент республики на данные Минприроды России.

Штрафные санкции за нарушение правил охоты «остаются крайне низкими», обращают внимание депутаты Татарстана: «Установленные предельные размеры административных штрафов в настоящее время не отвечают требованиям соразмерности наказания совершенному правонарушению». Авторы инициативы приводят такой пример: госпошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет всего 650 руб., в то время как ущерб от незаконной добычи утки — 1,8 тыс. руб. «Также при лишении права осуществлять охоту менее чем на один год нарушитель лишается фактически всего одного периода сезонной охоты»,— отмечают в парламенте республики.

Депутаты указывают, что за три года было возбуждено 5,5 тыс. уголовных дел против охотников-нарушителей. К ответственности привлекли 1,1 тыс. человек. «Следствием такого количества привлеченных к уголовной ответственности лиц стало несоблюдение правил охоты»,— приходят к выводу парламентарии. Они считают, что ужесточение санкций станет «экономическим стимулированием нарушителей к соблюдению правил охоты».

Отметим, законопроект Госсовета был поддержан депутатами Татарстана единогласно еще на заседании в сентябре прошлого года. Представлять проект в Госдуме было поручено депутату нижней палаты от республики Ильдару Гильмутдинову. Инициатива Татарстана получила положительный отзыв правительства РФ. Однако в Белом доме указали, что материалы проекта необходимо дополнить анализом статистики, который бы подтвердил «недостаточность и неэффективность действующих мер административной ответственности». Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров заверил “Ъ”, что такая информация уже представлена Госдуме: «Подготовили и направили по новой».

Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева в разговоре с “Ъ” заметила, что в открытом доступе нет статистики по количеству правонарушений в области охоты: «Мы не знаем, кто, сколько и когда их совершил. Какие именно это правонарушения на охоте? По какой статье они штрафуются и какое именно из правил охоты нарушают?» Она напомнила, что полномочиями в сфере охоты обладают региональные власти, однако специалистов в субъектах недостаточно.

«Штрафы можно повышать до бесконечности, но главный вопрос: как это будет работать и кто за этим будет следить? — указывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.— Если у нас в Мурманской области один инспектор с зарплатой 20–25 тыс. руб. на четыре района. А в Ярославской области сократили на 30% органы госохотхозяйства». По его словам, для того, чтобы решить проблемы с правонарушениями на охоте, необходимо создать профессиональную службу, поднять престиж работы госинспекторов, обеспечить их необходимой техникой, средствами связи, одеждой и социальными льготами.

Кирилл Антонов, Казань; Анна Васильева