Главу Закаменского района Бурятии заподозрили в незаконной охоте на изюбря

В Бурятии региональным СУ СКР расследуется уголовное дело в отношении главы Закаменского района Сергея Гонжитова. Его подозревают в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Закаменский район Сергей Гонжитов

По предварительным данным, 20 марта господин Гонжитов находился в охотничьих угодьях Айнак Гол в приграничной зоне с Монголией. Мужчина не имел разрешения на добычу животных, однако выследил и застрелил изюбря. Тушу животного Сергей Гонжитов погрузил в свой автомобиль. Позднее машину остановили сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России. Материалы о противоправных действиях главы района были переданы в следственные органы СКР.

На допросе глава района дал показания о своей причастности к незаконной охоте. В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия. Сергей Гонжитов занимает пост главы района с 2013 года. На должность в 2018 и 2023 годах его избирали депутаты районного совета в ходе конкурсного отбора.

Влад Никифоров, Иркутск