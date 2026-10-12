В Приангарье число убитых медведями людей достигло семи

В тот же день в лесу неподалеку от поселка Каймоново Нижнеилимского района были найдены останки еще одного человека. Позже следователи установили, что это 47-летний житель поселка Речушка. Он тоже погиб в результате нападения медведя. Мужчина несколько месяцев жил в зимовье. Родственники считали его пропавшим без вести.