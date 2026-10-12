В Приангарье число убитых медведями людей достигло семи
12.10.2026, 14:57
В Иркутской области число людей, погибших от нападений медведей, выросло до семи. Два новых случая зафиксированы в минувшие выходные. Региональным Следственным управлением СКР РФ организованы доследственные проверки.
10 октября вблизи зимовья в районе реки Тарея Братского водохранилища было обнаружено тело 56-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Установлено, что он погиб в результате нападения медведя.
В тот же день в лесу неподалеку от поселка Каймоново Нижнеилимского района были найдены останки еще одного человека. Позже следователи установили, что это 47-летний житель поселка Речушка. Он тоже погиб в результате нападения медведя. Мужчина несколько месяцев жил в зимовье. Родственники считали его пропавшим без вести.
Ранее, 2 октября, в лесном массиве недалеко от устья реки Илим в Усть-Илимском районе медведь напал на 71-летнего мужчину, тот скончался на месте. Позже хищника застрелили.
4 октября в вахтовом поселке в Казачинско-Ленском районе медведь проник в бытовку и напал на 55-летнего мужчину, который скончался от полученных ранений.
Смертельные случаи нападений медведей в Приангарье были зафиксированы в сентябре. 17 сентября в Киренском районе медведь напал на трех местных жителей, собиравших ягоды. Хищник убил двух из них. 12 сентября в этом же районе медведь убил пенсионера, который пошел в лес за грибами.