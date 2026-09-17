Число погибших от нападений медведей в Приангарье выросло до трех

В Киренском районе Иркутской области медведь напал на трех местных жителей, собиравших ягоды. Хищник убил двух из них. Трагедия произошла в районе села Красноярово, сообщается в официальном канале губернатора Приангарья. Число погибших от нападений медведей в Иркутской области за сентябрь выросло до трех.

Хищник был ранен. Поиски медведя продолжаются. Господин Кобзев напомнил, что ранее муниципалитетам Приангарья было рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Такой режим уже ввели в Слюдянке, Ангарске, Братске, Тайшетском и Киренском муниципальном округах, Нижнеудинском районе.

12 сентября в Киренском районе медведь убил пенсионера из села Алымовка, который пошел в лес за грибами и не вернулся. Родственники обнаружили мотоцикл мужчины на лесной дороге. Рядом в лесу был замечен медведь, а неподалеку нашли тело мужчины. Зверя застрелили.

В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападений медведей закрыли туристические тропы, некоторые образовательные учреждения переведены на дистанционный режим. Опасных медведей отстреливают специальные бригады охотников. В Бурятии и Приангарье убили более 300 особей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хищник пришел».

Влад Никифоров, Иркутск