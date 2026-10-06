В Румынии планируют отстрелить более 850 медведей

Президент Румынии Никусор Дан подписал закон, направленный на сокращение популяции медведей в стране. Документ разрешает отстрел 859 бурых медведей до конца 2026 года. Еще 110 зверей могут быть убиты «в качестве меры вмешательства» при увеличении опасности для населения, сообщает Euronews.

Новый закон, инициированный Демократическим альянсом венгров в Румынии (RMDSZ), был принят Палатой депутатов 16 сентября. Он стал ответом на учащение случаев появления медведей в населенных районах и увеличение числа нападений на людей.

Документ мог быть принят летом, но Никусор Дан пытался оспорить его через Конституционный суд. Теперь некоторые политики и чиновники предполагают, что выполнить квоту на этот год невозможно.

Согласно результатам исследования по картированию популяции бурых медведей, Румыния является территорией, где проживает самое большое количество медведей в Европе. Численность популяции оценивается от 10,6 тыс. до 12,7 тыс. особей.

Влад Никифоров