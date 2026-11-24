Баклана можешь ты не бить
Правительство выступило против передачи регионам права регуляции охоты на птиц
Правительство РФ, по данным “Ъ”, раскритиковало законопроект, передающий регионам полномочия по регуляции охоты на птиц. С таким предложением выступил Народный хурал Бурятии — депутаты пожаловались на расплодившихся в регионе бакланов, которые ежегодно съедают 2,75 тыс. тонн омуля и другой рыбы в озере Байкал. Это оказывает негативное воздействие на природу и вызывает обеспокоенность у местного населения, отмечают законодатели. Инициативу поддержали еще шесть регионов. В Белом доме обращают внимание, что буряты заодно просят себе права регулировать отстрел гагар, чаек, поморников и других птиц, а поправки в целом не согласуются с законом об охране Байкала.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отзыва на поправки к федеральному закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Этот документ Народный хурал Бурятии внес в Госдуму еще в апреле 2026 года. В ст. 11 закона перечислены млекопитающие и птицы, которые отнесены к охотничьим ресурсам (в числе последних — гуси, утки, рябчики и перепела). Также оговаривается, что коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока разрешается добывать бакланов, поморников, чаек, гагар и некоторых других птиц. Добычу живности, не указанной в этой статье, разрешается регулировать региональными законами. Депутаты из Бурятии считают, что субъектам федерации надо передать полномочия своими законами регулировать охоту на всех птиц, перечисленных в ст. 11 закона.
В пояснительной записке парламентарии жалуются на засилье в регионе больших бакланов. По данным Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, в 2024 году численность этих птиц в регионе перевалила за 48 тыс.
Ежегодно большие бакланы съедают 2,75 тыс. тонн рыбы в озере Байкал на территории региона. Только ущерб байкальскому омулю в местном хурале оценили в 1,5 млрд руб.
Динамика роста численности баклана в материалах к законопроекту не приводится. Там лишь указано, что за последние несколько лет птица расплодилась в Бурятии настолько, что ареал ее обитания «охватил все ключевые водные объекты республики». «Его возрастающая популяция приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия экосистемы Байкальской природной территории»,— поясняют бурятские законодатели.
В пояснительной записке также отмечается «серьезная социальная напряженность» и обеспокоенность местного населения из-за бакланов. Во время исследований в Бурятии было выведено, что численность баклана надо снизить путем разрешения охоты на птицу, а этих полномочий у региона пока нет. Законопроект поддержали законодательные собрания Смоленской, Свердловской, Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского и Забайкальского краев.
В правительстве РФ не понимают, почему наряду с бакланом бурятские законодатели заодно просят передать себе права регулировать отстрел гагар, поморников, чаек и крачек, а также просят разрешить «иные виды охоты» на этих птиц «для предотвращения ущерба водным биологическим ресурсам». Такие формулировки кажутся Белому дому необоснованными. Вопросы регулирования птиц на Байкальской природной территории должны соотноситься с федеральными законами «Об охране озера Байкал» и «Об особо охраняемых природных территориях», а также учитывать позицию Российской академии наук, сообщается в отзыве правительства РФ. Законопроект нуждается в существенной доработке, полагают в Белом доме.
Орнитолог Иван Краснов называет инициативу бурятских депутатов «весьма опасной». «Экосистема — сложнейший механизм, и вмешиваться в регулирование численности диких животных без полноценного научного обоснования недопустимо»,— поясняет он.
По словам господина Краснова, сам факт потребления бакланами большого количества рыбы еще не доказывает, что они являются причиной сокращения ее популяции «Более того, международные исследования не подтверждают эффективность массового отстрела как универсального решения подобных проблем. Особенно настораживает возможность расширения региональных полномочий сразу в отношении нескольких групп птиц. Природные популяции не ограничены административными границами, а последствия вмешательства могут затрагивать целые экосистемы»,— резюмирует орнитолог.