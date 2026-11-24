Правительство РФ, по данным “Ъ”, раскритиковало законопроект, передающий регионам полномочия по регуляции охоты на птиц. С таким предложением выступил Народный хурал Бурятии — депутаты пожаловались на расплодившихся в регионе бакланов, которые ежегодно съедают 2,75 тыс. тонн омуля и другой рыбы в озере Байкал. Это оказывает негативное воздействие на природу и вызывает обеспокоенность у местного населения, отмечают законодатели. Инициативу поддержали еще шесть регионов. В Белом доме обращают внимание, что буряты заодно просят себе права регулировать отстрел гагар, чаек, поморников и других птиц, а поправки в целом не согласуются с законом об охране Байкала.