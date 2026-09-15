Хищник пришел

Переведенные на дистант школы, закрытые туристические тропы, ограничения на посещение лесов и режим повышенной готовности в городах и поселках — такие меры приняты в Иркутской области и Бурятии из-за нашествия медведей. Власти регионов ежедневно фиксируют десятки сообщений о хищниках, разгуливающих в окрестностях населенных пунктов и даже прямо по улицам. Животные роются на свалках и нападают на домашний скот, не обходится и без человеческих жертв. Опасных медведей отстреливают специальные бригады охотников, в Бурятии и Приангарье в совокупности уже уничтожили более 300 особей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 15 сентября рекомендовал ввести во всех муниципалитетах режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Он назвал ситуацию сложной и пояснил, что только за прошедшие сутки поступило 66 сообщений о появлении медведей вблизи жилья.

В течение тех же суток бригады охотников застрелили десять особей, представлявших угрозу: двух в Киренске, трех в Тайшете и пять в Нижнеудинске. Губернатор призвал жителей «не поддаваться панике», но при этом не забывать о здравом смысле и воздержаться от походов в лес.

14 сентября ГУ МВД по Иркутской области также призвало жителей региона соблюдать осторожность. «В ряде случаев люди, вопреки сведениям об опасности, отправляются в лес, даже туда, где до этого видели медведей»,— недоумевают в полиции.

Первая трагедия в регионе произошла 12 сентября: пенсионер из села Алымовка Киренского района отправился за грибами и не вернулся. Родственники обнаружили мотоцикл пропавшего на лесной дороге. Рядом в лесу был замечен медведь — а затем неподалеку нашли тело мужчины. После этого зверя застрелили. А 13 сентября в Нижнеудинском районе работник фермы попытался палкой отогнать зверя, забравшегося в загон для скота. В результате мужчина получил раны ног и плеч.

К 15 сентября в Иркутской области отстрелено уже 146 медведей, признанных опасными. За весь 2025 год в регионе отстрелили всего 67 опасных животных.

Сейчас поисками медведей заняты 142 мобильные группы охотников общей численностью 327 человек.

В Приангарье закрыты для посещения большинство пешеходных туристических троп вблизи Байкала, в том числе в Прибайкальском национальном парке. В некоторых городах, например в Слюдянке и Братске, запретили школьные мероприятия на свежем воздухе — слеты, спортивные игры. В регионе создана правительственная рабочая группа по регулированию численности медведей, куда вошли представители областного охотнадзора, «Общероссийский народный фронт» и главы муниципалитетов.

В соседней Бурятии в Улан-Удэ 15 сентября ввели временный запрет на посещение кладбищ, после того как в столице республики заметили трех медведей, в том числе рядом с погостом. В городе Закаменске на дистанционный режим обучения перевели учеников двух школ и студентов агропромышленного техникума, после того как на улицах стали появляться медведи.

В селе Ярикта Баргузинского района учащиеся были переведены на дистант из-за того, что медведи задрали барана и пытались поймать корову, а в поселке Усть-Баргузин — когда был замечен медведь, переплывавший реку.

Аналогичное решение приняли в Хоринском районе, где медведь пытался задрать пожилого мужчину. Человеку удалось спастись, забравшись на дерево. Глава района Булат Цыремпилов обратился к жителям с просьбой временно воздержаться от рыбалки и сбора дикоросов, так как «жизнь дороже даров природы».

По информации Бурприроднадзора, за последние сутки в республике было 24 обращения по поводу медведей в населенных пунктах. В каждом случае на место выезжали охотинспекторы совместно с бригадами охотников.

«Девять особей медведей отрегулировано, в том числе медведь, напавший на мужчину около села Кульск Хоринского района. В целом за весь период отрегулировано 158 особей медведя»,— сообщило ведомство.

В республике в этом году установили выплаты для охотников — 6 тыс. руб. за добытого медведя. Но уже 7 сентября, после нападения медведя на жителя Закаменского района со смертельным исходом, размер премии увеличили до 15 тыс. руб.— в случае, когда животное представляло угрозу жизни и здоровью людей.

По информации Минприроды РФ, в 2026 году в России насчитывалось 307,9 тыс. бурых медведей. Их популяция с 1990 года выросла в 2,3 раза.

Как утверждают специалисты Бурприроднадзора и иркутского охотнадзора, дополнительно на ситуацию влияет проблема с нехваткой кормовой базы медведя — в этом году меньше орехов и ягод.

Также с годами снизился интерес охотников к добыче зверя — например, в Иркутской области годовая квота на этого хищника составляет 4 тыс. особей, но добывают лишь 1 тыс. Сейчас федеральное министерство собирает от регионов предложения по изменению законодательства в сфере регулирования численности бурого медведя.

Влад Никифоров, Иркутск