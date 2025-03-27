На черных ворон открывают охоту

Власти Иркутской области планируют изменить региональный закон, внеся черных ворон в список охотничьих ресурсов: это позволит отстреливать этих птиц. Предложившая поправки служба охотнадзора ссылается на жалобы граждан: вороны нападают на людей и собак, шумят, растаскивают мусор, разоряют гнезда других птиц. Представители научного сообщества к инициативе относятся неоднозначно. Они считают, что закон должен иметь строгие территориальные ограничения, чтобы отстрел не коснулся другого вида птиц — воронов, обитающих в таежной и лесной зонах. Охотнадзор заверяет, что поправки необходимы в качестве легального основания для регулирования численности ворон «в единичных случаях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве заксобрания Иркутской области 27 марта провел совещание о подготовке поправок к региональному закону «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания», позволяющих внести черную ворону в список «охотничьих ресурсов». Документ предложила служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (охотнадзор).

По действующему закону к охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота в области, относятся в том числе лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, кабан, бурый медведь, соболь, утки (за исключением видов уток, занесенных в Красную книгу РФ или Красную книгу Иркутской области) и другие животные.

Начальник отдела управления в области охоты и регулирования животного мира охотнадзора Юрий Шумилов, представляя законопроект на совещании, напомнил, что в советский период черные вороны признавались вредителями хозяйства и наравне с шакалами, волками, бродячими собаками подлежали регулировке численности. Он также ссылается на жалобы граждан, согласно которым вороны в период гнездования нападают на людей, собак, издают громкий шум, растаскивают мусор, а также разоряют гнезда птиц, уничтожают птенцов и зайчат. Охотнадзор полагает, что отнесение вороны к объектам охоты даст службе легальные основания на мониторинг и регулирование ее численности.

Выступавшие на совещании эксперты профильных научных организаций призвали взвешенно подойти к принятию поправок. «То, что в советский период ворону относили к вредителям, скорее можно объяснить экономическими и хозяйственными приоритетами того времени»,— заметил начальник кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Юрий Вашукевич. «От вороны немало пользы, она утилизирует большое количество пищевых отходов, биологических останков, но ворон принято не любить. Зато голубей мы любим, хотя вреда от них больше»,— иронизировал он.

Господин Вашукевич предложил ограничить территорию возможного отстрела ворон. «В лесных и таежных угодьях — однозначно нет. Ворона там практически не встречается, это зона обитания воронов,— пояснил он.— Частично можно разрешить в лесостепных, водно-болотных угодьях, дельтах рек, на окраинах населенных пунктов, но и это сомнительно».

Ведущий специалист в области орнитологии НИИ биологии Иркутского государственного университета Игорь Фефелов поставил под сомнение и размер ущерба, якобы наносимого воронами охотничьему хозяйству. «Да, бывает, что они разоряют гнезда водоплавающих птиц, но это 10% от всех других причин уничтожения кладок,— считает орнитолог.— Те же чайки в этом отношении вредят гораздо больше». По его мнению, регулирование численности ворон возможно рассматривать лишь в единичных случаях, например при угрозе эпидемиологическому благополучию, когда птиц становится слишком много возле того или иного мусорного полигона, или же росте численности ворон вблизи такого объекта, как аэропорт.

Руководитель регионального охотнадзора Валентин Бороденко заверил, что пожелания научного сообщества (в частности, по разрешенным зонам охоты на ворон) будут учтены в виде подзаконных актов.

«Главное для нас, что будут созданы легальные основания для регулировки численности. Полагаю, никто из охотников не станет специально брать разрешения на отстрел воронов, расходовать на них дорогие патроны. Мы говорим о том, чтобы получить юридический механизм и законно действовать в отдельных случаях»,— резюмировал господин Бороденко. Поправки будут рассмотрены в первом чтении на апрельской сессии парламента.

По информации службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, аналогичные законы действуют в Бурятии, Забайкальском крае и «десятке других регионов». Однако какой-либо статистики по практике применения регулировки численности ворон из этих территорий не поступало.

Влад Никифоров, Иркутск