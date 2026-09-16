В Минприроды рассказали о механизмах противодействия нападениям медведей

В действующем законодательстве уже есть механизмы регулирования численности медведей. Ответственность за использование этих инструментов несут регионы. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Каждый регион может установить свои лимиты добычи зверя, а также «обязан предупреждать случаи нападений», отметили в ведомстве. Там также считают, что сократить число инцидентов можно за счет профилактики, исключив доступ медведей к пищевым отходам на свалках.

Тем не менее Минприроды накануне объявило о сборе предложений от регионов, каким образом можно усовершенствовать законодательство об охоте, чтобы сократить число нападений. Эта работа еще не закончена, однако ситуация остается под контролем, отметили в ведомстве. Минприроды также подчеркнуло, что «ощущение массовости» атак происходит из-за быстрого распространения в соцсетях.

С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Сегодня ночью хищник напал на пенсионерку в Красноярском крае, женщина погибла. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия медведей переводят на дистанционное обучение школьников и закрывают туристические тропы. В обоих регионах в совокупности уже уничтожено более 300 особей.

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