В Минприроды рассказали о механизмах противодействия нападениям медведей
В действующем законодательстве уже есть механизмы регулирования численности медведей. Ответственность за использование этих инструментов несут регионы. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе Минприроды.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Каждый регион может установить свои лимиты добычи зверя, а также «обязан предупреждать случаи нападений», отметили в ведомстве. Там также считают, что сократить число инцидентов можно за счет профилактики, исключив доступ медведей к пищевым отходам на свалках.
Тем не менее Минприроды накануне объявило о сборе предложений от регионов, каким образом можно усовершенствовать законодательство об охоте, чтобы сократить число нападений. Эта работа еще не закончена, однако ситуация остается под контролем, отметили в ведомстве. Минприроды также подчеркнуло, что «ощущение массовости» атак происходит из-за быстрого распространения в соцсетях.
С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. Сегодня ночью хищник напал на пенсионерку в Красноярском крае, женщина погибла. В Приангарье и Бурятии из-за нашествия медведей переводят на дистанционное обучение школьников и закрывают туристические тропы. В обоих регионах в совокупности уже уничтожено более 300 особей.
Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый»
Формальный лимит добычи не гарантирует фактического сокращения численности. В Иркутской области с 2015 по 2025 год поголовье медведей выросло с 8 тыс. до 20 тыс. особей, хотя охотники ежегодно выбирают менее половины разрешений из лимита более чем в 4 тыс. животных. Одновременно свалки с пищевыми отходами в вахтовых поселках, возникшие на фоне активизации инфраструктурных работ, приучают зверей искать еду рядом с жильем, поэтому одной регулировки численности недостаточно без устранения такого источника притяжения.
Один из обсуждаемых охотниками барьеров — короткий, 30-дневный срок лицензии: они предлагают разрешить добычу медведя в течение всего сезона. Тем самым возможные изменения могут затрагивать не только объем лимитов, но и условия, при которых разрешенный отстрел действительно проводится; параллельно требуется перекрывать доступ животных к пищевым отходам.