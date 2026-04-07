Минприроды опровергло слухи о разрешении на отстрел краснокнижных животных

Минприроды России опровергло информацию СМИ о планах легализовать охоту на краснокнижных животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Действующее регулирование не меняется с 1997 года, подчеркнули там.

Как напомнили в Минприроды, убийство включенных в Красную книгу животных допускается только в случае угрозы для жизни человека или для предотвращения массовых заразных заболеваний у других особей.

В ведомстве заявили, что проект постановления, на который ссылаются некоторые СМИ, не расширяет перечень оснований для выдачи разрешений. Он обновляет порядок их предоставления и последующего контроля, а также разграничивает полномочия между федеральными и региональными ведомствами.

Разрешения на охоту на животных, занесенных в федеральную Красную книгу или в федеральную и региональную Красные книги одновременно, будет выдавать Росприроднадзор. Животные, внесенные только в региональные списки, останутся в ведении органов субъектов, пояснили в Минприроды. Отдельный блок постановления связан с цифровизацией разрешительных процедур, отметили в ведомстве.

«Все изменения направлены на повышение прозрачности разрешительных процедур, более четкое распределение компетенции между федеральными и региональными органами»,— пояснили в Минприроды.