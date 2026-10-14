Охота под присмотром медведей

«Во многих районах Сибири коммерческие туры на копытных, например на марала, на изюбря на рев, отменились, потому что организаторы охоты не берутся гарантировать безопасность охотников-спортсменов. В целом же пока никаких изменений в статусе медведя не произошло. Квоты на него не пересмотрены. Вообще квоты медведя выполняются у нас по стране в среднем на 27%. Медведь никому не нужен: мясо его не едят, имеет очень специфический вкус, шкура же неликвидна. Поэтому люди на медведя не охотятся».