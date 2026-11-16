Медведи обурели
В Минприроды разрешают отстреливать до 30% хищников в каждом регионе
Минприроды опубликовало приказы об изменениях правил охоты на медведей на фоне участившихся нападений хищников. Нынешняя система лимитов охоты отменена. Регионам разрешено отстреливать до 30% популяции зверя, а также продлевать сроки охоты на два месяца. В Минприроды констатировали, что в 2026 году от нападений медведей в России погибли 36 человек, и надеются, что предложенные меры позволят сократить число таких инцидентов. Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись в оценках, помогут ли инициативы ведомства уменьшить число нападений зверей на граждан.
Приказы Минприроды об изменениях правил охоты и порядка подачи заявок и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов были опубликованы 16 ноября на портале pravo.gov.ru. «Учитывая сложившуюся ситуацию», в ведомстве решили отменить действовавшую систему лимитов охоты на зверя (от 5% до 30% популяции), установив максимальный лимит отстрела — 30% популяции бурого медведя в каждом регионе. До сих пор это число устанавливали главы регионов, распределяя квоты между охотничьими угодьями (например, в Татарстане в 2026 году введен лимит в 7,78%). Теперь в Минприроды решили отказаться от этой процедуры. Кроме того, главам регионов разрешено продлевать сроки охоты на медведя на 60 дней.
В Минприроды ранее поясняли, что губернаторы и раньше могли вводить охотничий потолок в 30%, но ни один субъект этим не пользовался. В пример чиновники привели Красноярский край, где в 2026 году был установлен лимит отстрела в 5 тыс. медведей (или около 19% популяции), но «число конфликтных ситуаций» из-за выхода хищников к людям превысило 2,5 тыс. В ведомстве надеются, что принятые меры позволят «эффективнее регулировать численность» медведя и сократят число инцидентов.
Инициатива министерства появилась на фоне нашествия медведей на востоке страны. В Минприроды связывали это с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов, ягод и орехов в лесах из-за климатических аномалий и потерей страха перед человеком.
По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. В Минприроды сообщали, что в 2026 году чиновники получили 12 тыс. сообщений о выходах медведей к людям, произошло 87 нападений хищников, 36 человек погибли. По данным ведомства, в 2025 году было зафиксировано 34 случая нападений этих животных на людей, в 2024 году — 19.
В министерстве ранее заявляли о сборе идей с регионов, как изменить законы об охоте для более активного отстрела хищников. В свою очередь, законодательное собрание Красноярского края в октябре 2026 года предлагало увеличить сроки добычи медведя с 30 до 90 дней и разрешить отстреливать хищника, если тот представляет угрозу для человека (см. “Ъ” от 20 октября). В Минприроды сообщали, что Белый дом готовит дополнительные меры поддержки. В частности, регионам обещано выделить около 80 млн руб. на софинансирование отстрела так называемых синантропных медведей (вышедших к людям и питающихся на свалках и около дорог).
Председатель правления фонда благополучия медведей «Мир медведей» Андрей Иванов обращает внимание на то, что лимиты на отстрел медведей устанавливали главы регионов с 2010 года и эти квоты не выбирались. По данным Минприроды РФ, в охотничьем сезоне 2024/25 года было добыто 12,8 тыс. из разрешенных квотами 46,9 тыс. Зампред ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Виктор Еремин подтверждает, что «лимиты просто перевели в норматив», убрав таким образом бюрократические процедуры на уровне губернатора. «При отсутствии полноценного учета» разрешение ведомства на отстрел 30% медведей господин Иванов называет профанацией и «первым шагом к узакониванию браконьерства», считая, что на число нападений хищников на людей эти меры не повлияют.
По словам господина Еремина, сейчас добыча медведя разрешена до 31 декабря и наделение губернаторов новыми полномочиями позволит охотиться на зверя до конца февраля. Но в это время медведь находится в берлоге, так что эта мера повлиять на его добычу существенно не сможет, полагает эксперт. Вместе с тем в Росохотрыболовсоюзе считают, что весь комплекс мер ведомства «несколько облегчит» доступность охоты на медведя, возлагая особые надежды на обещание выделить дополнительные средства регионам на премии охотникам. «Сейчас у них мало экономического интереса. Мясо медведя не пользуется спросом, в отличие от лося, вкусовые качества его спорны. А затраты на охоту велики. Если для сибирских регионов введут компенсацию за добычу медведя на постоянной основе, это окажет положительный эффект»,— считает господин Еремин.