Медведи обурели

По словам господина Еремина, сейчас добыча медведя разрешена до 31 декабря и наделение губернаторов новыми полномочиями позволит охотиться на зверя до конца февраля. Но в это время медведь находится в берлоге, так что эта мера повлиять на его добычу существенно не сможет, полагает эксперт. Вместе с тем в Росохотрыболовсоюзе считают, что весь комплекс мер ведомства «несколько облегчит» доступность охоты на медведя, возлагая особые надежды на обещание выделить дополнительные средства регионам на премии охотникам. «Сейчас у них мало экономического интереса. Мясо медведя не пользуется спросом, в отличие от лося, вкусовые качества его спорны. А затраты на охоту велики. Если для сибирских регионов введут компенсацию за добычу медведя на постоянной основе, это окажет положительный эффект»,— считает господин Еремин.