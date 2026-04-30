В Бурятии начали выдавать разрешения на отстрел бакланов

Власти Бурятии официально разрешили охоту на большого баклана. Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что отстрел необходим «ради сохранения байкальского омуля». По данным Байкальского филиала ВНИРО, ущерб водным ресурсами от деятельности баклана в Бурятии в 2025 году превысил 1,55 млрд руб.

«Ситуация характерна не только для Бурятии — вид уже включен в перечень охотничьих ресурсов в 16 регионах России», написал господин Цыденов в Telegram-канале. По его словам, жители прибайкальских районов «жаловались на резкий рост численности бакланов, их агрессивность и ущерб рыбным запасам».

Охота на бакланов в Бурятии разрешена в период с 1 мая по 16 июня, а также со второй субботы августа и до отлета птиц. Прием заявлений на получение разрешения на охоту начат 30 апреля.

