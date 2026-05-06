Ветерана вписали в Красную книгу

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России смягчил приговор участнику СВО Алексею Шарафединову. Сержант запаса был осужден на четыре года колонии-поселения в Забайкалье за незаконную охоту на краснокнижных антилоп из незарегистрированного карабина. На защиту бойца, получившего на передовой ранение и инвалидность, встали не только адвокаты с прокурорами, но и лично уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В итоге ВС посчитал, что нижестоящие инстанции не дали оценки личности осужденного и его заслугам, и снизил срок наказания до двух лет.

Сержант запаса из столицы Забайкалья Читы Алексей Шарафединов попался с поличным на незаконной охоте в декабре 2023 года. Тогда он застрелил трех дзеренов — зобатых антилоп. Эти животные практически исчезли к 80-м годам прошлого века, но их популяция была восстановлена с помощью охранных мер. Сейчас этот исчезающий вид занесен в Красную книгу России, а также региональные Красные книги Забайкальского края, Бурятии и Алтая.

Участника СВО, получившего в боях ранение и третью группу инвалидности, поймали сотрудники краевого минприроды, когда он вез домой туши трех животных.

В отношении Алексея Шарафединова возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

Также выяснилось, что у мужчины нет разрешения на охотничий карабин, а потому к обвинениям добавился незаконный оборот оружия. Сам задержанный пояснял, что «ствол» он нашел в доме, где ранее проживали его родственники, а потом хранил карабин в тайнике в лесу. Свою вину он полностью признал, раскаялся и частично возместил ущерб в размере 235 тыс. руб.

В августе 2024 года Читинский гарнизонный военный суд признал его виновным по обеим статьям. За охоту суд назначил ему три с половиной года лишения свободы со штрафом в сумме 30 тыс. руб. и запретом заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года. За хранение карабина ветеран получил еще три года.

По совокупности преступлений «путем частичного сложения наказаний» Алексею Шарафединову было назначено наказание в виде четырех лет колонии-поселения с выплатой компенсации ущерба на 470 тыс. руб.

Апелляционная инстанция признала приговор законным, а позже кассационный военный суд незначительно его смягчил, снизив наказание до трех с половиной лет. Между тем осужденный, который позже добровольно полностью возместил причиненный им ущерб, обратился в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Была проделана очень большая работа, и отмечено, что суды не учли данные о личности моего подзащитного»,— пояснил “Ъ” адвокат Алексея Шарафединова Павел Сакмаров. Он отметил, что помимо заслуг перед отечеством у осужденного также имелось ранение, а сам он воспитывает троих детей. В итоге ходатайство омбудсмена о пересмотре обвинительного приговора было направлено в судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ.

Как отметил господин Сакмаров, в состоявшемся на днях заседании его подзащитный участвовал по видео-конференц-связи из колонии-поселения, а защитник, Татьяна Москалькова и двое ее представителей лично.

В обращении в суд омбудсмен не оспаривала «обоснованность и правильность» квалификации совершенных участником СВО преступлений, но указывала на чрезмерную суровость приговора, вынесенного без учета «установленных по делу смягчающих обстоятельств и данных о личности осужденного», являющегося ветераном боевых действий. Эту точку зрения поддержал и присутствовавший на заседании представитель Главной военной прокуратуры, также считавший, что приговор подлежит изменению.

«В итоге справедливость восторжествовала, приговор был изменен, а срок наказания Алексею Шарафединову — смягчен»,— сообщил “Ъ” адвокат Павел Сакмаров.

Защитник отметил, что это «редчайший случай» и первый подобный в его практике.

По обвинению в хранении оружия наказание было назначено ниже низшего предела — полтора года лишения свободы, за охоту — два года с тем же 30-тысячным штрафом и запретом охотиться. Окончательное наказание составило два года колонии-поселения. Адвокат еще раз выразил огромную благодарность аппарату уполномоченного по правам человека, полагая, что Алексей Шарафединов уже в скором времени может оказаться на свободе.

Сергей Сергеев