Ветерана вписали в Красную книгу
После вмешательства Татьяны Москальковой Верховный суд сократил срок участнику СВО
Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России смягчил приговор участнику СВО Алексею Шарафединову. Сержант запаса был осужден на четыре года колонии-поселения в Забайкалье за незаконную охоту на краснокнижных антилоп из незарегистрированного карабина. На защиту бойца, получившего на передовой ранение и инвалидность, встали не только адвокаты с прокурорами, но и лично уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В итоге ВС посчитал, что нижестоящие инстанции не дали оценки личности осужденного и его заслугам, и снизил срок наказания до двух лет.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Сержант запаса из столицы Забайкалья Читы Алексей Шарафединов попался с поличным на незаконной охоте в декабре 2023 года. Тогда он застрелил трех дзеренов — зобатых антилоп. Эти животные практически исчезли к 80-м годам прошлого века, но их популяция была восстановлена с помощью охранных мер. Сейчас этот исчезающий вид занесен в Красную книгу России, а также региональные Красные книги Забайкальского края, Бурятии и Алтая.
Участника СВО, получившего в боях ранение и третью группу инвалидности, поймали сотрудники краевого минприроды, когда он вез домой туши трех животных.
В отношении Алексея Шарафединова возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.
Также выяснилось, что у мужчины нет разрешения на охотничий карабин, а потому к обвинениям добавился незаконный оборот оружия. Сам задержанный пояснял, что «ствол» он нашел в доме, где ранее проживали его родственники, а потом хранил карабин в тайнике в лесу. Свою вину он полностью признал, раскаялся и частично возместил ущерб в размере 235 тыс. руб.
В августе 2024 года Читинский гарнизонный военный суд признал его виновным по обеим статьям. За охоту суд назначил ему три с половиной года лишения свободы со штрафом в сумме 30 тыс. руб. и запретом заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года. За хранение карабина ветеран получил еще три года.
По совокупности преступлений «путем частичного сложения наказаний» Алексею Шарафединову было назначено наказание в виде четырех лет колонии-поселения с выплатой компенсации ущерба на 470 тыс. руб.
Апелляционная инстанция признала приговор законным, а позже кассационный военный суд незначительно его смягчил, снизив наказание до трех с половиной лет. Между тем осужденный, который позже добровольно полностью возместил причиненный им ущерб, обратился в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
«Была проделана очень большая работа, и отмечено, что суды не учли данные о личности моего подзащитного»,— пояснил “Ъ” адвокат Алексея Шарафединова Павел Сакмаров. Он отметил, что помимо заслуг перед отечеством у осужденного также имелось ранение, а сам он воспитывает троих детей. В итоге ходатайство омбудсмена о пересмотре обвинительного приговора было направлено в судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ.
Как отметил господин Сакмаров, в состоявшемся на днях заседании его подзащитный участвовал по видео-конференц-связи из колонии-поселения, а защитник, Татьяна Москалькова и двое ее представителей лично.
В обращении в суд омбудсмен не оспаривала «обоснованность и правильность» квалификации совершенных участником СВО преступлений, но указывала на чрезмерную суровость приговора, вынесенного без учета «установленных по делу смягчающих обстоятельств и данных о личности осужденного», являющегося ветераном боевых действий. Эту точку зрения поддержал и присутствовавший на заседании представитель Главной военной прокуратуры, также считавший, что приговор подлежит изменению.
«В итоге справедливость восторжествовала, приговор был изменен, а срок наказания Алексею Шарафединову — смягчен»,— сообщил “Ъ” адвокат Павел Сакмаров.
Защитник отметил, что это «редчайший случай» и первый подобный в его практике.
По обвинению в хранении оружия наказание было назначено ниже низшего предела — полтора года лишения свободы, за охоту — два года с тем же 30-тысячным штрафом и запретом охотиться. Окончательное наказание составило два года колонии-поселения. Адвокат еще раз выразил огромную благодарность аппарату уполномоченного по правам человека, полагая, что Алексей Шарафединов уже в скором времени может оказаться на свободе.