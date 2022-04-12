Психиатры проверят терпение охотников

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В ряде регионов России у владельцев охотничьего оружия начались проблемы с получением и продлением лицензий из-за очередей на медосвидетельствование. В результате некоторым придется даже сдать оружие на хранение в подразделение Росгвардии. Собеседники “Ъ” отмечают, что с трудностями столкнулись также стрелки-спортсмены и работники ЧОП. Они связывают это с ужесточением законодательства после серии шутингов в образовательных учреждениях. Ранее медкомиссию можно было пройти в частных учреждениях, теперь же процедура доступна только в государственных клиниках. Кроме того, был увеличен и объем медицинских исследований, а тарифы медиков существенно выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

О проблемах с продлением лицензии “Ъ” рассказали владельцы оружия из Перми. Собеседники говорят, что охотники не могут попасть на прием к cпециалистам в краевой психоневрологический диспансер. Без заключения окулиста, нарколога и психиатра продление лицензии невозможно. «На звонки там уже не отвечают, а неофициально медики говорят, что очередь после вступления в силу изменений в законодательство растянулась на два-три месяца, на май записи уже нет,— делится один из них,— а нарколога и психиатра можно пройти только в краевом диспансере».

Поправки к федеральному закону «Об оружии», вступившие в силу 1 марта, приняты Госдумой в июне 2021 года. Контроль за выдачей оружия поручил ужесточить президент Владимир Путин поручил после резонансного инцидента в Казани: в мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев из гладкоствольного ружья, на которое у него было разрешение, расстрелял девять человек. Несмотря на серьезное заболевание мозга, медсправку Ильназ Галявиев получил.

Согласно новому порядку, прохождение медицинского освидетельствования теперь возможно исключительно в государственном или муниципальном лечебном учреждении, имеющем лицензию на этот вид платных услуг.

Владельцы оружия должны проходить медкомиссию раз в пять лет, а если в ходе обследования врачи обнаружат установленные законодательством противопоказания, то гражданин лишается права владения оружием. Причем информация о состоянии здоровья претендента заносится в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, откуда передается в Росгвардию. Поправки ввели и новый вид контроля: если в ходе медосмотра или при оказании медпомощи (к примеру, после ДТП) у владельца оружия обнаружили признаки заболевания, которое является противопоказанием для владения оружием (например, следы наркотиков в крови), информацию должны передать в Росгвардию. Гражданин обязан в течение месяца пройти внеочередное обследование, а пока оно не пройдено, разрешение и само оружие изымается. Кроме того, новые нормы позволяют Росгвардии проверять достоверность медсправок и самостоятельно выяснять, не состоит ли гражданин на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Другой собеседник пожаловался “Ъ”, что, судя по всему, не успеет продлить лицензию и, согласно законодательству, будет вынужден сдать оружие на хранение в подразделение Росгвардии: «Хранение не бесплатная услуга, но если я не сдам ружье добровольно, оно будет изъято, а про продление лицензии можно будет вообще забыть, так как это будет административное правонарушение». Владельцы оружия также говорят, что после изменений в законодательстве стоимость прохождения комиссии увеличилась более чем в два раза.

По данным председателя федерации практической стрельбы Пермского края Сергея Чегодаева, с аналогичными проблемами столкнулись не только охотники, но и стрелки-спортсмены, а также сотрудники ЧОП, которые должны проходить комиссию раз в год.

Он не исключил, что очереди в краевой диспансер могут быть связаны с усложнением процедуры медосвидетельствования — в том числе обязательным психологическим тестированием, которое должны проходить владельцы оружия и претенденты на получение лицензии. «Насколько я знаю, тест состоит примерно из 360 вопросов, возможно, специалисты просто не успевают их обрабатывать,— предположил он.— Было бы интересно, если бы медики отчитались, сколько человек с противопоказаниями выявлено в ходе тестирования».

Сотрудник одного из пермских ЧОП подтверждает, что охранники тоже оказались заложниками ситуации. «Дело даже не в ужесточении требований, а в том, что теперь услуги могут предоставлять только государственные и муниципальные учреждения,— сообщил он.— Раньше у нас был контракт с частной лицензированной клиникой, где охранники проходили эту комиссию. Теперь даже прием окулиста проводится в государственной больнице».

Очереди на медкомиссии выстроились и в других регионах.

«Запись на медосвидетельствование на месяц вперед, саму комиссию проходят по три-четыре дня, тогда как раньше ее можно было пройти за один день,— сообщил “Ъ” председатель пензенской региональной общественной организации "Союз охотников и рыболовов" Владимир Кузин.— Сейчас в Пензе только одно медучреждение может выдавать такие заключения, и туда идут все: охотники, охранники, владельцы травматического оружия. Все это действительно связано с поправками в федеральном законодательстве: закон в силу вступил, а условия для его выполнения не созданы».

«Конечно, речи не идет о двух-трех месяцах, но две-три недели подождать придется, чтобы попасть в электронную очередь,— сообщил собеседник “Ъ” в Иркутском областном обществе охотников и рыболовов.— Проблема касается не только охотников, но и рядовых автомобилистов, им тоже приходится ждать».

Как рассказала “Ъ” одна из обладательниц лицензии на хранение оружия из Ижевска, очередь к психиатру растянулась на две-три недели. Проблема возникает не только с долгим ожиданием медкомиссии, но и с бумагой для получения необходимых справок в Росгвардии, добавила она.

В петербургском клубе «Оружейник» (занимается консультированием по вопросам получения лицензии на оружие) “Ъ” подтвердили, что в связи с новыми правилами у охотников «возникали проблемы, но сейчас они потихоньку решаются». На данный момент в Петербурге нет серьезных очередей, и все больше медучреждений перестраиваются под новые условия.

Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева заявила “Ъ”, что знает о проблеме, однако не смогла оценить ее масштаб. По ее словам, с аналогичными трудностями и в предыдущие годы сталкивались охотники из отдаленных сел, которым приходилось для продления лицензий ездить в крупные города и сдавать необходимые анализы.

Дмитрий Астахов, Пермь; Сергей Петунин, Саратов; Влад Никифоров, Иркутск; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Анна Васильева