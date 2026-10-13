За медведей еще поборются

«Нет речи о том, что люди без разрешений идут в угодья изымать зверя,— пояснил он.— Если столь недалекие люди обращаются в органы охотнадзора для получения премии без разрешения на отстрел, их наказывают как браконьеров». При этом господин Кречмар считает более разумной советскую систему вынужденных отстрелов, когда охотники делали это без согласований с охотнадзором — по жалобам граждан. При этом он говорит, что отмена лимитов охоты, например, на кабана около десяти лет назад не привела ни к росту числа инцидентов, ни к критическому сокращению популяции. «А это зверь, обладающий несравненно большей ликвидностью, чем медведь. Его мясо едят»,— уточнил господин Кречман. Претензии зоозащитников к участию в совещании он комментировать отказался, лишь заверив, что там все-таки присутствовали ученые.