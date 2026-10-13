За медведей еще поборются
Зоозащитники вступили в бой с охотниками и чиновниками
Фонд благополучия медведей «Мир медведей» создан в 2021 году, базируется в Калужской области. Главными его задачами на официальном сайте названы «формирование в обществе гуманного отношения к медведям, популяризация и привлечение интереса к жизни медведей», а также «защита медведей от агрессивного поведения человека» и запрет охоты на этих животных. В правление фонда входят доктор биологических наук и три кандидата наук.
По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. «РИА Новости» сообщало, что в 2026 году в РФ от медведей погибли 26 человек. По данным Минприроды, в 2025 году было зафиксировано 34 случая нападений этих животных на людей, в 2024 году — 19. В одном только Красноярском крае за последний месяц отстрелили 1 тыс. особей.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 5