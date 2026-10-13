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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
ЖизньОкружающая среда

За медведей еще поборются

Зоозащитники вступили в бой с охотниками и чиновниками

13.10.2026, 08:30
Увеличивать квоты на добычу бурого медведя не следует, как и продлевать сроки охоты и выводить зверя из перечня лицензируемых охотничьих видов. Об этом заявили общественники из фонда «Мир медведей», раскритиковав предложенные ранее меры по снижению численности животных в ряде регионов. В охотничьем сообществе в ответ говорят об излишней бюрократизации даже вынужденных отстрелов и напоминают, что отмена лимитов на отстрел кабана к росту инцидентов не привела. На фоне дискуссий нападения животных на людей продолжаются: в одном только Красноярском крае за месяц отстрелили более тысячи медведей.

Оксана Зуйко / Коммерсантъ

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Фонд «Мир медведей» обратился с письмом к руководству Минприроды и губернатору Красноярского края. Поводом для обращения стало совещание с участием экспертов и чиновников, прошедшее 5 октября в Сибирском федеральном университете (СФУ), о проблемах нашествия медведей. Общественники из фонда оказались недовольны резолюцией совещания с рекомендациями увеличить квоты на добычу медведей в проблемных регионах или вовсе отменить их, продлить сроки охоты на зверя, упростить получение разрешений на отстрел.

Фонд благополучия медведей «Мир медведей» создан в 2021 году, базируется в Калужской области. Главными его задачами на официальном сайте названы «формирование в обществе гуманного отношения к медведям, популяризация и привлечение интереса к жизни медведей», а также «защита медведей от агрессивного поведения человека» и запрет охоты на этих животных. В правление фонда входят доктор биологических наук и три кандидата наук.

Совещание прошло на фоне нашествия медведей на востоке страны и нападения на людей. В Минприроды связывают это явление с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком. Представители министерства заявили (см. “Ъ” от 16 сентября), что надо «срочно и комплексно принимать меры» для регуляции численности зверя, но конкретных решений пока не выработано. Ведомство собирает идеи с регионов, как изменить законы об охоте, чтобы можно было активнее отстреливать хищников. В правительстве также пообещали дать отдельным субъектам дополнительное финансирование для регулирования популяции зверя.

По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. «РИА Новости» сообщало, что в 2026 году в РФ от медведей погибли 26 человек. По данным Минприроды, в 2025 году было зафиксировано 34 случая нападений этих животных на людей, в 2024 году — 19. В одном только Красноярском крае за последний месяц отстрелили 1 тыс. особей.

В «Мире медведей» указывают, что нынешние лимиты добычи не выбираются и сейчас, а возможные послабления приведут к росту браконьерства и увеличению числа происшествий с оружием. «Массовый неизбирательный отстрел не решает проблемы деградации природной среды, недостатка кормов и доступности пищевых отходов возле населенных пунктов»,— говорится в обращении зоозащитников. Они просят провести научную оценку ситуации перед возможным ослаблением бюрократических мер на отстрел. Отдельно в фонде указывают, что на совещание в СФУ якобы не приглашали ученых, зато присутствовал главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар, выступающий, как считают в «Мире медведей», лоббистом охотничьей индустрии.
Сам Михаил Кречмар напомнил “Ъ”, что в некоторых регионах ввели систему вынужденного отстрела медведей в обмен на денежные премии, но и та «страдает избыточной бюрократизацией».
«Нет речи о том, что люди без разрешений идут в угодья изымать зверя,— пояснил он.— Если столь недалекие люди обращаются в органы охотнадзора для получения премии без разрешения на отстрел, их наказывают как браконьеров». При этом господин Кречмар считает более разумной советскую систему вынужденных отстрелов, когда охотники делали это без согласований с охотнадзором — по жалобам граждан. При этом он говорит, что отмена лимитов охоты, например, на кабана около десяти лет назад не привела ни к росту числа инцидентов, ни к критическому сокращению популяции. «А это зверь, обладающий несравненно большей ликвидностью, чем медведь. Его мясо едят»,— уточнил господин Кречман. Претензии зоозащитников к участию в совещании он комментировать отказался, лишь заверив, что там все-таки присутствовали ученые.
В Минприроды РФ в ответ на запрос “Ъ” не стали комментировать письмо фонда, как и возможные отмены квот и другие бюрократические послабления, объяснив это тем, что представители ведомства не участвовали в совещании в СФУ.

День медведя

Кадры с мишками в дикой природе — в фотогалерее «Ъ».

День медведя
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Газета «Коммерсантъ» №189

от 13.10.2026, стр. 5
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Содержание животных

Авторы

  • Александр Воронов
    Александр Воронов
    старший корреспондент