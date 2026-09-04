В Братске из-за нашествия медведей ввели режим повышенной готовности

В Братске ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей, заявил мэр города Александр Дубровин За последние сутки в Братске и окрестностях убили двух медведей.

Господин Дубровин назвал «непростой» ситуацию с выходом медведей из леса на окраины города и дачные массивы. В городе Слюдянка на юге Приангарья из-за медведей ввели комендантский час с 21:00 до 07:00. Местные власти отменили школьные линейки на открытом воздухе, школьные туристические слеты и дни здоровья.

Власти Иркутской области привлекли опытных охотников для сокращения численности медведей. По информации Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, принято решение об убийстве 160 медведей. Из них убито 70.

Влад Никифоров, Иркутск