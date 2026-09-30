В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о введении на территории всего региона режима повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. Соответствующее решение было принято на заседании краевой КЧС.

На уровне муниципалитетов местные власти должны оповестить население, провести инструктажи для школьников, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, и пресекать бесконтрольный выпас скота. В готовности должны находиться службы медпомощи, включая санавиацию. Силовым структурам предписано провести профилактические рейды в населенных пунктах.

Александр Осипов также призвал жителей Забайкалья быть «предельно осторожными и внимательными» и при появлении медведей посоветовал «не приближаться к хищнику или подкармливать его». По данным минприроды Забайкалья, в регионе уже отстреляно более 30 медведей, представлявших угрозу. В крае для этих целей сформировано 85 охотничьих бригад из 275 человек.

Влад Никифоров