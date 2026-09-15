Глава Приангарья рекомендовал ввести режим повышенной готовности из-за медведей

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев рекомендовал мэрам региона ввести режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в населенные пункты. Он также сообщил, что в Иркутской области для регулирования численности медведей создана рабочая группа. В нее вошли представители областного охотнадзора, ОНФ, главы муниципалитетов.

«Приходится констатировать, что ситуация сложная. На прошлой неделе трагедия случилась в Киренском районе, где медведь задрал грибника. Хищника ликвидировали. Ежедневно поступают десятки сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов»,— написал господин Кобзев в соцсетях. Губернатор уточнил, что за 14 сентября поступило 66 сообщений от жителей. За прошедшие сутки убили десять медведей, представлявших опасность. Всего в период активности убили 146 особей.

Игорь Кобзев также сообщил, что в Приангарье действует 142 мобильных группы охотников из 327 человек. Он призвал жителей региона «воздержаться от походов в лес».

Влад Никифоров, Иркутск