Минприроды изменит правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр

Минприроды разместило на regulation.gov.ru проект поправок к действующим правилам охоты (утверждены ведомственным приказом №477 в 2020 году).

Часть изменений касается сроков разрешенного отстрела животных. На вальдшнепа можно будет охотиться в течение 16 дней — на шесть дней больше, чем сейчас. Увеличить срок предлагается из-за роста популяции этих пернатых. «Численность вальдшнепа значительно увеличилась, только в европейской части России насчитывается от 6 млн до 14 млн птиц»,— пояснили в Минприроды. В пояснительной записке министерство напоминает, что в весенний период охотиться можно только на самцов вальдшнепа, это правило сохраняется в новом приказе.

Разрешенный срок охоты на бобров и ондатру будет увеличен на месяц, до 31 марта (сроки начала сезона с 1 октября и 10 сентября соответственно — не меняются). Минприроды ссылается на данные государственного охотхозяйственного реестра, согласно которому численность бобров в 2015–2023 годах увеличилась с 607,6 тыс. до 613,6 тыс. особей, ондатры — с 3,61 млн до 4 млн особей. «В связи с обращениями граждан по вопросу увеличения сроков охоты на ондатру и бобров с учетом стабильного состояния их популяций и увеличения их численности предлагается увеличить сроки»,— пояснили в ведомстве. В течение марта охота на этих животных будет разрешена исключительно с помощью самоловов (использование огнестрельных охотничьих ружей запрещено). Такое ограничение вводится для минимизации случаев браконьерства, пояснили в Минприроды, когда охотник, получая разрешение на добычу пушного зверя, попутно может незаконно добывать иные виды охотничьих животных, включая птиц.

В рамках этого же проекта в «связи с обращениями граждан» Минприроды предлагает запретить применение охотничьего оружия с патронами 366 ТКМ и 366 Magnum, снаряженных пулей, для охоты на пернатую дичь и пушных животных, а также разрешить применять для охоты на рябчика, белую и тундряную куропаток, тетерева и глухаря нарезное оружие калибром не более 5,7 мм.

Обсуждение поправок продлится до 21 апреля.

Иван Буранов