Трофейной охоте подбирают цели

Россиянин заплатил $100 тыс. за охоту на краснокнижного винторогого козла в Узбекистане. Разрешение ему выдали в министерстве экологии республики еще в 2024 году. Отстрел мархура охотник провел легально. Насколько это распространенная практика? И какое наказание за такую охоту грозит в России? Подробности — у Сергея Симонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министерство экологии Узбекистана опубликовало пресс-релиз в ответ на сообщения в соцсетях о незаконном отстреле редкого краснокнижного козла. В тексте уточняется, что охотник действовал абсолютно легально. Такие лицензии предоставляют лишь на самых возрастных самцов, которые уже не участвуют в размножении, а решение принимается на основании заключения экспертов. Охота происходит под контролем инспекторов. Полученная за лицензию сумма пойдет на защиту животных от браконьерства. Подобный случай далеко не единичный, рассказал “Ъ FM” зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар: «Зверей, которые занесены в международную Красную книгу, добывают очень часто. Это обычно так и происходит. Речь об очень большой сумме, значительная часть которой идет на защиту популяции этих животных. На самом деле это очень хороший рыночный вариант, тем более если вы не зависите от международных природоохранных фондов. Это обычный рыночный механизм, очень много где так поступают».

Похожая практика существует в Таджикистане: там ежегодно выдаются разрешения на отлов 10 винторогих козлов и свыше 100 горных баранов. Квоты регулируются, чтобы избежать ущерба популяции животных. Аналогично происходит в Монголии, где можно получить лицензию на отстрел бухарских оленей. Получить такой документ можно через ограниченное число компаний, рассказал “Ъ FM” главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков:

«Например, охота на мархура в Таджикистане сегодня будет стоить порядка $150 тыс. за один трофей и за выстрел.

Это общий пакет, который охотник платит компании или фирме, продающим такие услуги. Уж я не говорю про Африку: ЮАР, Намибия. 60% бюджета последней состоит из прибыли от трофейной охоты. Соответствующие разрешения таким компаниям выдает только правительство».

В России до 2021 года охота на краснокнижных животных была запрещена полностью. После вступления в силу N 455-ФЗ отлов или отстрел редких животных разрешили для контролируемых целей, например, для исследований или устранения угроз жизни человека. Однако коммерческая или трофейная охота все еще запрещена, напомнил ответственный секретарь редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман: «У нас эта охранительность иногда избыточна. В глубинке стреляют? Да, стреляют, когда звери мешают. Например, это касается тигров, которые опасны для промысловиков. Проблема с незаконной охотой, конечно, есть, как и везде. Обычно речь о копытных или тех же тиграх. Но это связано с недостаточностью охотничьего надзора».

В июне Минприроды сообщило о намерении исключить из Красной книги РФ две популяции сайгаков из трех на фоне их массовой миграции из Казахстана в Саратовскую область. В регион зашли около 1 млн особей, они нанесли ущерб посевам и сенокосам, а также снизили доступность водопоев для других животных.

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Александра Майданская, Егор Парфенов