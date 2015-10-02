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17 июня, понедельник
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17 июня, понедельник
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Новости
11:37
Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики
10:35
Минэнерго ответило на сообщения об активизации кибератак США против России
11:20
Полпред президента взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
11:27
Курс биткойна достиг годового максимума
12:24
Умер бывший первый зампред КГБ СССР
13:10
В Белоруссии россиян приговорен к пяти годам колонии за поставки санкционной продукции
13:05
США отложат до ноября публикацию «сделки века» по Ближнему Востоку
13:02
Mail.ru начала тестирование голосового помощника «Маруся»
12:57
Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года
12:45
Google назначил Стэнли Чена новым главой подразделения в Китае
12:34
ОНФ предложил запретить продажу крепкого алкоголя в розницу
12:16
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
12:14
Гильерме стал вратарем года по версии «Огонька»
12:07
Блогер Хованский стал помощником депутата Власова
11:58
Россия и Китай подпишут новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
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Тема
(обновлено: 17.06.2019)
Пищевая промышленность
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Первый российский завод по производству детских смесей потребует инвестиций
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Россияне срывают план по мясу
Низкий спрос замедлил рост производства
РФПИ пробует инвестиции в говядину
Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области
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Группа НМЖК готовится экспортировать продукцию через Астрахань
«Вкусвилл» подаст еду
Ритейлер может открыть сеть кулинарий
2
Украина сливает соусы
Производителя кетчупа «Чумак» купил владелец Нижегородского комбината
24
Еду на границе берут под контроль
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
3
ФТС выжимает соки
На часть продуктового сырья могут вырасти ввозные пошлины
Вино разбавят соком
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«Задачи собрать деньги любой ценой не было»
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«Черкизово» не зашло на биржу
Группа отменила SPO на $200 млн
Энергетикам оставили свободу оборота
Возможные федеральные ограничения на их продажу откладываются
16
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Каковы перспективы российского рынка органических продуктов
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия